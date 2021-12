Tử vi 12 cung hoàng đạo 1/12: Bạch Dương may mắn, Nhân Mã song thu tình tiền.

(VTC News) -

12 cung hoàng đạo hôm nay thế nào?

Dưới đây là các thông tin dự đoán, chia sẻ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, tình yêu, công việc và tài chính của 12 cung hoàng đạo hôm nay thứ Tư, ngày 1/12/2021.

Bạch Dương (21/3-19/4)

Bạch Dương hôm nay vận thế tốt hơn, bạn có thể phát huy hết sức mạnh và lợi thế của mình và làm nhiều thứ bạn thích và giỏi. Tình cảm khá ổn, bạn chủ động và tích cực hơn đối với đối tác của mình, bàn bạc với nhau về mọi việc.

Sự nghiệp khá may mắn, nếu xung quanh bạn có những cộng sự đáng tin cậy trong công việc, bạn có thể cố gắng tham gia cùng họ, sẽ dễ dàng thành công hơn khi cùng nhau thực hiện các nhiệm vụ. Tài lộc tạm ổn, về phương diện đầu tư nên tiết chế hơn, đừng liều lĩnh.

Sức khỏe khá tốt, vận động cơ xương hợp lý rất tốt cho cơ thể.

Kim Ngưu (20/4-20/5)

Kim Ngưu hôm nay dễ sa đà vào tiểu tiết trong cuộc sống và công việc, đi chệch hướng lúc nào không biết. Nhân duyên ở mức trung bình, bạn và người ấy cần tăng cường giao tiếp, đừng để nảy sinh những chuyện vặt vãnh.

Sự nghiệp bình thường, càng chuyên nghiệp càng tốt trong công việc, làm việc gì cũng phải cẩn thận, nghiêm túc. Tài lộc có phần yếu kém hơn, trong cuộc sống thường ngày sẽ cảm thấy mình tiêu xài hoang phí, nên tiết kiệm.

Sức khỏe đi xuống, cẩn thận các vấn đề về cột sống cổ.

Song Tử (21/5-21/6)

Song Tử hôm nay rất dễ nổi nóng vì một vài chuyện và quá cục cằn sẽ không có lợi cho mối quan hệ giữa các cá nhân. Về phương diện tình cảm, nên bớt cáu gắt và nhẫn nhịn hơn, tránh hiểu lầm do giải thích không rõ ràng.

Về sự nghiệp, bạn phải có thái độ đúng mực trong công việc, đừng lúc nào cũng muốn hưởng lợi cho mình. Tài lộc bình thường, về phương diện đầu tư và quản lý tài chính phải biết mình gánh vác đến đâu, kẻo bị kẻ lừa gạt khi mới bắt tay vào dự án.

Sức khỏe hơi yếu, cẩn thận va chạm, thương tích.

Cự Giải (22/6-22/7)

Cự Giải hôm nay phải hành động dứt khoát và đơn giản, đừng tỏ ra yếu đuối khi cần cứng rắn. Tình cảm may mắn, quan tâm đến đối phương hơn, đôi khi có thể không nhẹ nhàng nhưng chân thành.

Sự nghiệp hanh thông, kiểm soát được tình hình chung trong công việc, trong mắt mọi người càng có uy tín. Tài lộc tốt, nên chú ý tăng thu nhập, giảm chi tiêu trong cuộc sống.

Sức khỏe ổn định, thân thể khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng, không dễ mệt mỏi.

Sư Tử (23/7-22/8)

Sư Tử cần gạt bỏ tủi thân, hãy sống và làm việc tốt. Tình cảm của bạn ở mức trung bình, đừng vướng vào những tiểu tiết, đôi khi không tìm kiếm sự thật cũng là cách để hai bạn hòa hợp với nhau.

Công việc bình thường, hãy cố gắng làm việc chăm chỉ nhất có thể. Bbớt suy nghĩ về thất bại và thành công, và bạn sẽ dễ dàng đạt được kết quả hơn nếu đầu óc thư thái. Tài lộc tạm ổn, về đầu tư nên chọn phương án bảo đảm, tùy theo sức của mình.

Sức khỏe khá tốt nên bạn cứ lạc quan, không nghĩ ngợi lung tung.

Xử Nữ (23/8-22/9)

Xử Nữ hơi quá tự do, phóng túng, không thích bị giám sát. Vận may tình cảm có phần yếu kém, thường không can thiệp vào công việc của nhau, vì thế khi đối phương quản lý mình, Xử Nữ sẽ đặc biệt cáu gắt và dễ xảy ra tranh chấp.

Về sự nghiệp, ở nơi làm việc không được như ý muốn, dù khách hàng và cấp trên có những hành vi thiếu chuyên nghiệp nhưng bạn cũng đừng nghĩ ngợi nhiều, tập trung vào việc của mình nhé. Tài lộc hơi yếu kém, việc đầu tư phải thận trọng, tốt hơn hết nên tham khảo một số ý kiến ​​chuyên môn.

Sức khỏe ở mức trung bình, cần đề phòng thương tích.

Thiên Bình (23/9-23/10)

Thiên Bình hơi bảo thủ trong hành động nhưng sẽ không mắc phải sai lầm nào lớn. Nhân duyên của bạn ở mức trung bình, thái độ của bạn với đối phương phụ thuộc vào cách đối xử của đối phương, nếu đối phương tích cực thì bạn cũng sẽ tích cực.

Triển vọng nghề nghiệp bình thường, hãy tuân theo các quy tắc và quy định tại nơi làm việc. Không để mình chấp nhận rủi ro, không nên đồng ý với yêu cầu của khách hàng mà không cần suy nghĩ về bất cứ điều gì. Tài lộc hanh thông, việc đầu tư quá thận trọng, tuy không hao hụt nhưng thu được ít.

Sức khỏe ở mức trung bình, vận động hợp lý và cân bằng dinh dưỡng sẽ rất tốt cho cơ thể.

Bọ Cạp (24/10-21/11)

Bọ Cạp hôm nay khá may mắn, có dự định gì thì hãy nhanh tay thực hiện, đừng bỏ lỡ nhé. Tình cảm khá tốt, bạn và người ấy không gặp khó khăn lớn trong giao tiếp, có thể kiên nhẫn lắng nghe tiếng lòng của nhau.

Vận may sự nghiệp ổn, trong công việc không thiếu những ý tưởng hay, phải chú ý đến quy mô khi thực hiện, nâng cao hiệu quả một cách hợp lý để hoàn thành công việc đúng thời hạn, đừng tìm đường tắt. Tài lộc ở mức trung bình, về đầu tư nên tham khảo thông tin từ các bên và phân biệt tính xác thực để kiếm lời.

Sức khỏe khá ổn, thể lực không tồi.

Nhân Mã (22/11-21/12)

Nhân Mã hôm nay có vận trình tốt hơn một chút, thấy sức mình tăng lên gấp bội, nhìn ra vấn đề rõ ràng hơn. Nhân duyên ở mức chấp nhận được, các mối quan hệ thân thiết hài hòa, cảm nhận được sự quan tâm, chăm sóc lẫn nhau.

Sự nghiệp hanh thông, mọi việc suôn sẻ, không ai có thể phá rối, hiệu quả công việc cũng được đảm bảo. Tài lộc tạm ổn, trong đầu tư có thu nhập đáng kể, nên sử dụng hợp lý.

Sức khỏe bình thường, không dễ mệt mỏi, nhiều năng lượng hơn.

Ma Kết (22/12-19/1)

Ma Kết nên làm những việc theo kế hoạch của bản thân, đừng để người khác chen ngang hay quấy rầy. Về phương diện tình cảm, vận may của bạn có phần tốt hơn một chút, bạn và người ấy có thể hòa thuận với nhau, chu đáo với nhau và ít xảy ra lỗi lầm.

Sự nghiệp khá tốt, hãy chú ý đến những nhiệm vụ bạn đang có, phân chia nhiệm vụ hợp lý để tiết kiệm công sức, tốt nhất là nên từ chối trước những yêu cầu vô lý. Tài lộc hanh thông, kiếm được nhưng cũng chú ý tiêu tiền tiết kiệm.

Sức khỏe tạm ổn, chỉ cần bổ sung vitamin một cách hợp lý.

Bảo Bình (20/1-18/2)

Bảo Bình hơi thiếu tự tin trong cuộc sống và công việc, luôn nghi ngờ năng lực của bản thân. Về tình cảm, bạn không cần dùng quá nhiều khí lực khi làm thân với đối phương, tốt hơn hết hãy cứ để thuận theo tự nhiên.

Về sự nghiệp, bạn phải giao tiếp với sếp và khách hàng nhiều hơn để lắng nghe ý kiến ​​của đối phương, như thế sẽ làm việc tốt hơn, nếu bỏ qua nhu cầu của đối phương thì chắc chắn bạn sẽ không được ghi nhận. Tài lộc ở mức bình thường, đầu tư dễ bị xúc động, cảm tính, cẩn thận sẽ bị lỗ.

Sức khỏe hao hụt, nên chú ý đối phó với những năng lượng tiêu cực.

Song Ngư (19/2-20/3)

Song Ngư đừng mãi ham hố những thành quả đạt được trước đó, hãy có chí cầu tiến. Tình cảm ở mức bình thường, thái độ của bạn với đối phương là không nương tựa vào nhau mọi chuyện, cố gắng độc lập hết mức.

Về sự nghiệp, đừng kiêu ngạo và tự mãn trong công việc. Học hỏi thêm nhiều điều mới và trưởng thành là con đường lâu dài. Luôn có những điều bạn không biết. Tài lộc ở mức trung bình, có nhiều dự án có thể khai phá, biết thêm cũng không hại gì.

Sức khỏe bình thường, cơ thể không có vấn đề gì nghiêm trọng.

(*)Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.