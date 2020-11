Tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 9/11: Bảo Bình mất khoản tiền không nhỏ

Tử vi 12 cung hoàng đạo hôm nay thế nào?

Dưới đây là các thông tin dự đoán, chia sẻ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, tình yêu, công việc và tài chính của 12 cung hoàng đạo trong ngày 9/11.

Bạch Dương (21/3-19/4)

Bạn căng thẳng và sợ thất bại, điều này dễ khiến hiệu suất, chất lượng đi xuống. Về tài chính, sự do dự khiến bạn bỏ qua một vài cơ hội kiếm tiền tốt. Chuyện tình yêu khá êm đềm, hai bạn tương đối hài lòng về nhau. Về sức khỏe, bạn dễ bị mất ngủ.

Kim Ngưu (20/4-20/5)

Bạn chăm chỉ, có chí tiến thủ nên nhanh chóng gặt hái thành công, được cấp trên đánh giá cao. Sự may mắn về tiền bạc chỉ ở mức trung bình, bạn đừng rót vốn vào những dự án nhiều rủi ro. Về tình cảm, bạn sẵn sàng lắng nghe tâm sự của đối phương, mối quan hệ của hai người ngày càng được thắt chặt.

Song Tử (21/5-21/6)

Tử vi hàng ngày cho thấy, bạn gặp nhiều may mắn trong công việc, bạn có thể nhận được những dự án tốt, nếu chăm chỉ sẽ gặt hái nhiều thành tựu. Về tài chính, tốt hơn hết bạn đừng chạy theo xu hướng trong đầu tư, hãy tin vào nhận định của chính mình. Về tình cảm, bạn ngày càng ngưỡng mộ đối phương, cảm thấy nửa kia xuất sắc về mọi mặt. Sức khỏe sa sút, bạn nên vận động nhiều hơn.

Cự Giải (22/6-22/7)

Vận trình công việc chỉ ở mức trung bình, bạn có nhiều điều bất đồng với đồng nghiệp, môi trường làm việc không thoải mái. Về tài chính, bạn đang gặp vận đen, không nên thử những dự án đầu tư rủi ro cao. Về tình cảm, người ấy đang cảm thấy ngột ngạt, bạn hãy cố gắng giảm sự kiểm soát đối với nửa kia. Sức khỏe suy yếu, bạn nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

Sư Tử (23/7-22/8)

Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo thứ 2 ngày 9/11 cho thấy, công việc của bạn diễn ra khá suôn sẻ, những vấn đề tồn đọng trước đó nhanh chóng được giải quyết triệt để. Về tài chính, bạn vượng tài lộc, có thể thu về một khoản tiền kha khá nhờ công việc ngoài luồng. Mối quan hệ tình cảm của bạn và người ấy có nhiều sự thay đổi nhưng đa phần là phát triển theo chiều hướng tích cực.

Xử Nữ (23/8-22/9)

Bạn gặp nhiều may mắn trong công việc do có quý nhân phù trợ. Nếu có điều gì chưa rõ ràng, bạn nên mạnh dạn hỏi cấp trên, sếp sẽ sẵn sàng cho bạn lời giải thích thỏa đáng. Tình hình tài chính khởi sắc, thu nhập của bạn có phần nhỉnh hơn, cuộc sống thoải mái hơn trước. Về tình cảm, bạn thật may mắn khi đối phương luôn dành cho bạn nhiều sự quan tâm và sẵn sàng hỗ trợ về mặt vật chất. Về sức khỏe, bạn nên ăn nhiều rau xanh và củ quả hơn.

Thiên Bình (23/9-23/10)

Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 9/11, trong công việc, bạn chỉ cần làm theo ý mình là được, không cần quá để ý đến lời người khác. Nên kìm nén ham muốn mua sắm của mình, đừng tiêu xài hoang phí vì tài vận của bạn đang không tốt lắm đâu. Chuyện tình cảm tươi sáng, các cặp đôi có nhiều khoảng thời gian ngọt ngào bên nhau. Sức khỏe của bạn chỉ ở mức trung bình, cần nghỉ ngơi nhiều hơn.

Bọ Cạp (24/10-21/11)

Bạn nên tránh phạm phải những sai lầm thường gặp khi làm việc, nên kiểm tra kỹ lưỡng các dự án trước khi bắt đầu. Bạn có thể gặp phải một số tổn thất nhỏ trong đầu tư và quản lý tài chính nhưng vấn đề không lớn lắm. Về tình cảm, đối phương đã làm điều gì đó khiến bạn buồn phiền, tuy nhiên tình cảm dành cho người ấy quá lớn nên bạn nhanh chóng bỏ qua.

Nhân Mã (22/11-21/12)

Theo tử vi hàng ngày, bạn gặp nhiều may mắn trong công việc, có nhiều ý tưởng mới mẻ và được cấp trên đánh giá cao. Tình hình tài chính chỉ ở mức trung bình, bạn nên thận trọng hơn trong các vấn đề liên quan tới chuyện cho vay và trả nợ. Chuyện tình cảm tươi sáng, các cặp đôi ngày càng thấu hiểu nhau hơn, mối quan hệ được thắt chặt. Sức khỏe của bạn rất tốt, tinh thần thoải mái.

Ma Kết (22/12-19/1)

Vận trình công việc hanh thông, bạn có thể gặp được đối tác đáng tin cậy ở nơi làm việc. Tình hình tài chính ổn định, bạn có thể cân nhắc hợp tác với người khác, rót vốn đầu tư kinh doanh. Về tình cảm, bạn nên quan tâm và giúp đỡ người kia nhiều hơn, đừng ích kỷ chỉ biết nghĩ tới bản thân, người ấy đang buồn vì bạn đấy. Về sức khỏe, bạn nên vận động nhiều hơn.

Bảo Bình (20/1-18/2)

Công việc không mấy thuận lợi, bạn dễ bị tiểu nhân chọc gậy bánh xe, hiệu quả công việc thấp. Tình hình tài chính kém sắc, bạn dễ bị lừa gạt và mất một khoản tiền không nhỏ. Về tình cảm, bạn cảm thấy đối phương thiếu sự chân thành trong mối quan hệ hiện tại. Cần tỉnh táo hơn để nhìn nhận lại chuyện tình cảm giữa hai người. Về sức khỏe, bạn có nguy cơ va chạm, sây sát.

Song Ngư (19/2-20/3)

Tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo thứ 2 ngày 9/11 cho thấy, bạn cảm thấy mệt mỏi trong công việc vì chưa tìm được dự án phù hợp, nên chủ động tiếp xúc với khách hàng để mở rộng kinh doanh. Tình hình tài chính chỉ ở mức trung bình, bạn dễ mất tiền hoặc cho vay không được trả lại, tuy nhiên khoản tiền không lớn. Về tình cảm, bạn có ít thời gian dành cho đối phương khiến họ cảm thấy tủi thân, buồn lòng. Sức khỏe yếu kém, bạn hãy chú ý nghỉ ngơi.

(*) Thông tin trên chỉ mang tính chất tham khảo.