Tự ý mở cửa thoát hiểm máy bay, hành khách bị phạt 15 triệu đồng

Một hành khách của Hãng hàng không Vasco vừa bị phạt 15 triệu đồng vì tự ý mở cửa thoát hiểm máy bay.

Sự việc xảy ra trên chuyến bay OV8053 từ TP.HCM đi Côn Đảo. Cụ thể, khi máy bay hạ cánh tại sân bay Côn Sơn và đang lăn vào bãi đỗ thì hành khách T.D.T., ngồi ghế 1C, tự ý mở cửa thoát hiểm bên phải của tàu bay và làm hỏng chốt an toàn.

Đáng nói hơn, hành động này của khách khiến máy bay không thể tiếp tục khai thác nên phải đỗ lại sân bay Côn Sơn chờ khí tài từ TP.HCM gửi ra thay thế. Chuyến bay kế tiếp OV8052 từ Côn Đảo về TP.HCM cũng vì thế mà phải lùi 7 giờ đồng hồ so với dự kiến.

Nam hành khách “táy máy” này sau đó bị nhà chức trách hàng không xử phạt 15 triệu đồng.

Thực tế, dù trên chuyến bay tiếp viên liên tục nhắc nhở hành khách không được tự ý mở cửa thoát hiểm. Thậm chí, các hành khách ngồi cạnh cửa thoát hiểm đều được tiếp viên chuyến bay đến tận nơi nhắc trực tiếp, song vẫn không ít trường hợp “phớt lờ” khuyến cáo.

(Ảnh minh họa).

PV từng ghi nhận trường hợp một hành khách của Vietnam Airlines “thấy phía trước đông người, đã nhanh nhẹn mở cánh cửa gần đó để xuống tàu bay... nhanh hơn”.

Tương tự, tại Tân Sơn Nhất, đã xảy ra vụ việc một hành khách ngồi gần cửa thoát hiểm tự ý mở bung cánh cửa này khi được một bà mẹ trẻ bế đứa con đang khóc nhờ mở cửa để hai mẹ con xuống nhanh hơn.

Ly kì hơn, khi trên chuyến bay của Vietnam Airlines từ Cao Hùng (Đài Loan) về TP.HCM mới đây, một vị khách người Đài Loan có nhu cầu đi vệ sinh.

Do nhầm lẫn, ông đi về phía cửa thoát hiểm và gạt chốt, cố gắng mở cửa, nhưng rất may việc mở cửa thoát hiểm không dễ dàng do máy bay đang bay và do áp suất chênh lệch.

Một hành khách gần 80 tuổi trên chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội của hãng hàng không giá rẻ VietJet Air cũng từng đi xuống phía cuối máy bay, loay hoay định mở cửa thoát hiểm để... đi vệ sinh.

Giải thích cho hành vi bất ngờ của mình, vị khách cho biết “thấy đông người nên mở thêm cửa để xuống tàu bay cho dễ nhưng không ngờ đó lại là cửa thoát hiểm”.

Không chỉ tại Việt Nam mà ngay cả khách nước ngoài cũng có vi phạm tương tự.

Theo Dailymail, mới đây, trên chuyến bay của Hãng hàng không Ryanair bay từ sân bay London Stansted tới sân bay Malaga, Tây Ban Nha, một người đàn ông Ba Lan vì quá sốt ruột với sự chậm trễ của hãng hàng không nên quyết định mở cửa thoát hiểm, tự rời khỏi máy bay.

Đại diện Hãng hàng không Ryanair xác nhận vụ việc và cho biết, hành khách này sẽ bị bắt giữ, thẩm vấn, cáo buộc về vi phạm an ninh sân bay và có thể bị phạt với khoản tiền lớn.

Trên máy bay, mỗi cửa thoát hiểm đều được bố trí xuồng phao cứu sinh, tự động bung ra khi cửa được mở. Mỗi phao tương ứng số khách nhất định.

Khi một xuồng phao cứu sinh không sử dụng được, chuyến bay sẽ phải giảm số lượng khách theo tỷ lệ tương ứng, sau đó máy bay sẽ được đưa vào xưởng để lắp đặt lại xuồng phao với chi phí hàng trăm triệu đồng.

