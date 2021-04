Tuihocit.com: Địa chỉ download phần mềm máy tính miễn phí

(VTC News) -

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều địa chỉ trang web cho phép người dùng truy cập, cũng như tải tiện ích, phần mềm, ứng dụng về thiết bị điện thoại, máy tính hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, không phải website nào cũng đảm bảo an toàn, vì mọi người không thể đoán được phần mềm, ứng dụng mà bạn tải về có phải là “chính chủ” hay không chứa mã độc hay không? Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng bảo mật thông tin, dữ liệu trên máy tính.

Trên thực tế, đã có rất nhiều trường hợp do tải phần mềm tại những trang web độc hại mà bị hacker xâm nhập vào hệ thống máy tính, đánh cắp dữ liệu thông tin và để lại nhiều hệ lụy nghiêm trọng ảnh hưởng tới tài chính, sức khỏe và thậm chí là tính mạng. Nhiều người nghĩ rằng, chỉ tải phần mềm thôi nên sẽ không để lại những ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Tuy nhiên, thực tế lại không đơn giản như mọi người nghĩ, vì công nghệ ngày nay phát triển mạnh mẽ nên vấn đề an toàn thông tin mạng rất được đề cao.

Vậy nên, để tránh được những mối nguy hiểm tiềm ẩn tại các trang cung cấp dịch vụ tải phần mềm miễn phí “trá hình” trên internet, mọi người cần phải có sự tỉnh táo, đề phòng chỉ chỉ tin tưởng vào những địa chỉ thực sự uy tín. Nếu bạn đang tìm kiếm cho mình một trang web cung cấp link tải phần mềm miễn phí an toàn, cũng như cập nhật nhiều thông tin về công nghệ thì Tuihocit.com là một sự lựa chọn đáng tin cậy.

Tui Học IT thực chất là một blog về công nghệ, phần mềm được xây dựng lên bởi những chàng trai kỹ sư máy tính, có niềm yêu thích viết blog. Tên miền Tuihocit.com đã có mặt trên thị trường từ năm 2016, tuy nhiên vì chưa có đủ chi phí và thời gian để duy trì nên chưa phát triển mạnh. Cho đến năm 2020, niềm đam mê của những kỹ sư IT chưa ngừng nguôi ngoai đã giúp họ quyết định xây dựng và phát triển lại blog để phục vụ nhu cầu tìm kiếm thông tin công nghệ, tải phần mềm an toàn, hiệu quả.

Mục đích chính của blog Tui Học IT ra đời là một kênh chia sẻ thông tin, kiến thức, thủ thuật về công nghệ, phần mềm. Để qua đó có thể giúp mọi người tìm kiếm được những thông tin cần thiết cho mình, cũng như là môi trường để những người có cùng đam mê về công nghệ có thể giao lưu, học hỏi, trao đổi và phát triển hơn trong nghề IT hiện nay.

Khi đến với trang blog này, mọi người có thể thấy nguồn thông tin trên đó có rất nhiều chủ đề khác nhau. Không chỉ đơn thuần là tải phần mềm miễn phí, bên cạnh đó bạn đọc còn tìm kiếm được rất nhiều thông tin liên quan tới kiến thức, thủ thuật máy tính, điện thoại, WordPress, Webmaster cho đến cả kiếm tiền online.

Mỗi chuyên mục đều được cập nhật với lượng bài viết không quá nhiều, nhưng chất lượng luôn được đánh giá cao về sự đầu tư từ hình ảnh cho tới kiến thức cập nhật luôn chính xác và mới mẻ. Chính điều này giúp mọi người cảm thấy dễ hiểu hơn từ đó có thể áp dụng trong học tập, công việc của mình một cách dễ dàng, hiệu quả.

Ngoài ra, một đặc điểm hữu ích tại Tui Học IT chính là cập nhật link tải phần mềm vừa miễn phí, vừa đảm bảo an toàn. Đặc biệt, các phần mềm đều được cập nhật phiên bản mới nhất, cho phép mọi người tải miễn phí về thiết bị, cam kết không chứa virus độc hại, các loại quảng cáo gây ảnh hưởng tới hệ thống máy tính của người dùng. Điều này giúp mọi người nhanh chóng sở hữu được những tính năng mới nhất trong mỗi phiên bản phần mềm mà mình tải về.

Mặc dù trên thị trường hiện nay có không ít kênh chia sẻ về công nghệ, tải phần mềm miễn phí nhưng chính sự đơn giản, mộc mạc nhưng an toàn của Tui Học IT đã nhanh chóng chinh phục được mọi người.

Bạn cũng có thể vào những bài viết về thủ thuật, kiến thức, tải phần mềm miễn phí tại IT tại: https://tuihocit.com/