Tú Vi lo lắng trong lần đầu làm 'con dâu' Thân Thúy Hà

(VTC News) -

Trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim Anh yêu em được bao lâu?,Tú Vi không giấu được niềm vui và sự hào hứng. Nữ diễn viên tâm sự: “Cảm xúc của tôi khi nhận được lời mời tham gia bộ phim là rất vui, rất lâu rồi tôi mới quay lại với phim truyền hình, và lại được nhận vai diễn hay, đầy cảm xúc nên tôi cảm thấy rất hạnh phúc”.

Nhân vật của Tú Vi tên Thái An, là giám đốc marketing của một công ty quảng cáo. Cô có chồng và một con trai nhỏ. Thái An là người phụ nữ mạnh mẽ, cá tính, từng trải qua nhiều biến cố trong cuộc sống. Tuy bề ngoài gia đình cô là hình mẫu mà mọi người luôn ngưỡng mộ và hướng tới, nhưng trong sâu thẳm lại có những vấn đề khiến cô luôn đau đầu, mệt mỏi. Đặc biệt, Thái An và mẹ chồng (do Thân Thúy Hà thủ vai) có rất nhiều mâu thuẫn.

Tạo hình của Tú Vi trong phim mới.

Nói thêm về nhân vật Thái An, Tú Vi chia sẻ: “Dù bản thân khá mạnh mẽ nhưng tôi thấy mình vẫn không bằng Thái An, cô ấy như chống chọi cả bầu trời. Cách cô ấy thể hiện ra là một người mạnh từ bên ngoài cho tới nội tâm. Chỉ có điều dù mạnh mẽ cỡ nào thì trong sâu thẳm cô cũng khao khát một bờ vai, hoặc nơi có thể lắng nghe.

Tôi và Thái An khác nhau khá nhiều bởi Tú Vi không trải qua chuyện mẹ chồng nàng dâu. Thái An có sức chịu đựng khá cao, bởi mọi quyết định, lời nói, công việc, thậm chí giờ giấc của Thái An dường như đều có sự can thiệp của mẹ chồng”.

Tú Vi lo lắng khi đóng vai con dâu Thân Thuý Hà.

Đặc biệt, đây là lần đầu tiên Tú Vi được hợp tác với đàn chị Thân Thúy Hà. Cảm xúc ban đầu của nữ diễn viên chính là lo lắng: “Lúc nghe tin sẽ diễn với chị Hà, tôi nghĩ không biết mình có hòa nhập được với chị không, chị có thích mình không và cả hai có thể hợp tác tốt hay không. Chị Hà giống như một thần tượng của Vi, chị đẹp, làm nghề khá lâu và diễn xuất sắc. Chính vì thế tôi bị tâm lý vì không biết diễn với tiền bối sẽ thế nào. Nhưng khi bắt đầu, mình cảm nhận được sự dễ thương, vui vẻ. Chị hiểu tâm lý của tôi và thực sự là một người bạn diễn tuyệt vời, chị đẩy tâm lý của tôi lên khá nhiều. Chính vì vậy tôi ấn tượng với chị Thân Thúy Hà nhất”.

Bên cạnh đó, Tú Vi còn được hợp tác với đàn chị Đào Vân Anh – người đóng vai mẹ ruột Thái An. Đây là lần đầu họ hội ngộ kể từ bộ phim truyền hình đầu tay khoảng 15 năm trước của Tú Vi. “Mỗi lần gặp tôi đều thấy chị cực kỳ xinh đẹp, cách chị đối xử với mọi người trong ekip cũng vô cùng tuyệt vời... Tất cả những điều đó khiến tôi rất ngưỡng mộ. May mắn của tôi trong bộ phim này là được gặp 2 tiền bối, người mà mình có thể học hỏi được rất nhiều”, Tú Vi hào hứng nói.

Thân Thuý Hà và Đào Vân Anh.

Hóa thân thành Thái An, Tú Vi đã suy nghĩ rất nhiều về những giọt nước mắt, lời tâm sự của nhân vật về hôn nhân, gia đình. Theo nữ diễn viên, hôn nhân và tình yêu rất khác nhau, nhưng hôn nhân phải có tình yêu vì từ tình yêu đó, mỗi người mới có thể cảm thông, hy sinh và cùng nhau cố gắng. Nếu không có tình yêu hoặc chỉ yêu mỗi bản thân thì không thể nào tiến xa hơn trong hôn nhân.

Và quan trọng nhất trong cả quá trình diễn vai Thái An, Tú Vi cảm thấy: “Tình yêu của Thái An với con trai rất lớn, lớn đến nỗi cô ấy gạt bỏ tất cả mọi thứ mà cô nghĩ sẽ ảnh hưởng đến tình cảm mẹ con, hoặc ảnh hưởng đến cách cô nuôi dạy và chăm sóc con. Cô sẽ gạt qua một bên hết, hy sinh tất cả mọi thứ vì con mình. Khi xem phim, tất cả những người phụ nữ có gia đình, có con sẽ đều đồng cảm với cách xử xử của cô ấy, tôi cũng vậy. Bởi vì tất cả mọi thứ, các quyết định đều hướng đến việc muốn con được tốt hơn”.

Anh yêu em được bao lâu? phát sóng lúc 19h35 thứ 2, 3 hàng tuần trên VTV9 từ ngày 14/6.