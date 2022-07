Tuần tới miền Bắc đón mưa dông, Biển Đông khả năng có áp thấp

(VTC News) -

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, sau nhiều ngày mưa rào và dông diện rộng, miền Bắc giảm mưa, nhiều nơi nắng nóng trở lại từ 9/7, chỉ còn mưa dông lúc chiều tối và đêm. Tuy nhiên, từ khoảng 13-15/7, Bắc Bộ đón mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế từ đêm 12 đến 13/7 có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to; từ 14-15/7, khu vực này mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to.

Tuần tới, miền Bắc mưa rào và rải rác dông trong khoảng 3 ngày. (Ảnh minh hoạ)

Đà Nẵng đến Bình Thuận từ đêm 12-16/7 mưa rào và dông rải rác (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Từ đêm 12/7, Tây Nguyên và Nam Bộ mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Từ ngày 13/7, hai khu vực này mưa rào và dông, cục bộ mưa to, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối.

Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Bên cạnh đó, trong 2 ngày tới, Bắc Bộ có chỉ số UV cực đại ở ngưỡng nguy cơ gây hại rất cao sau giảm xuống mức nguy cơ gây hại cao trong ngày 13/7. Trung Bộ, chỉ số UV cực đại ở ngưỡng nguy cơ gây hại cao trong 3 ngày tới.

Trong khi đó, các tỉnh, thành Nam Bộ, chỉ số UV cực đại ở ngưỡng nguy cơ gây hại trung bình trong ngày mai (11/7) sau tăng lên nguy cơ gây hại cao ở ngày 13/7.

Cũng theo Trung tâm Khí tượng thuỷ văn, vùng áp thấp đang hình thành trên Biển Đông. Lúc 13h hôm nay, vùng áp thấp ở vào khoảng 14,5-15,5 độ Vĩ Bắc; 111,5-112,5 độ Kinh Đông.

Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp di chuyển chậm theo hướng Tây và khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới.