Tuấn Vũ thu bạc tỷ mỗi lần ra album trong thời vàng son

Ông Lê Đức Cường sáng lập phòng thu “Người đẹp Bình Dương” vào năm 1987, tại Mỹ. “Được tin em lấy chồng” là một trong những CD lẫy lừng của Tuấn Vũ, do “Người đẹp Bình Dương” thực hiện năm 1994.

“Thời trước 1 album chủ đề của Tuấn Vũ thu về bạc tỷ, không khó!”, ông Cường nhớ lại. Ông còn lí giải: “1 lần xuất bản là 10 ngàn CD, được tái bản ít nhất 3 lần để cung ứng cho các nơi”. Giọng ca Tuấn Vũ thăng hoa, được hâm mộ cuồng nhiệt cũng giúp “Người đẹp Bình Dương” được thơm lây .

Một trong những album của Tuấn Vũ được thực hiện bởi "Người đẹp Bình Dương" (Ảnh chụp lại: LĐC)

Tuy nhiên, không phải cứ có tên Tuấn Vũ hay các danh ca khác là album “bao” lãi. Ông Lê Đức Cường kể một kỷ niệm đáng nhớ: “Năm đó làm nhạc thánh ca lỗ hơn 10 ngàn đô. Mặc dù các ca sỹ Ngọc Lan- Tuấn Vũ- Elvis Phương… chỉ tính cát xê nửa giá nhưng tổng chi phí, từ in ấn, sang băng vẫn bị thua lỗ rất nhiều”.

Không phải giọng ca Tuấn Vũ gặp vấn đề tại thời điểm ấy, chỉ đơn giản là nhạc thánh ca kén khán giả hơn nhạc trữ tình. Nhưng ông Cường cảm thấy được an ủi vì album nhận được hồi âm tốt từ khán giả: “Khá nhiều khán giả gửi thư khen tặng đây là cuốn băng nhạc đạo hay nhất từ trước đến giờ”. Người sáng lập “Người đẹp Bình Dương” nói vui về lần làm album được tiếng không được miếng: “Thật là đen bạc đỏ tình”. Trong album Tuấn Vũ hát bài “Chuông chiều”.

Tuấn Vũ trong nhạc phẩm "Chuông chiều" (Ảnh chụp từ video: LĐC)

Như nhiều “ngôi sao” khác, “con gà đẻ trứng vàng” Tuấn Vũ có nếp sinh hoạt hơi đảo lộn nhưng luôn được ê-kip chiều chuộng. Ông Cường kể: “Để quay video cho Tuấn Vũ tại Cali năm 1990 thì nửa đêm phải make up gấp cho chàng. Người make up là ca sỹ Ngọc Đan Thanh. Cô ấy làm rất kỹ, trang điểm xong vô quay thử một đoạn, ra xem rồi lại make up lại, tăng thêm chút phấn cho da mịn thêm. Làm đi làm lại đến 3 lần mới thu hình chính thức”. Lê Đức Cường chính là người “nhắc tuồng: cho Tuấn Vũ các lời hát khi thu hình.

Lý do phải quay khuya được ông Cường chia sẻ: “Chàng Tuấn Vũ nhà mình phải ngủ dưỡng sức đến 11 giờ mới tới, ăn chút gì xong mới trang điểm, thay trang phục, cho nên hơn 12 giờ khuya mới 'khởi công' là vậy”.