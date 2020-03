Tháng 5, Dodge Grand Caravan sẽ bị 'khai tử'

Dodge Grand Caravan bị xếp hạng Top 10 mẫu xe hơi “mất lòng” khách hàng Mỹ.

Với doanh số thấp và không được lòng khách hàng Mỹ, việc ngừng sản xuất dòng xe này được đánh giá là hợp lý. Tuy nhiên nó cũng sẽ ảnh hưởng đến 1.500 công nhân tại nhà máy Fiat Chrysler Automobiles (FCA) ở thành phố Windsor.

FCA sẽ thay đổi cách thức hoạt động nhà máy Windsor của mình từ ba ca sang hai ca/ngày cho đến khi việc sản xuất Grand Caravan kết thúc vào tháng 5. Những công nhân bị ảnh hưởng sẽ được xếp vào vị trí khác.

Dodge Grand Caravan hiện tại được sản xuất đến thế hệ thứ 5. Tuy có những thay đổi đáng kể trong mỗi thế hệ nhưng nó vẫn không cải thiện được doanh số bán ra. Doanh số bán hàng cao nhất của dòng xe này ở Mỹ là vào năm 2002 với 244.911 xe và sau đó giảm xuống còn 122.648 vào năm 2019.

Khi việc sản xuất Dodge Grand Caravan kết thúc, FCA xác nhận phiên bản năm 2020 của dòng xe này sẽ không được bán ở các bang California, Connecticut, Delwar, Maryland, Maine, Massachusetts, New Jersey, New York, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Washington và Vermont do không đáp ứng được các quy định khí thải.