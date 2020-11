Tuần tới miền Trung tiếp tục mưa lớn kèm gió mạnh

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hôm qua (31/10) các tỉnh từ Nam Nghệ An đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 40mm.

Riêng các tỉnh từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Ngãi có mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-60mm, có nơi trên 70mm.

Một số nơi có lượng mưa lớn như: Phong Điền (Huế) 60,2mm, Đại Lộc (Quảng Nam) 96,8mm, Duy Xuyên (Quảng Nam) 60.2mm, Nam Giang (Quảng Nam) 52mm, Ba Tơ (Quảng Ngãi) 96,2mm.

Trong hôm nay (1/11), các tỉnh/thành phố từ Hà Tĩnh đến Đà Nẵng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to nhưng lượng mưa giảm so với 31/10.

Lực lượng chức năng di dời người dân trong lũ.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước từ nay đến 10/11:

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế, hôm nay (1/11), phía Bắc (từ Thanh Hóa đến Bắc Nghệ An) đêm có mưa rải rác, ngày có mưa vài nơi; phía Nam đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, ngày có mưa, có nơi mưa vừa.

Từ 2-3/11 có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 2/11 phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; ngày 3/11 phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 4-6/11, có mưa to, có nơi mưa rất to (riêng ngày 4/11 mưa tập trung ở phía Nam). Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 7-10/11, có mưa rào và dông rải rác; riêng ngày 8-10/11 phía Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, hôm nay (1/11), phía Bắc đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, ngày có mưa, mưa vừa; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ 2-3/11 có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 4-6/11, phía Bắc có mưa to, có nơi mưa rất to; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ 7-10/11, có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 9-10/11 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Phía tây Bắc Bộ, từ nay đến 8/11, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 2/11 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Từ 9-10/11, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Phía đông Bắc Bộ, từ nay đến 8/11, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 2/11 và 8/11 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Từ đêm 8-10/11, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Khu vực Tây Nguyên từ nay đến 10/11, có mưa rào và dông vài nơi; riêng ngày 4-5/11, phía Bắc có mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; ngày 9-10/11 phía Nam có mưa rào và dông rải rác.

Khu vực Nam Bộ, từ nay đến 9/11, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối ngày 1, 9,10/11 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội, từ nay đến 8/11, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng; riêng ngày 2/11 và 8/11 có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

Từ đêm 8-10/11, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm và sáng sớm trời lạnh.