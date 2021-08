Tuổi trẻ Công an Hà Nội lập 'vùng xanh' trên không gian mạng

(VTC News) -

Ngày 9/8, Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội cho biết, trong những ngày giãn cách, mô hình Facebook cộng đồng dân cư được thành lập để kết nối phục vụ tuyên truyền trực tuyến trên nền tảng mạng xã hội Facebook với 1.223 cán bộ đoàn tham gia quản trị, vận hành.

Theo đó, trong những ngày cao điểm giãn cách xã hội ở Hà Nội, nhu cầu sử dụng mạng xã hội cập nhật thông tin ngày càng tăng cao. Sự ra đời của hệ thống 579 nhóm "Tôi yêu xã, phường, thị trấn" góp phần hỗ trợ hiệu quả cho từng địa phương việc tuyên truyền các chủ trương, quy định về công tác phòng chống dịch bệnh đến từng người dân.

Bên cạnh đó, lực lượng đoàn thanh niên nhanh chóng tuyên truyền phản bác, đính chính thông tin trên không gian mạng, thông tin truyền miệng không chính xác tại địa bàn từng tổ dân phố, thôn, xóm của các phường, xã, thị trấn giúp người dân an tâm thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Những phần tử xấu tham gia các nhóm này sẽ bị lọc, loại bỏ và xử lý ngay.

Những hình ảnh người dân phản ánh tại các nhóm Facebook cộng đồng dân cư. (Ảnh chụp màn hình)

"Ngoài ra, hệ thống 579 nhóm như một gia đình lớn đầy nghĩa tình. Những phản ánh của người dân về khó khăn ngay lập tức đều được các lực lượng cố gắng hỗ trợ trong thời gian ngắn nhất. Những chỉ đạo mới của thành phố về phòng chống dịch cũng được cập nhật liên tục. Từ đó, người dân yên tâm chấp hành các biện pháp để ngăn COVID-19.

Thông qua các nhóm, người dân động viên, chia sẻ với nhau từng nỗi vất vả của mình và cả với lực lượng tuyến đầu như công an, y tế, bảo vệ dân phố, thanh niên. Trong đó, nhiều người dân đánh giá, đây là một cách làm hay, gắn kết hơn cộng đồng dân cư tại mỗi địa phương", Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội chia sẻ.

Theo Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội, thông qua các nhóm này, những phản ánh của người dân cũng được mọi người và lực lượng chức năng hỗ trợ: "Hỗ trợ tìm người thân ông Trần Đình Cán (82 tuổi, nhà ở phường Yên Hoà, Cầu Giấy) không nhớ địa chỉ chính xác do trí nhớ kém; hỗ trợ kịp thời 4 người ở phường Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm) là lao động tự do có hoàn cảnh rất khó khăn bị kẹt lại thành phố vì dịch bệnh; sáng kiến gian hàng bình ổn giá ở xã Liên Ninh (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội) và nhiều phản ánh khác của người dân về vi phạm pháp luật, phòng chống dịch đều được hướng dẫn trình báo kịp thời".

Lực lượng chức năng tuyên truyền phòng ngừa tội phạm trên mạng xã hội. (Ảnh chụp màn hình)

Bên cạnh đó, Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, các quận, huyện, thị đoàn duy trì hoạt động của các nhóm, chủ động phát hiện, xây dựng nội dung, tổ chức tuyên truyền trên không gian mạng về các âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến an ninh trật tự.

Đồng thời, Đoàn Thanh niên Công an TP cũng đẩy mạnh tuyên truyền về kết quả công tác bảo đảm an ninh trật tự, công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi; những mô hình, cách làm hay, sáng tạo, những tấm gương tiêu biểu của thanh niên Thủ đô trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.