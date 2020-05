Tháng 4, doanh số bán ô tô giảm mạnh

Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô VAMA vừa có báo cáo thị trường ô tô trong tháng 4. Theo đó, doanh số bán hàng của toàn thị trường đạt 11.761 xe, bao gồm 7.796 xe du lịch, 3.652 xe thương mại và 313 xe chuyên dụng. Doanh số xe du lịch giảm 40%, xe thương mại giảm 36% và xe chuyên dụng giảm 16% so với tháng trước. Như vậy, doanh số của toàn thị trường tháng 4/2020 giảm 39% so với tháng 3/2020 và giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh số ô tô thị trường Việt Nam giảm mạnh vì COVID-19.

Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 7.400 xe, giảm 38% so với tháng trước và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 4.361 xe, giảm 40%.

Mặc dù không thuộc VAMA nhưng TC Motor, hãng bán xe Hyundai cũng thông báo doanh số giảm sút mạnh lên đến 57%, đạt 2.206 xe.

Như vậy có thể thấy, ảnh hưởng của dịch COVID-19, việc thực hiện cách ly xã hội từ Chính phủ khiến người dân hạn chế đi lại, mua sắm, cùng với việc các đại lý và nhà máy sản xuất phải đóng cửa là những lý do khiến lượng xe bán ra của các hãng giảm mạnh.

Tính riêng các thương hiệu, Toyota giảm 29%, Honda giảm 41% và Mazda giảm 49%, Ford là hãng giảm sút nhiều nhất về doanh số lên đến 53%. Chỉ có riêng hãng Isuzu tăng trưởng nhẹ 2%.