Tử vi tuần mới 2/11 - 8/11/2020 của 12 con giáp: Tuổi Dần sự nghiệp khởi sắc

Tử vi tuần mới tuổi Tý

Đây là một tuần khá khó khăn đối với người tuổi Tý trên phương diện sự nghiệp, đặc biệt là khoảng thời gian đầu tuần. Bạn sẽ phải đối mặt với nhiều tranh chấp, thị phi. Điều cần làm bây giờ là hết sức bình tĩnh, tránh nóng nảy, bốc đồng khiến mọi việc càng khó giải quyết.

Theo tử vi tuần mới từ 2/11 - 8/11/2020 của 12 con giáp, tình hình làm ăn, kinh doanh của Tý có dấu hiệu tốt đẹp vào đầu tuần, nhưng sau đó chững lại. Người làm nghề tự do có đồng ra đồng vào, còn người làm công ăn lương không có dấu hiệu tài lộc tăng tiến.

Chuyện tình cảm có thăng và có trầm. Khoảng thời gian đầu tuần, các cặp đôi dễ mâu thuẫn, cãi cọ nhau vì không thống nhất quan điểm trong vài chuyện. Song đến cuối tuần, mọi sự có dấu hiệu hòa hoãn. Có lẽ hai bạn đang dần bao dung và thấu hiểu nhau hơn.

Bạn dễ rơi vào tình trạng lao lực vì làm việc quá vất vả. Cần phải cân đối giữa sự nghiệp và cuộc sống, cũng không nên ôm hết việc vào người. Nếu thấy những dấu hiệu cảnh báo của cơ thể thì nên gác công việc lại, dành thời gian quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn.

Tử vi tuần mới tuổi Sửu

Đây là một tuần rực rỡ đối với người tuổi Sửu, nhất là ở trên phương diện sự nghiệp. Dù đầu tuần vướng phải sự cạnh tranh của đồng nghiệp nhưng sau đó, bạn được quý nhân trợ giúp nên nhanh chóng khẳng định được năng lực của mình. Tuy nhiên, dù có được trọng dụng thế nào, bạn cũng chớ nên kiêu ngạo quá mức, khiến người khác "ngứa mắt".

Về tài chính, tuần này, thời cơ sẽ đến với những người làm ăn chủ yếu vào cuối tuần. Bạn có thể thu hồi được một khoản lời lãi kha khá, bù đắp cho những khó khăn trong thời gian vừa qua. Khi cơ hội mở ra trước mắt, bạn hãy mạnh dạn nắm bắt và tin tưởng hơn vào bản thân.

Đáng tiếc, chuyện tình cảm của những người tuổi Sửu lại có dấu hiệu xuống dốc trầm trọng trong suốt tuần này. Mâu thuẫn giữa hai bạn không những không được giải quyết mà càng sâu sắc hơn. Nếu đôi bên không chịu trò chuyện và thấu hiểu cho nhau, mọi việc sẽ trở nên cực kỳ tồi tệ.

Tử vi tuần mới tuổi Dần

Theo tử vi tuần mới từ 2/11 - 8/11/2020 của 12 con giáp, sự nghiệp của người tuổi Dần có khởi sắc vào đầu tuần, nhưng vào những ngày sau đó mọi chuyện dần dần không được như ý bạn nữa. Có lẽ sự kiêu ngạo quá mứ sẽ đẩy bạn vào rắc rối.

Ngược lại, tình hình tài chính có nhiều dấu hiệu phát triển tích cực, đặc biệt là vào thời điểm giữa tuần. Bạn có khả năng đánh giá chính xác tình huống trước mắt để đưa ra những quyết định đầu tư, làm ăn phù hợp. Tuy nhiên, bạn chớ nên quá tham lam, làm những việc không chính đáng để kiếm tiền.

Chuyện tình cảm không có nhiều dấu hiệu khả quan. Vào giữa tuần, sự tranh cãi giữa đôi bên có vẻ hòa hoãn nhưng tất cả chỉ là tạm thời. Chỉ cần một câu nói vô tình là ngọn lửa giận dữ sẽ lại nhanh chóng bùng lên.

Bạn cần quan tâm đến sức khỏe của chính mình và những người thân yêu; hãy tập trung chú ý khi tham gia giao thông và có những biện pháp thích hợp để nâng cao sức đề kháng của cơ thể.

Tử vi tuần mới tuổi Mão

Sự nghiệp của người tuổi Mão xuống dốc khá nhiều trong suốt tuần này, bạn thường xuyên mâu thuẫn với lãnh đạo. Rất có thể bạn sẽ lời nói hoặc cách hành xử vô tình gây mất lòng cấp trên, từ đó mọi việc chẳng còn được thuận lợi như ý muốn nữa.

Người làm nghề tự do hoặc người làm đầu tư, kinh doanh có một tuần thu hoạch khá khả quan. Bạn có thể tiếp tục hợp tác với những đối tác quen thuộc hoặc mở rộng quy mô làm ăn của mình, tin rằng bạn sẽ nhanh chóng nhận được lợi nhuận bước đầu.

Nếu muốn chuyện tình cảm thuận lợi hơn, bạn cần hạ cái tôi của mình xuống. Không nên bắt người ấy phải xuống nước trong mọi tình huống, nhất là khi bạn là người sai. Hãy quan tâm hơn đến cảm xúc và suy nghĩ của đối phương.

Tử vi tuần mới tuổi Thìn

Sự nghiệp của người tuổi Thìn lên xuống khá thất thường trong tuần này. Có thể bạn sẽ nhận được sự đánh giá cao của cấp trên, đồng thời cũng phải nhận lấy sự ganh ghét của đồng nghiệp. Thời điểm này, bạn phải học cách cân bằng các mối quan hệ, như vậy mới có lợi cho sự phát triển.

Người làm ăn gặp may mắn vào thời điểm cuối tuần. Nguồn tiền của bạn chủ yếu đến do vận may. Trên phương diện chi tiêu, bạn cần có cách chi tiền hợp lý, không nên thích gì mua nấy, tiêu xài quá mức phung phí mà không quan tâm đến đồng lương của mình.

Chuyện tình cảm gần như không có điểm sáng trong suốt tuần này. Người độc thân thường dành quá nhiều thời gian để chìm đắm trong quá khứ, nhưng những gì đã qua không thể vãn hồi, do đó bạn chỉ dày vò bản thân mà thôi.

Tử vi tuần mới tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ tuần này cần phải chú ý tập trung cho công việc, nhất là khi bạn đang được cấp trên trọng dụng. Chỉ cần bạn lơ là một chút thôi, kẻ tiểu nhân sẽ tìm cơ hội gây hại, hạ bệ bạn, khiến bạn vướng phải nhiều rắc rối khó giải quyết.

Chuyện kinh doanh khởi sắc vào thời điểm từ giữa tuần đến cuối tuần. Bạn có thể tìm được những mối làm ăn khá triển vọng. Hãy nhanh chóng nắm bắt cơ hội, đừng nên nghi ngờ khả năng của chính mình.

Đầu tuần, chuyện tình cảm của người tuổi Tỵ khá ảm đạm, nhưng đến cuối tuần thì mọi việc bỗng trở nên thuận lợi hơn nhiều. Có lẽ thời gian đã giúp đôi bên hiểu ra được điều gì là đúng đắn, mình nên làm gì và phải làm gì để giữ gìn hạnh phúc lứa đôi.

Tử vi tuần mới tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có một khởi đầu tuần mới thuận lợi. Bạn nhanh chóng tìm được cơ hội khẳng định bản thân, nhận được sự đánh giá cao của đồng nghiệp. Tuy nhiên, bạn chớ nên lấy đó làm kiêu ngạo, thích làm mọi việc theo ý mình mà không quan tâm đến yêu cầu của cấp trên.

Chuyện làm ăn kinh doanh chủ yếu sẽ thu về lợi nhuận trong khoảng thời gian cuối tuần. Có thể bạn phải vượt qua nhiều khó khăn, vất vả để kiếm tiền, nhưng số dư tài khoản ắt hẳn sẽ khiến bạn hài lòng.

Tình duyên của tuổi Ngọ tiến triển tích cực vào cuối tuần. Người độc thân dường như đã suy nghĩ tích cực hơn, chẳng còn chối từ quyết liệt những người muốn tiến tới với mình nữa. Bạn nhận ra rằng mình cũng có nhu cầu được người khác quan tâm và yêu thương.

Tử vi tuần mới tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ đón một tuần cực kỳ may mắn trên phương diện sự nghiệp. Bạn dễ thể hiện được điểm mạnh của mình, thậm chí lãnh đạo mọi người cùng vượt qua khó khăn, rắc rối. Bạn sẽ trở thành điểm tựa của rất nhiều người.

Chuyện tiền bạc khá ảm đạm vào thời điểm đầu tuần, nhưng đến cuối tuần thì xuất hiện điểm sáng. Bạn có thể sẽ tìm ra phương hướng làm ăn mới, đem lại nhiều lợi ích hơn.

Tiếc rằng chuyện tình cảm của các cặp đôi lại không được như ý muốn. Có thể kẻ thứ 3 xuất hiện khiến quan hệ giữa hai người rạn nứt nhanh chóng. Đây là lúc cần có cách xử lý khôn khéo và lý trí, đừng phó mặc hoàn toàn cho cảm xúc nhất thời.

Tử vi tuần mới tuổi Thân

Đầu tuần là khoảng thời gian đầy khó khăn đối với người tuổi Thân, đặc biệt là trên phương diện sự nghiệp. Bạn phải đối diện với sự khiển trách của cấp trên và sự dị nghị của đồng nghiệp. Nếu muốn vượt qua khoảng thời gian này, bạn cần phải thật nghị lực. Đến giữa tuần, mọi chuyện có cải thiện hơn.

Bạn nên nắm bắt cơ hội thể hiện điểm mạnh của bản thân, gây ấn tượng tốt đẹp hơn với mọi người. Hãy cố gắng thật nhiều chứ đừng vội vàng đầu hàng nghịch cảnh. Đây là cơ hội để bạn trưởng thành hơn đấy.

May mắn là chuyện tình cảm của tuổi Thân tiến triển tương đối tích cực. Khi đối diện với khó khăn, bạn hoàn toàn có thể tìm được người tâm sự, san sẻ nỗi lòng. Hãy nhớ rằng bạn không hề cô đơn, luôn có rất nhiều người quan tâm và lo lắng cho bạn đấy.

Tử vi tuần mới tuổi Dậu

Đầu tuần, đồng nghiệp có thể mang lại cho bạn một vài rắc rối; song từ giữa tuần trở đi, bạn có thể biến những rắc rối ấy thành cơ hội để ghi điểm với cấp trên. Tuổi Dậu có thể đạt được những bước đột phá mà đến chính bạn cũng không thể ngờ. Chuyện làm ăn không có nhiều dấu hiệu tích cực cho lắm trong tuần này.

Đầu tuần, bạn có thể kiếm được một khoản kha khá, nhưng những ngày về sau thì không được lý tưởng như thế nữa. Bạn cần bình tĩnh chờ đợi thời cơ mới.

Các cặp đôi thường xuyên quan tâm, lo lắng cho nhau nên tình cảm ngày một sâu sắc. Bạn và người ấy luôn thảo luận mọi vấn đề mà mình gặp phải, dù ý kiến có bất đồng cũng không bao giờ tranh cãi gay gắt.

Tử vi tuần mới tuổi Tuất

Chút khó khăn xuất hiện vào đầu tuần không thể cản bước chân tiến về phía trước của người tuổi Tuất. Thời điểm này, bạn khẳng định được giá trị của bản thân, thậm chí có cơ hội thăng quan tiến chức, khiến nhiều người ngưỡng mộ không thôi.

Nếu là người đầu tư, kinh doanh, bạn có thể tìm được cơ hội làm giàu vào cuối tuần. Sau một khoảng thời gian dài chờ đợi và suy tính kỹ càng, nay bạn có thể bắt tay vào thực hiện kế hoạch mà mình đề ra. Tin chắc rằng bạn sẽ kiếm được một khoản chẳng thua kém ai.

Tiếc rằng chuyện tình cảm lại có trục trặc. Dường như đôi bên ngày càng nhận ra quá nhiều điểm khác biệt trong tính cách. Nếu thật sự yêu nhau, cả hai đều phải tìm cách dung hòa chứ không thể khăng khăng theo ý mình.

Tử vi tuần mới tuổi Hợi

Sự nghiệp của người tuổi Hợi có những quãng trầm, nhưng bạn đang phát triển đi lên. Bạn nhanh chóng rút kinh nghiệm sau mỗi sai lầm, chính vì vậy mà càng ngày bạn lại càng trở nên vững vàng, cứng cáp hơn, không sợ sóng to gió lớn.

Tiếc rằng chuyện làm ăn lại không được thuận lợi cho lắm, tốt nhất là bạn nên bình tĩnh một thời gian để chờ cơ hội. Bạn có thể nhân dịp này để tích lũy kiến thức, phát triển bản thân hoặc đưa ra những kế hoạch chính xác sát với thực tế.

Riêng chuyện tình cảm, dù trong tuần có nhiều mâu thuẫn xảy ra thì đến cuối tuần, mọi việc đều êm đẹp. Bạn nhận ra rằng cãi cọ chẳng bao giờ là cách giải quyết tốt nhất cho mọi việc, nếu hai bên có thể bình tĩnh trò chuyện thì khúc mắc gì cũng có thể hóa giải.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo.