Tuần tới, Biển Đông xuất hiện áp thấp nhiệt đới khả năng mạnh lên thành bão?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ 9-10/10, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới, sau đó có thể mạnh lên thành bão.

Từ 5/10, trên vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6-7, giật cấp 8. Sóng cao 3 - 4m. Biển động mạnh.

Từ 6/10, trên các vùng biển phía Nam (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Sóng cao 2 - 3m. Biển động.

Tuần tới, Biển Đông khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới rồi mạnh lên thành bão.

Trên đất liền, từ 3-4/10, ở Bắc Bộ có mưa dông vài nơi, ngày có nắng gián đoạn. Từ đêm 4-6/10, Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to, riêng các tỉnh vùng núi có mưa to, có nơi mưa rất to (mưa lớn tập trung từ đêm 4 đến đêm 5/10); từ 7/10 mưa giảm, ngày có nắng. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ 3/10 đến 9/10, trên thượng lưu lưu vực sông Hồng-Thái Bình khả năng xuất hiện đợt lũ với biên độ lũ lên từ 1-2m. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất ở nhiều tỉnh miền núi khu vực Bắc Bộ, đặc biệt là các tỉnh: Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Bắc Kạn.

Khu vực Hà Nội từ 3-4/10, đêm và sáng sớm có mưa dông vài nơi, ngày có nắng gián đoạn. Từ đêm 4-5/10, Hà Nội có mưa rào và dông; từ 6/10 mưa giảm, ngày có nắng. Trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Khu vực Trung Bộ từ 3-5/10, có mưa dông vài nơi, ngày trời nắng. Từ 6-9/10, khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông; khu vực Nam Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ 7/10, trên các sông ở Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp trên các sông ở Trung Bộ.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ từ 3-5/10, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác; từ 6-9/10 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Mực nước các sông ở khu vực Tây Nguyên có dao động, trên một số sông suối nhỏ khả năng xuất hiện lũ. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp trên các sông ở khu vực Tây Nguyên.