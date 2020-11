Tử vi 12 con giáp ngày 27/11: Tuổi Hợi có lộc bất ngờ

Tử vi 12 con giáp hôm nay thế nào?

Dưới đây là những chia sẻ, dự đoán mang tính tham khảo, chiêm nghiệm về cuộc sống, công việc và tình yêu của 12 con giáp hôm nay 27/11.

Tuổi Tý

Bạn có dấu hiệu thăng tiến, đạt được bước ngoặt đáng kể trong sự nghiệp nhờ sự chăm chỉ và tinh thần cống hiến hết mình. Tình hình tài chính khởi sắc, tiền bạc khá dồi dào, đặc biệt là đối với những người chuyên tâm làm ăn kinh doanh. Chuyện tình cảm có chút trục trặc, cả hai dễ bị hiểu lầm lẫn nhau do không chịu lắng nghe ý kiến của nhau. Sức khỏe của bạn chỉ ở mức trung bình, bạn nên chú ý tới sự thay đổi thời tiết.

Màu sắc may mắn: Màu xanh lá – màu cam.

Quý nhân phù trợ: Ngọ – Mùi.

Số may mắn: 07 – 35 – 41.

Tuổi Sửu

Công việc diễn ra không mấy suôn sẻ, bạn bị KPI đè nặng, bị cấp trên ép làm những việc mà bạn không thích hoặc không đúng chuyên môn. Tình hình tài chính ổn định, tuy nhiên bạn vẫn nên tỉnh táo trước đợt sale khủng ngày Black Friday. Về tình cảm, bạn đừng tùy ý hứa hẹn điều gì với đối phương kẻo khiến họ trông chờ rồi lại thất vọng. Về sức khỏe, bạn nên điều chỉnh giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi.

Màu sắc may mắn: Màu vàng – màu đỏ.

Quý nhân phù trợ: Thân – Dậu.

Số may mắn: 27 – 75 – 93.

Tuổi Dần

Xem tử vi tuần mới cho thấy, công việc của bạn tạm ổn, tuy bạn không có bước tiến gì nổi bật nhưng cũng không gặp phải rắc rối nào. Thu nhập tăng cao, lại không bị thất thoát tiền bạc do làm chủ được bản thân trước đợt sale khủng trong năm. Về tình cảm, cả hai tin tưởng lẫn nhau, mối quan hệ ngày càng được thắt chặt. Về sức khỏe, bạn nên chăm chỉ tập thể dục nhiều hơn, đừng lười biếng.

Màu sắc may mắn: Màu vàng – màu nâu.

Quý nhân phù trợ: Thìn – Tỵ.

Số may mắn: 01 – 12 – 04

Tuổi Mão

Công việc khá thuận lợi, tuy nhiên bạn nên chủ động hơn để nắm bắt những cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp. Thu nhập của bạn tăng lên đáng kể, đặc biệt là những người làm ăn kinh doanh. Chuyện tình cảm khởi sắc, mâu thuẫn trước đó giữa các cặp đôi được hóa giải, cả hai lại ngày càng hiểu nhau hơn. Về sức khỏe, bạn nên chú ý hơn tới chế độ ăn uống.

Màu sắc may mắn: Màu tím – màu xám.

Quý nhân phù trợ: Tuất – Sửu.

Số may mắn: 13 – 14 – 28.

Tuổi Thìn

Vận trình công việc chỉ ở mức trung bình, bạn không có chính kiến riêng, phụ thuộc khá nhiều vào người khác. Tình hình tài chính sa sút, nhận thức về việc đầu tư kinh doanh không cao nên bạn bị thất bại, thua lỗ. Những người độc thân nên mạnh dạn bày tỏ tình cảm với người bạn thích. Nên hạn chế ăn đồ ăn vặt.

Màu sắc may mắn: Màu xám – màu cam.

Quý nhân phù trợ: Thân – Dần.

Số may mắn: 34 – 58 – 71.

Tuổi Tỵ

Xem tử vi thứ 6 ngày 27/11 của 12 con giáp cho thấy, vận trình công việc tăng tiến, bạn được quý nhân phù trợ nên nhanh chóng vượt qua khó khăn trước mắt, gặt hái được thành công đáng nể. Tình hình tài chính ổn định, bạn thoải mái chi tiêu, mua sắm những thứ mình thích. Về tình cảm, Tỵ có nhiều vệ tinh vây bám xung quanh, bạn sắp thoát khỏi kiếp FA. Sức khỏe giảm sút, bạn nên nghỉ ngơi nhiều hơn.

Màu sắc may mắn: Màu trắng – màu đen.

Quý nhân phù trợ: Tý – Hợi.

Số may mắn: 39 – 57 – 84.

Tuổi Ngọ

Bạn phải đối mặt với nhiều rắc rối do thiếu sự tập trung, lơ đãng với công việc đang làm. Về tài chính, do khéo vun vén chi lại có đầu óc kinh doanh nên Ngọ có thể tiết kiệm được một khoản tiền kha khá. Về tình duyên, bạn đừng nói suông nữa, nếu muốn chứng tỏ tình cảm của mình dành cho đối phương thì bạn hãy hành động ngay đi. Bạn ăn uống không ngon miệng do gặp vấn đề về dạ dày.

Màu sắc may mắn: Màu xanh da trời – màu tím.

Quý nhân phù trợ: Dần – Mão.

Số may mắn: 12 – 42 – 60.

Tuổi Mùi

Bạn chăm chỉ làm việc, không ngại khó ngại khổ nên nhanh chóng hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Về tài chính, bạn nên kiên trì hơn trong việc đầu tư vì nó chưa thể đem lại cho bạn khoản lợi nhuận ngay bây giờ được. Chuyện tình cảm hòa hợp, các cặp đôi có nhiều thời gian ngọt ngào bên cạnh nhau, cùng đi ăn uống mua sắm. Sức khỏe giảm sút, bạn dễ bị cảm lạnh, vì vậy hãy chú ý hơn tới những thay đổi của cơ thể.

Màu sắc may mắn: Màu đỏ tươi, màu cam.

Quý nhân phù trợ: Hợi – Tỵ.

Số may mắn: 42- 60 – 30.

Tuổi Thân

Theo tử vi hàng ngày, bạn gặp nhiều may mắn trong công việc do biết cách hợp tác với người khác. Tình hình tài chính ổn định do bạn biết cách chi tiêu hợp lý. Chuyện tình cảm tươi sáng, bạn có một buổi tối ấm áp bên cạnh người yêu. Nên chú ý hơn tới chế độ ăn uống kẻo gặp vấn đề về hệ tiêu hóa.

Màu sắc may mắn: Màu lam – đỏ tươi.

Quý nhân phù trợ: Mão – Tuất.

Số may mắn: 18- 72 – 24.

Tuổi Dậu

Công việc ổn định, bạn chỉ cần nghiêm túc làm phần việc của mình thì chắc chắn sẽ gặt hái được thành tựu đáng nể. Tình hình tài chính chỉ ở mức trung bình, bạn ghen tị với thu nhập của người khác. Về tình cảm, đối phương đối xử với bạn bằng cả tấm lòng, điều này khiến bạn cảm thấy rất ngọt ngào. Về sức khỏe, bạn nên chú ý hơn tới vấn đề chăm sóc da.

Màu sắc may mắn: Màu xanh lá, đỏ đô.

Quý nhân phù trợ: Hợi – Mão.

Số may mắn: 53 – 70 – 14.

Tuổi Tuất

Bạn được quý nhân soi đường chỉ lối nên việc gì cũng nhanh chóng hoàn thành, thậm chí gặt hái được thành quả vượt xa ngoài sự mong đợi. Tình hình tài chính kém sắc, bạn chi tiêu bốc đồng nên túi tiền nhanh chóng hao hụt. Chuyện tình cảm khởi sắc, đối phương không còn thờ ơ, vô tâm như trước nữa. Sức khỏe giảm sút do bạn ăn uống không điều độ.

Màu sắc may mắn: Màu xanh đậm, vàng.

Quý nhân phù trợ: Dần – Ngọ.

Số may mắn: 84 – 96 – 39.

Tuổi Hợi

Xem tử vi thứ 6 ngày 27/11 của 12 con giáp cho thấy, vận trình công việc giảm sút, bạn dễ xảy ra mâu thuẫn, xung đột với cấp trên hoặc đồng nghiệp. Tình hình tài chính khởi sắc, bạn dễ trúng thưởng, có lộc bất ngờ. Về tình cảm, bạn nên cố gắng giải quyết mâu thuẫn với đối phương càng sớm càng tốt, đừng để tình trạng chiến tranh lạnh kéo dài nữa. Về sức khỏe, bạn dễ phải đối mặt với tình trạng mất ngủ.

Màu sắc may mắn: Màu xám, hồng.

Quý nhân phù trợ: Tỵ – Tuất.

Số may mắn: 45 – 81- 60.

(*)Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo.