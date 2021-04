Làm dịu vết bầm tím và các vết xước nhỏ: Chất tanin và caffeine trong trà có tác dụng làm co mạch máu. Các vết bầm tím là do các mao mạch dưới da bị vỡ, do đó khi đặt túi lọc trà lên vết bầm, các mao mạch dưới da sẽ co lại, giúp vết bầm nhanh tan hơn. Thao tác này cũng có thể dùng cho các vết xước nhỏ để làm máu đông nhanh hơn.