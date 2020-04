Tesla vẫn đạt doanh thu tốt tại Trung Quốc bất chấp COVID-19

Lượng đăng ký xe của Tesla trong tháng 3 đã tăng 450% so với tháng trước, từ 2.314 trong tháng 2 lên 12.709 đăng ký trong tháng 3. Những con số này là vô cùng khả quan trong bối cảnh tổng doanh số bán xe của Trung Quốc vào tháng 2 năm nay đã giảm 79% xuống còn khoảng 310.000 chiếc so với gần 1,5 triệu chiếc cùng thời gian năm ngoái. Doanh số tháng 3 giảm 43,4% xuống còn 1,43 triệu chiếc so với 2,52 triệu chiếc một năm trước đó.

Trong số 12.709 xe mới mà Tesla đăng ký vào tháng 3, có tổng số 10.160 chiếc đã được bán.

Vì sự bùng phát của COVID-19 ở Trung Quốc, Tesla trước đó buộc phải đóng cửa nhà máy Gigafactory ở Thượng Hải mặc dù vừa mới khai trương trong một vài tuần từ cuối tháng 1 đến tháng 2 , sau đó hoạt động trở lại vào tuần thứ hai của tháng 2.

Tesla cũng thông báo nhà máy Thượng Hải sẽ bắt đầu sản xuất các mẫu Model 3 Long Range RWD và Model 3 Performance sau khi Model 3 Standard Range Plus RWD đã được sản xuất tại đây. Điều này giúp người mua địa phương tiết kiệm được một số tiền không nhỏ so với việc mua xe Tesla nhập khẩu từ Fremont, California.