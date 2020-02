Xe hơi giảm giá kịch sàn, doanh số vẫn thấp kỷ lục

Theo báo cáo doanh số bán hàng từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tháng 1/2020 doanh số toàn thị trường xe đạt 15.787 xe, bao gồm 12.807 xe du lịch; 2.757 xe thương mại và 223 xe chuyên dụng, giảm 53% so với cùng kỳ năm trước và 52% so với tháng 12/2019.

Trong đó, doanh số xe du lịch giảm 48%; xe thương mại giảm 65% và xe chuyên dụng giảm 41% so với tháng trước. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 9.599 xe, giảm 51% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 6.188 xe, giảm 54% so với tháng trước.

Thị trường xe hơi tại Việt Nam đang có nhiều biến động với sự ra mắt của nhiều tân binh. (Ảnh: Ngọc Khánh)

Dù không là thành viên của VAMA nhưng số liệu bán hàng riêng do TC Motor công bố cũng cho thấy trong tháng 1/2020, hãng này bán được 5.944 xe, giảm 12,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tính đến hết tháng 1/2020, doanh số bán hàng của xe lắp ráp trong nước giảm 49% trong khi xe nhập khẩu giảm 58% so với cùng kỳ năm ngoái.

Thống kê của VAMA cho thấy, doanh số một loạt các hãng xe lớn tại thị trường Việt như Toyota, Honda, Hyundai cũng sụt giảm nghiêm trọng ở tất cả các dòng xe. Cụ thể, Toyota bán được 8.660 chiếc xe trong tháng 12 nhưng sang tháng 1/2020 giảm xuống chỉ còn 3.923 chiếc, Honda tháng vừa rồi có 1.916 chiếc xe đến tay khách hàng, con số này của tháng cuối năm 2019 là 2.989 chiếc. Còn với Hyundai, thương hiệu đến từ Hàn Quốc tháng 1/2020 bán được 5.944 chiếc xe các loại, trong khi tháng trước đó hãng xe này giao 8.766 chiếc đến cho khách hàng.

Một trong những cái tên cũng đang làm mưa làm gió trên bảng xếp hạng xe bán chạy tại Việt Nam là Mitsubishi với át chủ bài Xpander cũng không nằm ngoài sự sụt giảm chung của thị trường. Trong tháng 12/2019, tổng doanh số bán hàng của Mitsubishi là 3.877 chiếc và giảm xuống 1.670 chiếc trong tháng tiếp theo. Doanh số của Xpander cũng giảm từ 2.792 chiếc về 1.159 chiếc.

Không những biến động mạnh ở thị trường chung mà ngay trong cuộc đua bán hàng giữa các mẫu xe cũng đang có sự thay đổi đáng kể. Toyota Vios trước đây được mệnh danh là ông vua doanh số khi luôn chiếm vị trí tốt nhất trong bảng xếp hạng cũng đang bị những đối thủ khác lần lượt vượt mặt như Xpander 2 tháng liên tiếp đứng vị trí số 1 và tháng gần nhất là Hyundai Accent đã đẩy Vios xuống vị trí số 2.

Anh Thanh Tùng, một dân buôn xe lâu năm nhận định: "Thị trường xe sau Tết thường ảm đạm hơn trước Tết là điều dễ hiểu, tuy nhiên chưa năm nào tôi thấy sự sụt giảm rõ rệt như năm nay. Tháng 1 thường là tháng cao điểm mua xe để chơi Tết nhưng thực tế đang cho thấy thị trường biến động khó lường. Một lý do khác tôi cho là dễ hiểu hơn là sự cạnh tranh giữa các hãng xe đang giúp người tiêu dùng hưởng lợi, các đại lý, nhà sản xuất luôn đưa ra những ưu đãi tốt khiến người mua một phần muốn mua ngay nhưng một phần lại muốn tiếp tục chờ đợi ưu đãi tốt hơn nữa".

