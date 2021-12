Từng mua kit test COVID-19 của Công ty Việt Á, CDC Bắc Ninh lên tiếng

Lãnh đạo CDC tỉnh Bắc Ninh cho biết thêm, đơn vị chỉ mua kit test COVID-19 của Công ty Việt Á đến đầu tháng 6, theo nguyên tắc đảm bảo giá thấp nhất tại thời điểm đó, giá bán được đăng tải công khai trên cổng thông tin đấu thầu của Bộ Y tế tại thời điểm mua.

"Đơn vị không trực tiếp mua sinh phẩm của công ty Việt Á mà mua theo gói thầu, thực hiện đúng theo quy định của Luật Đấu thầu", lãnh đạo CDC Bắc Ninh cho hay.

Trong cùng thời điểm, ngành y tế Bắc Ninh dùng nhiều loại sinh phẩm khác nhau để đảm bảo nguồn cung ứng và phù hợp với thiết bị hiện có, không để thiếu sinh phẩm khi dịch bùng phát, đặc biệt là thời điểm tháng 5, 6/2021.

"Đến thời điểm hiện tại chúng tôi đã xét nghiệm được hơn 3 triệu mẫu với 500.000 sinh phẩm. Kit test của Công ty Việt Á chỉ bằng 1/10 sinh phẩm đã sử dụng, tức là chúng tôi sử dụng sản phẩm của công ty này phần nhỏ thôi. CDC Bắc Ninh đang sử dụng sinh phẩm giá 33.000 đồng/test.", lãnh đạo CDC Bắc Ninh nói.

Liên quan vụ việc, một cán bộ khác của CDC tỉnh Bắc Ninh thông tin, khi Công ty Việt Á mang công nghệ từ Hải Dương sang, đơn vị mua một ít kit test do công nghệ của công ty này ưu việt hơn. Tuy nhiên, sau khi Bộ Y tế công bố những sinh phẩm khác được phép thực hiện xét nghiệm, sản phẩm khác nhập về nhiều nên CDC Bắc Ninh mua của các hãng khác.

"Khi Bộ Y tế công bố danh sách các sinh phẩm được sử dụng, chúng tôi căn cứ vào những ưu thế của các loại sinh phẩm khác. Có lúc phải chọn loại giá cao hơn một chút để đáp ứng yêu cầu tốc độ xét nghiệm nhanh, cùng với đó chúng tôi cân nhắc mua cả sinh phẩm rẻ, thời gian trả kết quả xét nghiệm lâu để thực hiện cho những xét nghiệm không cần có kết quả ngay", cán bộ CDC Bắc Ninh nói.

Cán bộ CDC Bắc Ninh cũng lý giải, việc chọn nhà cung cấp kit test là do áp lực chạy đua với thời gian trả kết quả xét nghiệm.

"Tham gia vào đội ngũ chống dịch nên tôi hiểu rõ mức độ nóng của giai đoạn dịch lúc đó. Chúng tôi bị áp lực phải trả kết quả trong vòng 24h cùng quan điểm “zero F0”, tức là không để F0 trong cộng đồng, phải bóc càng nhanh càng tốt, lúc đó mà hết sinh phẩm là nỗi kinh hoàng của chúng tôi. Vì vậy, bằng mọi giá phải có cái để chạy, ra bằng được kết quả", cán bộ CDC Bắc Ninh chia sẻ.

Theo điều tra, Công ty Việt Á do Phan Quốc Việt thành lập. Tháng 3/2020, sau khi Hội đồng Khoa học và Công nghệ quốc gia thông qua, Bộ Y tế đã cấp phép đăng ký lưu hành cho sản phẩm kit xét nghiệm SARS-CoV-2 của Công ty Việt Á.

Phan Quốc Việt và thuộc cấp khai lợi dụng tính cấp bách về nhu cầu thiết bị xét nghiệm SARS-CoV-2 của các địa phương trên cả nước, trong đó có tỉnh Hải Dương. Việt và ông Phạm Duy Tuyến (Giám đốc CDC Hải Dương) thỏa thuận để Công ty Việt Á cung cấp sản phẩm cho CDC Hải Dương sử dụng trước, sau đó mới hợp thức thủ tục đấu thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn.

Bộ Công an cho rằng Công ty Việt Á đã bán kit xét nghiệm cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng. Trong đó, bị can Việt đã chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho ông Tuyến gần 30 tỷ đồng. Cơ quan điều tra Bộ Công an tiếp tục mở rộng vụ án đối với các cá nhân, đơn vị liên quan để đảm bảo thu hồi tài sản cho Nhà nước.