Tử vi ngày 11/9 của 12 cung hoàng đạo: Cự Giải túi tiền hao hụt

Bạch Dương (21/3-19/4)

Công việc diễn ra vô cùng thuận lợi, hôm nay là một ngày tốt để bạn xây dựng các mối quan hệ. Tình hình tài chính ổn định, bạn có thể tiêu tốn khoản tiền nho nhỏ để mua sắm một số vật dụng trong nhà. Chuyện tình cảm hài hòa, yên ấm, tuy nhiên cả hai vẫn nên cố gắng tìm hiểu nhau kỹ hơn.

Kim Ngưu (20/4-20/5)

Bạn sẽ nhanh chóng hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Về tài chính, bạn nên kiểm soát tốt túi tiền của mình, tuy bạn có thể kiếm được một khoản kha khá nhưng không biết cách giữ tiền thì cũng chẳng mấy chốc mà tan biến. Chuyện tình cảm không được như ý muốn, bạn nên cân nhắc tình hình thực tế của mình.

Song Tử (21/5-21/6)

Tử vi hàng ngày cho thấy, công việc của bạn diễn ra khá suôn sẻ, bạn có nhiều ý tưởng mới mẻ và được cấp trên đánh giá cao. Nếu bạn đang có kế hoạch để đầu tư kinh doanh thì hôm nay là thời điểm khá tốt để bắt đầu. Về tình cảm, mối quan hệ giữa các cặp đôi ngày càng bền chặt, cả hai ngày càng thấu hiểu nhau, kéo gần khoảng cách trái tim.

Cự Giải (22/6-22/7)

Công việc của bạn có dấu hiệu bị chậm tiến độ, bạn tốn một thời gian khá dài để xử lý việc của mình nhưng liên tục bị người khác nhờ vả khiến bạn mệt mỏi. Về tài chính, bạn sẵn sàng chi tiêu tiền bạc để mua quà cáp cho người thân, vì vậy mà túi tiền hao hụt đi trông thấy. Vận trình tình cảm ảm đạm, các cặp đôi dễ xảy ra tranh cãi do hiểu nhầm ý của nhau.

Sư Tử (23/7-22/8)

Bạn có thể được cấp trên giao phó cho nhiệm vụ quan trọng, dễ thu hút được nhiều ánh nhìn từ những người xung quanh. Tình hình tài chính ổn định, bạn có thể thoải mái chi tiêu, mua sắm cho bản thân. Vận trình tình cảm thăng hoa, bạn luôn chia sẻ những niềm vui, nỗi buồn với người ấy.

Xử Nữ (23/8-22/9)

Công việc có dấu hiệu bị trì hoãn, hiệu quả giảm sút và bạn cảm thấy mệt mỏi, nhàm chán với những gì mình đang làm. Tình hình tài chính tương đối ổn định, bạn không cần phải lo quá nhiều. Về tình cảm, bạn vượng vận đào hoa, những người độc thân có thể kiếm được người tâm đầu ý hợp.

Thiên Bình (23/9-23/10)

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 11/9/2020, bạn nên tìm người đồng hành trong ngày hôm nay, bạn sẽ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ hơn, mọi việc diễn ra thuận lợi hơn. Về tài chính, bạn có nhiều khoản cần phải chi tiêu do ham vui, thích tiệc tùng nên khó tiết kiệm được tiền. Nên cố gắng trau chuốt vẻ bề ngoài khi đi dự tiệc cùng người yêu vì bạn rất dễ trở thành chủ đề bàn tán, thu hút ánh nhìn từ người khác.

Bọ Cạp (24/10-21/11)

Công việc diễn ra không được như ý muốn, bạn gặp khó khăn trong giao tiếp, dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác nên kế hoạch bị đảo lộn. Tình hình tài chính ổn định, tuy nhiên bạn nên học cách tiết kiệm thay vì tiêu xài hoang phí. Về tình cảm, có vẻ như bạn cảm thấy mối quan hệ hiện tại đang bị nhàm chán.

Nhân Mã (22/11-21/12)

Theo tử vi hàng ngày, bạn có nhiều việc vặt phải chạy bên ngoài, khối lượng công việc nhiều khiến bạn khó giải quyết hết. Nên chú ý hơn tới các vấn đề liên quan tới tiền bạc, đặc biệt là khi đi mua đồ. Chuyện tình cảm kém sắc, bạn quá lụy tình, làm việc gì cũng sợ người ấy thất vọng về mình.

Ma Kết (22/12-19/1)

Công việc diễn ra tương đối ổn định, bạn có thể nhanh chóng giải quyết các vấn đề tồn đọng trước đó. Về tài chính, có người tính toán, quan tâm tới những lợi lộc vụn vặt khiến bạn cảm thấy hơi chán ghét. Về tình cảm, mặc dù nửa kia không nồng nhiệt nhưng bạn cũng chẳng lo lắng gì, mặc kệ chuyện tình cảm tới đâu thì tới.

Bảo Bình (20/1-18/2)Đ

Do chỉ tập trung vào kết quả làm việc mà bỏ qua quá trình, bạn sẽ bỏ lỡ điều gì đó. Về tài chính, bạn thường lấy lý do tâm trạng không tốt để tiêu xài, cuối cùng chịu đau nhất vẫn là túi tiền của bạn. Đường tình duyên của bạn gặp rắc rối, nhưng may mắn thay cả hai tin tưởng lẫn nhau nên có thể vượt qua sóng gió.

Song Ngư (19/2-20/3)

Bạn có thể đối mặt với sức cạnh tranh cao tại nơi làm việc. Tình hình tài chính ổn định, chất lượng cuộc sống của bạn được đảm bảo. Về tình cảm, rất khó để bạn gây ấn tượng với người khác giới. Trước mặt người mình thích, bạn chẳng dám thể hiện điều gì.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo.