Tử vi tháng 11/2020 của 12 cung hoàng đạo: Thiên Bình giỏi kiếm tiền

Tử vi tháng 11/2020 của Bạch Dương

Tiếp nối tử vi tháng trước, trong tháng 11/2020, công việc của bạn khá nhiều nhưng nhìn chung suôn sẻ. Một số người nhảy việc sẽ có cơ hội mới trong thời gian này, tuy có vất vả hơn lúc đầu nhưng dần dần mọi sự sẽ suôn sẻ.

Bạch Dương còn độc thân sẽ nhận được sự chú ý của người khác phái, và đối phương có thể bày tỏ tình cảm rõ ràng với bạn.

Vận may tiền bạc ghé thăm nên Bạch Dương tháng này không phải lo lắng gì cả. Mặc dù bạn có thể bị lợi dụng nhưng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát và thu nhập khá ổn định.

Sức khỏe không được như ý, bạn phải tự bảo vệ mình trước nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp, tránh nhiễm trùng.

Tử vi tháng 11/2020 của Kim Ngưu

Tháng 11/2020, tử vi cho thấy Kim Ngưu khá bận rộn, nhưng nhờ đó mà bạn tập trung cao độ, sự nhiệt huyết cũng theo đó mà tăng lên, kết quả khiến cả sếp lẫn bản thân bạn đều hài lòng.

Tình hình tài chính của Kim Ngưu thay đổi theo chiều hướng tích cực trong tháng này. Dưới sự dẫn dắt của bạn bè, bạn sẽ tham gia nhiều dự án đầu tư hơn, may mắn là hầu hết những dự án này đều có dấu hiệu tích cực.

Kim Ngưu không có vấn đề gì lớn về thể chất, tinh thần đôi lúc căng thẳng nhưng bạn biết tìm cách giảm bớt stress cho mình ngay sau đó. Bạn cần tăng cường luyện tập thể dục thể thao và không ngừng nâng cao thể lực.

Tử vi tháng 11/2020 của Song Tử

Trong tháng 11/2020, mọi sự của Song Tử nhìn chung suôn sẻ cho dù có vài thay đổi, bạn đủ khả năng để kiểm soát được tình hình. Giữ được cuộc sống ổn định, bạn cảm nhận được sự ấm áp và vui vẻ khi mỗi ngày qua đi.

Song Tử đã biết mở lòng hơn khi sẵn sàng buông bỏ mối quan hệ cũ, để quá khứ được ngủ yên. Bạn đang chuẩn bị đón nhận những niềm vui mới trong tình yêu.

Vận trình tài chính tương đối tốt, việc đầu tư, kinh doanh của bạn đang diễn ra suôn sẻ, thu nhập tuy không nhiều nhưng vẫn đủ khiến bạn cảm thấy rất hài lòng.

Sức khỏe tháng 11/2020 của Song Tử nhìn chung tốt, đôi khi cơ thể bị lạnh do bạn không biết lựa chọn trang phục phù hợp. Bạn dễ bị đau mỏi vai gáy.

Tử vi tháng 11/2020 của Cự Giải

Tháng này bạn có thể gặp một số trở ngại nhỏ trong quan hệ và công việc, cần tìm cách thay đổi, không nên tự chuốc họa vào thân. Hãy bình tĩnh xử lý vấn đề, chớ nên dễ dãi giúp ai đó rồi bị hại.

Vận trình tài chính tổng thể của Cự Giải trong tháng 11/2020 vẫn tốt, nhưng do môi trường kinh tế chung chưa đủ mạnh nên bạn cần cẩn trọng trong đầu tư để tránh những tổn thất không đáng có.

Sức khỏe tạm ổn, cơ thể không gặp vấn đề gì lớn, hãy chú ý ăn uống điều độ và sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý.

Tử vi tháng 11/2020 của Sư Tử

Tháng này, Sư Tử có thể đạt một số tiến bộ trong công việc và bạn tối ưu hóa các nguồn lực của mình. Bạn có thể nhắm đến mục tiêu mới và tạo ra những bước đột phá. Bạn cũng sẽ giải quyết một số vấn đề đã bị bỏ sót trong giai đoạn trước và hoàn thành dự án một cách hoàn hảo hơn. Những Sư Tử đang tìm việc nên cố gắng tham gia các khóa đào tạo trong tháng này để cải thiện năng lực, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng các vị trí tốt.

Tài lộc của Sư Tử trong tháng 11/2020 rất tốt, con số thu về khả quan, bạn lựa chọn được dự án đầu tư ổn định, mang lại lợi nhuận tốt.

Tử vi tháng 11/2020 của Xử Nữ

Vào tháng 11/2020, những gì mà Xử Nữ nỗ lực đều được công nhận. Bạn được trợ giúp trong mọi việc và chuyện tình cảm cũng viên mãn hơn.

Khả năng xử lý tình huống của Xử Nữ khá tốt, nhất là những ai có ý tưởng sáng tạo để cải thiện công việc. Hứa hẹn là bạn sẽ được lãnh đạo ghi nhận, khen ngợi trong tháng này.

Xử Nữ nên cẩn thận hơi với các khoản đầu tư của mình, có thể trước đây bạn thành công nhưng đừng vì thế mà chủ quan. Nếu tham lam mở rộng sang cả những lĩnh vực mà bản thân chưa hiểu rõ, bạn dễ bị lỗ do rủi ro quá mức.

Tử vi tháng 11/2020 của Thiên Bình

Trong tháng này, Thiên Bình quan tâm hơn đến hình ảnh của bản thân, nỗ lực rất nhiều để xây dựng ấn tượng tốt đẹp trong lòng mọi người. Bạn sẽ nhận được nhiều ưu ái hơn dù làm bất cứ việc gì.

Thiên Bình độc thân sẽ có cơ hội có được trải nghiệm sự thi vị của tình yêu sét đánh. Tình cảm của các cặp đôi trong tháng gần cuối năm này càng bền chặt.

Bạn khá xuất sắc về quản lý tiền bạc trong tháng 11/2020 này. Bạn có tầm nhìn tốt, luôn nhìn thấy thời điểm thích hợp để đầu tư và thu được lợi nhuận về.

Tử vi tháng 11/2020 của Bọ Cạp

Tháng 11/2020, Bọ Cạp nên sắp xếp thời gian hợp lý để cân bằng giữa các mối quan hệ và công việc, đồng thời kết hợp làm việc và nghỉ ngơi.

Theo tử vi tháng 11/2020 của 12 cung hoàng đạo, trong công việc, Hổ Cáp trở nên điềm tĩnh hơn, biết kiểm soát cảm xúc của mình hơn, đó là kết quả của quá trình rèn luyện. Nhờ thái độ tốt mà hiệu quả công việc của bạn đang được cải thiện.

Tình hình tài chính không có gì khởi sắc, nhưng may mắn là bạn biết cách tăng thu, giảm chi nên nhìn chung vẫn ổn.

Tử vi tháng 11/2020 của Nhân Mã

Chất lượng cuộc sống của Nhân Mã tháng này chỉ ở mức trung bình do những tiêu cực về mặt cảm xúc. Bạn nên lạc quan và chủ động hơn trong việc giải quyết vấn đề, đừng luôn chấp nhận một cách thụ động.

Công việc của Nhân Mã trong tháng 11 này khá tốt. Mối quan hệ giữa bạn và đồng nghiệp hài hòa; bạn có cơ hội để hợp tác, thúc đẩy sự phát triển các dự án công việc.

Mặc dù có một số khoản chi lớn hoặc bất ngờ trong tháng này, rõ ràng bạn đã chuẩn bị kỹ càng nên không gặp quá nhiều rắc rối. Nhìn chung, khi bạn kiểm soát tình hình thì không điều gì có thể làm khó được bạn cả.

Tử vi tháng 11/2020 của Ma Kết

Tử vi tháng 11/2020 của 12 cung hoàng đạo cho thấy, những lời động viên, khuyến khích của mọi người sẽ giúp bạn chủ động và làm việc chăm chỉ hơn. Rồi bạn sẽ sớm đạt được kết quả như mong muốn, miễn là cứ bình tĩnh tiến hành từng bước.

Ma Kết sẽ có vận may tài chính trong tháng 11/2020, nhưng vẫn có rủi ro nhất định. Do đó, bạn nên đảm bảo an toàn khi lợi nhuận đạt mức tạm ổn, không cần phải lãi quá cao.

Sức khỏe tổng thể của Ma Kết trong tháng 11/2020 tốt, chú ý đề phòng một số bệnh mãn tính. Các khía cạnh thể chất khác vẫn tương đối lý tưởng.

Tử vi tháng 11/2020 của Bảo Bình

Về công việc, tháng này bạn vẫn đang trong giai đoạn chuyển tiếp của sự điều chỉnh. Bạn mong muốn được ra ngoài nhiều hơn, giao lưu với nhiều người hơn để cải thiện tài vận của mình. Bảo Bình sẽ khá hào hứng với các cơ hội đầu tư trong tháng mới, nên chọn những dự án có hệ số rủi ro tương đối nhỏ.

Đường tình duyên khá suôn sẻ. Bảo Bình độc thân gặp nhiều may mắn hơn, dễ dàng nhận được sự chú ý của người khác giới. Các cặp đôi có nhiều thời gian hơn ở bên nhau, tiếp tục hâm nóng mối quan hệ hiện tại.

Tử vi tháng 11/2020 của Song Ngư

Vận trình công việc của Song Ngư trong tháng 11 nhìn chung ở mức chấp nhận được. Bạn sắp xếp công việc khá khoa học và muốn làm được nhiều việc hơn nữa. Những Song Ngư đang tìm việc làm nên cẩn thận với cái bẫy đang bày ra trước mắt mình, không nên quá vội vàng, hấp tấp.

Trong tháng 11/2020, Song Ngư sẽ có tài vận tương đối tốt, một số may mắn nhỏ sẽ đến từ người xung quanh bạn.

