VinFast Fadil soán ngôi 'vua doanh số', thay đổi định nghĩa xe phân khúc A

Nhiều ý kiến cho rằng, Fadil đã thành công khi khiến người mua đặt ưu tiên an toàn lên trên hết.

Dù phân khúc nào, an toàn phải là hàng đầu

Bảng xếp hạng những mẫu xe ăn khách nhất tháng 5 chứng kiến pha bứt tốc của VinFast Fadil trong cuộc đua doanh số phân khúc xe đô thị hạng A. Mẫu xe của VinFast bán được 1.156 xe, đứng đầu phân khúc, trong khi Hyundai i10 tiêu thụ 1.076 xe, về đích ở vị trí thứ hai.

Trong suốt nhiều tháng liên tục, vị trí số 1 của thương hiệu xe Hàn là bất khả xâm phạm, khi doanh số i10 luôn vượt xa những đối thủ cạnh tranh khác như Kia Morning, Toyota Wigo, Honda Brio, Suzuki Celerio…

Chia sẻ trên diễn đàn chuyên về ô tô sau thông tin Fadil bán chạy nhất phân khúc A, anh Lê Xuân Trường - chủ một garage tại Hà Nội cho rằng, một trong những lý do hút khách ở mẫu xe Việt là động cơ dung tích 1.4L, trong khi đối thủ trên thị trường chỉ dừng lại ở động cơ tối đa 1.2L.

Là người đã trải nghiệm nhiều mẫu xe ở phân khúc này, anh Trường khẳng định, những chiếc xe “chấm nhỏ” nếu chở 4 người lớn sẽ có cảm giác ì, máy gầm khi nhấn ga mạnh, nhưng với Fadil, động cơ khỏe giúp xe chạy êm, tăng tốc tốt ngay cả khi chở đông người.

Cũng theo chủ garage lâu năm này, điểm cạnh tranh lớn của Fadil là trang bị an toàn vượt trội so với xe cùng phân khúc như chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử (ESC), kiểm soát lực kéo (TCS)… Trong phân khúc xe hạng A, chỉ duy nhất VinFast Fadil sở hữu tính năng hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HSA) và hệ thống chống lật (ROM).

Đó là những trang bị mà các chuyên gia am hiểu ô tô từng nhận định: “Nhiều xe hạng B cũng không có”.

Các chuyên gia cũng phân tích, sự thắng thế của Fadil trên thị trường cho thấy, vượt trên ý nghĩa về con số, hãng xe Việt đã thành công trong việc thay đổi định nghĩa xe hạng A. Lâu nay, người mua xe hạng A thường chỉ quan tâm tới giá cả và tính thanh khoản mà xem nhẹ các yếu tố như động cơ, hệ thống an toàn. Tuy nhiên, hãng xe Việt đã giúp thị trường thay đổi tư duy này với quan điểm, dù là phân khúc nào, an toàn vẫn phải là ưu tiên số 1.

Quan điểm này đã được VinFast thực hiện triệt để ngay từ đầu. Đó là lí do 2 mẫu VinFast Lux đều đạt chứng nhận an toàn 5 sao của ASEAN NCAP, trong khi Fadil đạt 4 sao - cao nhất phân khúc A. “Fadil đang định nghĩa lại dòng xe đô thị, đó phải là những chiếc xe giá tiền phù hợp nhưng vẫn mang lại cảm giác tuyệt vời với đầy đủ trang bị tốt nhất, đặc biệt là các tính năng an toàn”, anh Lê Xuân Trường nói.

Ăn khách từ chính sách độc, mạng lưới khủng

Bên cạnh việc thay đổi nhận thức của người dùng về xe phân khúc thấp, một trong những lý do khiến Fadil ăn khách là chính sách bán hàng hấp dẫn của VinFast thời gian qua.

Trong tháng 5, VinFast áp dụng chương trình hỗ trợ khách hàng sau COVID-19, trong đó giảm giá Fadil tới 40-50 triệu đồng với khách hàng trả thẳng, kéo mức giá của mẫu xe này chỉ còn từ 373 triệu đồng.

Nếu trả góp, người mua được hưởng thời gian trả góp lên tới 8 năm - quãng thời gian dài hiếm thấy trên thị trường. Tất cả khách hàng cũng được miễn lãi 2 năm đầu và bảo lãnh lãi suất không quá 10,5% từ năm thứ 3. Với chính sách này, khách mua chỉ phải trả khoảng 4 triệu đồng/tháng, gần như không có áp lực khi quyết định mua một chiếc xe hơi.

Đáng chú ý, trong tháng 5, VinFast cũng khởi động chương trình “Đổi cũ lấy mới – Lên đời xe sang”. Khách hàng chỉ cần mang xe đã qua sử dụng tới siêu thị xe Smart Solution (Vinhomes Ocean Park, Hà Nội) để được định giá và mua lại. VinFast sẽ tặng thêm 10 triệu đồng cho khách hàng mua xe Fadil. Người dùng ngoài ra vẫn được hưởng những ưu đãi về tài chính như trên. Chương trình này được cho là đã đóng góp nhiều cho doanh số của VinFast nói chung và Fadil nói riêng trong tháng qua.

Ngoài chính sách bán hàng tốt, lý do nữa khiến Fadil bán chạy là dịch vụ hậu mãi. Ngay trong tháng 5, hãng xe Việt đã khai trương thêm 14 xưởng dịch vụ mới, nâng tổng số cơ sở dịch vụ của VinFast trên toàn quốc lên con số 54. Theo kế hoạch, đến cuối năm nay, VinFast sẽ là hãng xe đầu tiên có mặt tại tất cả 63 tỉnh, thành phố, trở thành hãng xe có mạng lưới cơ sở lớn nhất Việt Nam. Đây là điều rất được lòng người dùng bởi không một khách hàng nào muốn phải “đỏ mắt” tìm chỗ bảo dưỡng, sửa chữa mỗi khi cần.

Với nhiều điểm mạnh từ chất lượng tới chính sách giá, dịch vụ, trên các diễn đàn, rất nhiều người dùng cho rằng, trong bảng xếp hạng tổng cùng với các phân khúc khác, Fadil hoàn toàn có thể sẽ có một vị trí trên top 3 xe bán chạy nhất ở các tháng tiếp theo.