Người tuổi Tỵ đa nghi, bề ngoài nhìn thân thiện nhưng lại khá thu mình, không thích giao tiếp với mọi người nên danh tiếng hơi kém một chút. Ngoài ra, họ khá lười biếng, buông thả trong hành động, trong đầu có nhiều ý tưởng nhưng ít khi thực hiện nên cuộc sống sẽ kém suôn sẻ. Bước sang năm 2022, cuộc sống và tính cách của những người tuổi Tỵ sẽ thay đổi thế nào?

Tử vi tuổi Tỵ năm Nhâm Dần 2022

Bước sang năm Nhâm Dần, người tuổi Tỵ dễ phạm tai ách, có thể dùng cách tổ chức các cuộc vui để hóa giải. Năm nay, sự nghiệp và tài lộc có chiều hướng đi lên ổn định, ngôi sao may mắn Đại Giải nhập mệnh, mọi việc sẽ chuyển nguy thành an, khá may mắn. Người tuổi Tỵ nên linh động hơn để tìm kiếm sự giàu có trong năm nay. Sao tốt Thái Âm chiếu, có quý nhân là nữ giúp đỡ. Ngoài ra, hãy cẩn thận với nhiều sao hung tinh như Quan Tác, Câu Thần, Cô Thần, Tam Hình đóng vai trò phá hoại và cản trở.

Trong số đó, Quan Tác đại diện cho sự tranh chấp thị phi liên tục. Câu Thần biểu thị cho dự rối tắm, mơ hồ, Cô Thần và Tam Hình sẽ càng làm trầm trọng thêm tình trạng hỗn loạn. Nhìn chung, vận thế của người tuổi Tỵ năm nay trái chiều, khá xấu, gặp trắc trở.

Tử vi năm Nhâm Dần 2022 của người tuổi Tỵ.

Tài lộc của người tuổi Tỵ năm 2022

Người tuổi Tỵ sẽ gặp nhiều xui xẻo về tài lộc trong năm nay và bị ảnh hưởng khá nhiều. Nhân viên văn phòng lương tháng cố định có thu nhập ổn định. Còn nhân viên kinh doanh chủ yếu làm dịch vụ khách hàng, bán hàng... lấy hoa hồng là chính, thu nhập có thể bị thu hẹp.

Vận may tài lộc năm nay ở mức trung bình,nếu có điều kiện, nên tranh thủ mua sắm hoặc kinh doanh buôn bán nhỏ để tăng thu nhập. Năm nay dự báo bạn sẽ gặp quý nhân là nữ, hãy quan tâm hơn đến những khách hàng nữ xung quanh mình, làm ăn với đối tác nữ sẽ thu được nhiều lợi nhuận.

Tuy nhiên, do tác động tiêu cực của việc phạm thái tuế nên năm nay Tỵ dễ phát sinh tranh chấp do lợi ích. Do đó, các văn bản như hợp đồng phải được xem kỹ, tuân theo pháp luật và các quy định, đặc biệt phải thông qua các kênh hợp pháp.

Sự nghiệp của người tuổi Tỵ năm 2022

Sự nghiệp người tuổi Tỵ năm nay khá tốt. Được các sao Thái Âm, Địa Giải chiếu mệnh nên bạn có nhiều cơ hội về sự nghiệp. Ngoài ra, sao tốt Địa Giải sẽ giúp mọi điều xui xẻo biến thành điềm lành. Năm nay thích hợp để hành động cầu tài. Những người kinh doanh có thể làm ăn với các đối tác nữ hoặc kinh doanh các sản phẩm liên quan phụ nữ, sẽ thu hút nhiều khách hàng hơn. Sao này đại lợi phụ nữ, còn đối với nam giới thì cần tránh sa vào những chuyện thị phi, tranh chấp.

Vào giữa năm 2022, người tuổi Tỵ sẽ bị ảnh hưởng bởi thái tuế, mâu thuẫn trong mối quan hệ giữa các cá nhân sẽ trở nên gay gắt và rõ ràng hơn.

Tình duyên của người tuổi Tỵ năm 2022

Trong năm nay, vận trình tình cảm của người tuổi Tỵ ổn định, sao Thái Âm chiếu mệnh sẽ giúp nam giới độc thân tìm được người bạn đời lý tưởng.

Đối với những người tuổi Tỵ đã có gia đình, hung tinh Cô Thần và Tam Hình sẽ khiến mối quan hệ với bạn đời thêm căng thẳng, dễ nảy sinh bất đồng vì những chuyện vặt vãnh. Nếu hai người ở hai nơi thì sẽ càng bất mãn, bất bình và nghi ngờ. Người tuổi Tỵ nên giao tiếp nhiều hơn với vợ/chồng mình trong năm nay, thỉnh thoảng tạo cơ hội lãng mạn.

Sức khỏe của người tuổi Tỵ năm 2022

Người tuổi Tỵ có sức khỏe khá kém trong năm 2022 do phạm thái tuế và có nhiều sao hung tinh phá rối, cản trở. Chuyện tình cảm đi xuống nên nhiều người tuổi Tỵ dễ bị lo lắng, ủ rũ, các triệu chứng mất ngủ có xu hướng trầm trọng hơn trong năm nay. Cần tập thể dục hoặc ra ngoài để thư giãn tinh thần và thể chất.

Ngoài ra, cần đặc biệt đề phòng tai nạn, khi đi chơi nên tránh xa những nơi có dốc và nguy hiểm, tránh nơi lưu thông nhộn nhịp, nhiều xe.

Luận giải vận trình hàng tháng chi tiết cho người tuổi Tỵ năm 2022

Tháng 1

Tháng đầu tiên của năm Dần, người tuổi Tỵ cần thận trọng trong công việc, có thể cãi vã với đồng nghiệp, đối tác vì những chuyện vặt vãnh. Tháng này công việc kinh doanh bận rộn và có nhiều sự kiện xã giao, phải phân bổ thời gian hợp lý, chú ý kết hợp giữa làm việc và nghỉ ngơi, kiểm soát chế độ ăn uống.

Tháng 2

Tháng này người tuổi Tỵ có thể gặp quý nhân giúp đỡ phát triển sự nghiệp, khả năng cao là nhận được thông tin mới từ đối phương hoặc cùng nhau đề xuất phương án hợp tác. Bạn có thể thực hiện những nỗ lực táo bạo và dũng cảm tiến về phía trước. Đầu cơ và đầu tư cũng có thể phát triển rầm rộ.

Tháng 3

Sự nghiệp của người tuổi Tỵ có xu hướng đi lên và ổn định trong tháng này, vận may của quý nhân đem đến vẫn còn mạnh mẽ, nhiều vấn đề nhỏ nhặt dễ gây trở ngại đều có thể được giải quyết êm đẹp dưới sự điều chỉnh của quý nhân. Tài vận tháng này không chê vào đâu được, hãy nắm chắc lấy cơ hội hiếm có.

Tháng 4

Hiệu quả công việc của người tuổi Tỵ giảm sút, thường xuyên xảy ra tai nạn bất ngờ nên bạn hãy lập nhiều kế hoạch dự phòng. Những người có thể chất yếu nên đề phòng các triệu chứng như dị ứng, viêm mũi, cảm lạnh, đường tiêu hóa khó chịu.

Tháng 5

Tài lộc ổn định hơn so với tháng trước. Khi ký kết các văn bản, hợp đồng, bạn phải đọc kỹ chi tiết. Nếu gặp những điều khoản không rõ, tốt nhất nên nhờ người có chuyên môn giải thích giúp, ngăn chặn bẫy hợp đồng, vướng vào kiện cáo.

Tháng 6

Tháng này, mọi thứ có xu hướng ổn định đối với người tuổi Tỵ, tuy nhiên không nên đầu tư quá nhiều vào việc quản lý tài chính.

Tháng 7

Đây là tháng tốt để người tuổi Tỵ thảnh thơi, tuy nhiên nếu đang trong giai đoạn kết thúc một dự án nào đó thì bạn vẫn nên cẩn thận để tránh mắc phải những sai lầm không mong muốn. Tháng này bạn còn kiếm được nhiều tiền từ các nơi khác, có thể đi du lịch nước ngoài để thư giãn, hoặc thực hiện các chuyến công tác kết hợp.

Tháng 8

Người tuổi Tỵ tháng này sẽ lại bắt đầu bận rộn trong công việc. Người làm kinh doanh nên tránh tranh giành lợi ích với người khác trong tháng này, ân nhắc kỹ lưỡng những lời đề nghị hợp tác, phát triển kinh doanh, có thể đó là những cái bẫy ẩn.

Tháng 9

Bước sang tháng 9 âm lịch, vận thế công việc của người tuổi Tỵ không mấy ổn định, nhiều người nóng nảy, khó tĩnh tâm mà dốc toàn lực cho công việc và học tập. Cần điều chỉnh một cách kịp thời.

Tháng 10

Tháng này, người tuổi Tỵ có thể kiếm tiền ở những kênh khác nhau, hãy chủ động thu hút khách hàng, điều này sẽ giúp cải thiện hiệu suất làm việc. Cần giữ bản thân bận rộn để không bị ảnh hưởng bởi những thay đổi đột ngột.

Tháng 11

Người tuổi Tỵ tháng này bớt áp lực trong công việc, vận may đầu tư cũng rất lý tưởng, ngoài thu nhập khả quan còn có quý nhân giúp đỡ về phương diện tài lộc, cung cấp những tin tức đầu cơ đáng tin cậy, thu được nhiều lợi nhuận. Tuy nhiên, cần đề phòng tai nạn, bệnh tật.

Tháng 12

Tháng này người tuổi Tỵ nên làm cho xong việc, tổng kết thu nhập trong năm và đưa ra những mục tiêu, điều chỉnh mới tùy theo tình hình, sức lực bản thân ở thơi điểm đó. Tuy hơi rườm rà nhưng đây là khâu quan trọng giúp đặt nền móng cho tương lai, cần được xem xét một cách nghiêm túc.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm