Túng tiền tiêu xài, kẻ nghiện cướp tiền của người khuyết tật bán vé số

(VTC News) -

Ngày 6/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa bàn giao đối tượng Hà Văn Hy (23 tuổi, trú xã Tam An, huyện Phú Ninh) cho Công an TP Tam Kỳ để tiếp tục điều tra về hành vi Cướp giật tài sản.

Hành động Hy cướp tài sản của người bán vé số được camera ghi lại. (Ảnh: C.A)

Theo hồ sơ vụ việc, chiều 4/4, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận thông tin về việc một người khuyết tật bán vé số, di chuyển bằng xe lăn trên đường Nguyễn Chí Thanh (phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ) bị một nam thanh niên cướp chiếc điện thoại di động và 3.190.000 đồng.

Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Trung tâm thông tin chỉ huy Công an tỉnh kiểm tra các hệ thống camera giám sát trên địa bàn TP Tam Kỳ và xác định Hà Văn Hy chính là kẻ thực hiện vụ cướp tài sản trắng trợn của người khuyết tật.

Đến 19h cùng ngày, lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ Hy khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Tam An, huyện Phú Ninh.

Theo cơ quan điều tra, Hà Văn Hy là đối tượng nghiện ma túy, do không có tiền tiêu xài nên đã thực hiện vụ cướp giật tài sản trên.