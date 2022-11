Tử vi vui 12 cung hoàng đạo ngày 19/11: Song Ngư bị lợi dụng, Cự Giải thăng tiến.

(VTC News) -

Bạch Dương (21/3-19/4)

Tử vi vui hôm nay ngày 19/11/2022 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bạch Dương vận may tốt, làm việc gì cũng theo ý mình, biết mình làm gì cũng không hoảng sợ.

Tình cảm: Tốt đẹp, khi bạn và nửa kia của mình ở bên nhau, cả hai sẽ cùng nhau lên kế hoạch cho cuộc sống tương lai, khá thống nhất với nhau.

Sự nghiệp: Trong công việc nên có tầm nhìn dài hạn, lập kế hoạch tốt, tuân thủ nguyên tắcn, chỉ có làm việc chăm chỉ mới có thể đạt được hiệu quả cao hơn.

Tài lộc: Không tệ, về đầu tư và quản lý tài chính, bạn có thể chờ xem tình hình xung quanh rồi mới nói đến việc bắt tay vào thực hiện các dự án.

Sức khỏe: Bình thường, chú ý nghỉ ngơi điều độ.

- Chỉ số may mắn: 89%

- Con số may mắn: 3

- Cung hoàng đạo quý nhân: Nhân Mã.

Kim Ngưu (20/4-20/5)

Tử vi vui hôm nay ngày 19/11/2022 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Kim Ngưu vận trình bình thường, bạn muốn thực hiện một số thay đổi nhưng cũng không thể làm được gì nhiều, tốt hơn hết là bạn nên tạm thời kìm lại.

Tình cảm: Ở mức trung bình, khi kết thân với đối phương thì hơi khó chịu về những điểm xấu của nhau nhưng lại không chịu lắng nghe đối phương giãi bày.

Sự nghiệp: Bình thường, làm việc gì cũng được nhưng đừng tự làm khổ mình, cuối cùng chẳng được gì.

Tài lộc: Dễ gặp bế tắc trong đầu tư và quản lý tài chính, khuyên bạn nên nằm yên chờ thời cơ trước khi quá muộn.

Sức khỏe: Sụt giảm, chú ý các vấn đề như cao huyết áp hay chóng mặt.

- Chỉ số may mắn: 65%

- Con số may mắn: 4

- Cung hoàng đạo quý nhân: Kim Ngưu.

Song Tử (21/5-21/6)

Tử vi hôm nay ngày 19/11/2022 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Song Tử vận trình khá tốt, điều quan trọng là phải giữ thái độ tốt trong cuộc sống và công việc, đừng lúc nào cũng lo lắng.

Tình cảm: Có phần tốt hơn, trong mối quan hệ thân thiết, cả hai có thể giúp đỡ lẫn nhau, chung sống hòa thuận, chuyện gì cũng bàn bạc cùng nhau xử lý, ít xảy ra bất đồng hơn.

Sự nghiệp: Có tinh thần cống hiến, phục vụ nơi công sở, đối với bạn, giúp đỡ người khác giải quyết khó khăn trong công việc cũng là một cách tự hoàn thiện bản thân.

Tài lộc: Không tệ, còn về mặt đầu tư và quản lý tài chính, cứ tích cực làm bất cứ dự án nào bạn muốn, đừng do dự.

Sức khỏe: Tốt hơn, cơ thể khỏe mạnh.

- Chỉ số may mắn: 90%

- Con số may mắn: 6

- Cung hoàng đạo quý nhân: Song Ngư.

Cự Giải (22/6-22/7)

Tử vi vui hôm nay ngày 19/11/2022 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Cự Giải vận trình khá tốt, chỉ cần vững bước trong công việc và cuộc sống, quan trọng nhất khi làm việc là kiên định không bỏ cuộc giữa chừng.

Tình cảm: Tốt đẹp, không có trở ngại trong giao tiếp giữa bạn và nửa kia của mình, hai người có thể hiểu nhau và sẽ không có hiểu lầm.

Sự nghiệp: Khá tốt, trong công việc bạn có thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao cho, khi giao dịch với khách hàng, họ dễ dàng hiểu ý bạn, nhìn chung thăng tiến không phải là vấn đề lớn.

Tài lộc: Tốt, chỉ cần chú ý tiết kiệm trong cuộc sống hàng ngày, không vượt quá gánh nặng của bản thân.

Sức khỏe: Không tệ, chỉ cần bổ sung vitamin hợp lý là đủ.

- Chỉ số may mắn: 95%

- Con số may mắn: 7

- Cung hoàng đạo quý nhân: Bọ Cạp.

Sư Tử (23/7-22/8)

Tử vi hôm nay ngày 19/11/2022 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Sư Tử làm việc gì cũng muốn nhận được sự ủng hộ của người khác nhưng không phải ai cũng có thể đứng về phía bạn.

Tình cảm: Ở mức trung bình, hai người cần giao tiếp nhiều hơn khi kết thân, đừng để đối phương đoán già đoán non.

Sự nghiệp: Có nhiều suy nghĩ trốn tránh nhưng không thể không làm gì được, khuyên bạn nên kiên trì, khó khăn sẽ không tồn tại mãi.

Tài lộc: Ở mức trung bình, chưa chắc đã thuận lợi khi đầu tư, quản lý tài chính bị cản trở, nên tạm thời kìm hãm thì hơn.

Sức khỏe: Có chút hư hao, chỉ cần giữ cho thân tâm thoải mái.

- Chỉ số may mắn: 69%

- Con số may mắn: 1

- Cung hoàng đạo quý nhân: Bảo Bình.

Xử Nữ (23/8-22/9)

Tử vi hôm nay ngày 19/11/2022 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Xử Nữ cần chú ý, trong cuộc sống và công việc đã bắt đầu xuất hiện một số việc, nếu có ý tưởng gì thì có thể bắt tay vào thực hiện.

Tình cảm: Không tốt, những người yêu nhau sẽ trực tiếp trút bỏ sự bất mãn của mình lên đối phương nên dễ xảy ra mâu thuẫn.

Sự nghiệp: Trong công việc có bức xúc, bạn nên tỏ ra bất mãn với những điều không tốt cho mình, đừng chịu thiệt hoài.

Tài lộc: Xấu đi, nên nghĩ cách tăng thu giảm chi trong cuộc sống hàng ngày.

Sức khỏe: Yếu đi, hãy nghỉ ngơi điều độ, bớt cáu gắt suy nghĩ.

- Chỉ số may mắn: 68%

- Con số may mắn: 9

- Cung hoàng đạo quý nhân: Ma Kết.

Thiên Bình (23/9-23/10)

Tử vi hôm nay ngày 19/11/2022 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Thiên Bình vận trình trung bình, bạn dễ bị vướng vào một số chuyện vặt vãnh và cảm thấy bực mình vì luôn có những việc không thể hoàn thành.

Tình cảm: Bạn không có nhiều thời gian để thân thiết với nửa kia của mình, những chuyện vặt vãnh xung quanh cũng đủ khiến bạn phải bận tâm.

Sự nghiệp: Đừng vì một chuyện nhỏ mà cảm thấy khó chịu trong công việc, gặp khó khăn gì thì nhất định phải có niềm tin vào bản thân.

Tài lộc: Về đầu tư và quản lý tài chính thì không nên nhìn trước ngó sau, hiện tại đã quyết định thì không nên hối hận.

Sức khỏe: Hơi yếu, cẩn thận mất ngủ, bớt tạo áp lực cho bản thân.

- Chỉ số may mắn: 82%

- Con số may mắn: 10

- Cung hoàng đạo quý nhân: Xử Nữ.

Bọ Cạp (24/10-21/11)

Tử vi hôm nay ngày 19/11/2022 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bọ Cạp trong công việc và cuộc sống cũng có chút tự tin mù quáng nên không lường trước được nguy hiểm.

Tình cảm: Quan hệ tình cảm đi xuống, cả hai đều từ chối giao tiếp, không ai chịu để đối phương ảnh hưởng đến mối quan hệ.

Sự nghiệp: Sự nghiệp hơi yếu, trong công việc nếu không cẩn thận sẽ bị tiểu nhân hãm hại, ở chỗ làm nhất định phải đề cao cảnh giác.

Tài lộc: Về đầu tư và quản lý tài chính, bạn nên biết mình có thể thực hiện những dự án nào, không nên hành động hấp tấp.

Sức khỏe: Ở mức trung bình, nên nghỉ ngơi.

- Chỉ số may mắn: 68%

- Con số may mắn: 5

- Cung hoàng đạo quý nhân: Song Tử.

Nhân Mã (22/11-21/12)

Tử vi hôm nay ngày 19/11/2022 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Nhân Mã vận trình trung bình, bạn cần tự tin hơn trong mọi việc, đừng rụt rè.

Tình cảm: Khi thân thiết với nửa kia của mình, hãy chủ động bày tỏ suy nghĩ, đừng mong đợi đối phương phát hiện ra.

Sự nghiệp: Trong công việc làm việc gì cũng nên cố gắng hết sức, nên bớt phàn nàn mà hành động nhiều hơn, không làm thì nhất định không thu được kết quả.

Tài lộc: Bình thường, một khi đã quyết định làm việc gì về đầu tư và quản lý tài chính thì phải kiên trì thực hiện, nếu bỏ dở giữa chừng sẽ không có kết quả tốt.

Sức khỏe: Hơi yếu, nên nghỉ ngơi nhiều hơn, đảm bảo ngủ đủ giấc.

- Chỉ số may mắn: 79%

- Con số may mắn: 0

- Cung hoàng đạo quý nhân: Sư Tử.

Ma Kết (22/12-19/1)

Tử vi hôm nay ngày 19/11/2022 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Ma Kết làm mọi việc thoải mái hơn, xung quanh không có người kiểm soát.

Tình cảm: Trong quan hệ thân thiết hai người sẽ không can thiệp quá mức vào nhau, chỉ có tôn trọng nhau mới có thể chung sống hòa thuận.

Sự nghiệp: Sếp và khách hàng sẽ không can thiệp vào cách bạn làm việc, chỉ cần có thể hoàn thành tốt dự án là được, so với trước đây, bạn có nhiều quyền tự do cá nhân hơn.

Tài lộc: Tài lộc ở mức trung bình, nên chọn những dự án do các tổ chức lớn sản xuất về mặt đầu tư và quản lý tài chính sẽ an toàn hơn.

Sức khỏe: Khá tốt, cần tập thể dục vừa phải, đừng quá sức.

- Chỉ số may mắn: 90%

- Con số may mắn: 2

- Cung hoàng đạo quý nhân: Bảo Bình.

Bảo Bình (20/1-18/2)

Tử vi vui hôm nay ngày 19/11/2022 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Bảo Bình rất năng nổ trong cuộc sống và công việc, thuộc tuýp người không sợ bất cứ điều gì.

Tình cảm: Khi bạn và nửa kia của mình ở bên nhau, bạn có thể trực tiếp bày tỏ tình cảm với đối phương, không có điều gì mà bạn không dám nói.

Sự nghiệp: Khuyên bạn nên duy trì thái độ tích cực và dám nghĩ dám làm trong công việc, làm việc gì cũng nỗ lực hết mình sẽ có kết quả tốt, cứ dũng cảm tiến lên.

Tài lộc: Không tồi, nên chi tiêu hợp lý trong cuộc sống hàng ngày, đừng mua nhiều thứ không cần thiết.

Sức khỏe: Cơ thể khỏe mạnh, tinh thần tương đối đầy đủ.

- Chỉ số may mắn: 89%

- Con số may mắn: 8

- Cung hoàng đạo quý nhân: Bạch Dương.

Song Ngư (19/2-20/3)

Tử vi vui hôm nay ngày 19/11/2022 của 12 cung hoàng đạo cho thấy Song Ngư hôm nay có phần yếu hơn một chút, trong công việc và cuộc sống đừng quá lo lắng, cũng đừng ngại khó khăn khi đối mặt với thử thách.

Tình cảm: Vận tình duyên yếu, bị đối phương lợi dụng một số chuyện, không thích cứ nói đừng sàm sỡ. Vận tài lộc trong sự nghiệp hơi yếu kém, dễ trở thành kẻ tiểu nhân trong công việc, gặp phải sự đối xử vô lý nên dũng cảm đứng lên, không thể lúc nào cũng để người khác lợi dụng mình.

Sự nghiệp: Hơi yếu kém, dễ bị cản trở trong công việc, gặp phải sự đối xử vô lý nên dũng cảm đứng lên, không thể lúc nào cũng để người khác lợi dụng mình.

Tài lộc: Yếu kém, cẩn thận bị lừa gạt, cạm bẫy trên phương diện đầu tư và quản lý tài chính, cố gắng giữ đầu óc tỉnh táo, đừng tin người.

Sức khỏe: Ở mức trung bình, nên nghỉ ngơi hợp lý.

- Chỉ số may mắn: 60

- Con số may mắn: 11

- Cung hoàng đạo quý nhân: Cự Giải.

(*)Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.