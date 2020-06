Vì sao xe của Volvo bị hạn chế tốc độ dưới 180 km/h?

Volvo mới đây tuyên bố tốc độ tối đa của mỗi chiếc xe được sản xuất từ năm 2021 sẽ bị giới hạn ở mức 112 dặm/giờ (180km/h). Ngay cả Volvo XC60 Polestar Engineered cũng không nằm ngoài quy định này.

Đây là kế hoạch nằm trong chiến lược giảm số lượng khách bị thương hoặc chết troong một chiếc Volvo xuống còn 0 của nhà sản xuất ô tô Thuỵ Điển.

Volvo đã có một danh tiếng tuyệt vời về độ an toàn, hầu hết khách hàng mua một chiếc Volvo vì điều này chứ không phải hiệu suất. Tuy nhiên, những hạn chế này đã gây tranh cãi về việc cần phải có sự cân bằng giữa an toàn và tự do di chuyển.

Ngoài việc hạn chế tốc độ tối đa, Volvo cũng giới thiệu khóa chăm sóc cho phép chủ sở hữu đặt giới hạn tốc độ tối đa thậm chí thấp hơn cho những người lái xe ít kinh nghiệm. Một hệ thống giám sát lái xe cũng đang được phát triển, nhằm phát hiện người lái xe mệt mỏi hay say rượu .