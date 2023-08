Tuần tới, miền Bắc xuất hiện mưa lớn trong nhiều ngày

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hôm nay (11/8), Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7h đến 15h ngày 11/8 có nơi trên 60 mm như: Mường La (Sơn La) 125 mm, Cư Yên (Hòa Bình) 94.4 mm, Đức Hạnh 1 (Cao Bằng) 64.9 mm, Hữu Lũng (Lạng Sơn) 93 mm, Thanh Lương (Hà Nội) 84 mm, Trà Linh (Thái Bình) 97.4 mm, Ân Thi (Hưng Yên) 88.6 mm...

Đêm nay và ngày mai 12/8, Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 150 mm.

Tuần tới, miền Bắc hứng mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to. (Ảnh minh hoạ: Quốc Anh - Khổng Chí)

Trong đó, tại các tỉnh Lạng Sơn, Hòa Bình, Phú Thọ trong 6 giờ tới tiếp tục mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50 mm, có nơi trên 70 mm. Sơn La, Yên Bái, Cao Bằng lượng mưa phổ biến 20-40mm, có nơi trên 60mm...

Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại khu vực các tỉnh trên, đặc biệt các huyện: Mường La, TP Sơn La (tỉnh Sơn La); Yên Bình, Trấn Yên, Văn Yên, Mù Cang Chải, Trạm Tấu (Yên Bái); Bảo Lâm, Hà Quảng (Cao Bằng); Bắc Sơn, Hữu Lũng, Cao Lộc (Lạng Sơn); Lương Sơn, Kim Bôi, Tân Lạc, Yên Thủy (Hoà Bình); Tân Sơn, Thanh Sơn (Phú Thọ).

Mưa dông và mưa lớn cục bộ ở Bắc Bộ khả năng kéo dài đến khoảng đêm 12/8. Đêm 13/8, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác. Từ khoảng đêm 16-21/8, khu vực này có thể mưa rào và dông, cục bộ mưa vừa, mưa to.

Tại Trung Bộ, hôm nay, Quảng Trị đến Ninh Thuận nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ lúc 13h phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 38 độ C như: TP Huế (Thừa Thiên Huế) 38.8 độ C, TP Đà Nẵng 38.2 độ C, Tam Kỳ (Quảng Nam) 39.2 độ C, Hoài Nhơn (Bình Định) 38.4 độ C.

Ngày 12-13/8, Quảng Trị đến đến Ninh Thuận tiếp tục nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Từ 14/8, nắng nóng có thể mở rộng ra Bắc Trung Bộ và kéo dài trong nhiều ngày tới.

Dự báo thời tiết trên phạm vi cả nước từ nay tới 10/9, cơ quan khí tượng cho biết, Bắc Bộ có thể xuất hiện nắng nóng cục bộ. Trung Bộ nắng nóng khả năng xảy ra trong khoảng 10 ngày đầu của thời kỳ dự báo, có ngày nắng nóng gay gắt. Từ khoảng cuối tháng 8/2023, nắng nóng dự báo suy giảm dần.

Nhiệt độ trung bình tại Tây Bắc Bắc Bộ, Trung và Nam Trung Bộ cao hơn từ 0,5-1 độ C, các khu vực còn lại phổ biến cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Cũng trong thời kỳ này, tổng lượng mưa tại hầu khắp các khu vực trên phạm vi cả nước phổ biến cao hơn từ 5-15%, đặc biệt Bắc và Trung Trung Bộ cao hơn từ 15-25%, trong đó Tây Bắc và Nam Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Từ 11/8-10/9, khả năng xuất hiện 1-2 cơn bão và áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, có thể ảnh hưởng đến Bắc Bộ, Trung Bộ.

Gió mùa Tây Nam ở phía Nam nguy cơ tiếp tục gây ra nhiều ngày mưa rào và dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ, cục bộ có ngày xuất hiện mưa dông mạnh kèm mưa lớn, mưa tập trung nhiều vào thời điểm chiều tối.

Hiện tượng mưa dông lốc, sét, có thể kèm theo mưa đá vẫn tiếp tục xuất hiện trên phạm vi toàn quốc.

Nguyễn Huệ