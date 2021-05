Tuần tới Bắc Bộ đón mưa dông diện rộng, chấm dứt nắng nóng

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia dự báo trong ngày 17-19/5, ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp kết hợp với hội tụ gió trên cao nên Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ có mưa rào và dông diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông tập trung nhiều hơn ở khu vực vùng núi phía bắc. Trong cơn dông có thể kèm theo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở phía Nam, ảnh hưởng của rãnh áp thấp xích đạo kết hợp với nhiễu động gió Đông từ13-15/5, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông diện rộng.

Từ sau ngày 18/5 khả năng rãnh thấp xích đạo kết hợp với gió Tây Nam làm gia tăng mưa dông ở Tây Nguyên và Nam Bộ, kèm theo nguy cơ cao có thể kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như: lốc, sét và gió giật mạnh.

Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cũng lưu ý, từ khoảng tuần cuối tháng 5 sang đầu tháng 6/2021, xoáy thuận nhiệt đới có khả năng hình thành trên biển Đông.

Bắc Bộ và Thanh Hoá đón mưa dông diện rộng trong tuần tới.

Hôm nay, ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên khu vực phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên xảy ra nắng nóng trên diện rộng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Khu vực vùng núi Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C; khu vực đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ.

Khu vực Hà Nội hôm nay nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất ngày phổ biến 55-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 12-17 giờ.