Tại sao khẩu trang vải kháng khuẩn có thể ngăn chặn 99,9% vi khuẩn?

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, đồng thời để phục vụ nhân dân có khẩu trang để phòng chống dịch hiệu quả, Công ty CP May Sông Hồng đã cho ra mắt hàng triệu khẩu trang với khả năng kháng khuẩn trên 99,9%.

Các chuyên gia y tế khẳng định, việc dùng khẩu trang vải kháng khuẩn hoàn toàn có thể phòng ngừa lây nhiễm virus corona mới. Điểm tiện lợi của khẩu trang này là có thể giặt và sử dụng lại nhiều lần mà tính năng kháng khuẩn vẫn còn hiệu quả.

Dùng khẩu trang kháng khuẩn hoàn toàn có thể phòng ngừa được virus corona mới.

Nhiều người tiêu dùng rất muốn biết, khẩu trang kháng khuẩn được làm thế nào? Trong sản xuất và thương mại dệt may, vải kháng khuẩn được sử dụng rộng rãi để sản xuất mặt hàng mặc lót, hàng thể thao, hàng gia dụng và quần áo bảo vệ ở những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao như bệnh viện, khách sạn, trường học, quần áo sử dụng cho bác sĩ, nhân viên y tế và cho bệnh nhân, thậm chí dùng để băng vết thương.

Phương pháp chung nhất để có được sản phẩm dệt kháng khuẩn là đưa các chất kháng khuẩn và giữ chúng bền lên (hoặc vào trong) vật liệu dệt trong suốt quá trình sử dụng. Các chất kháng khuẩn được đưa lên vải thường là những chất diệt khuẩn hoặc ức chế vi khuẩn phát triển. Hiện tại, các chất sử dụng trong sản xuất vải kháng khuẩn chủ yếu là chất diệt khuẩn.

Trên thế giới cũng như tại Việt Nam, việc đưa các chất kháng khuẩn lên vải chủ yếu được thực hiện sau công đoạn tẩy trắng, nhuộm màu hoặc in hoa theo các cách khác nhau: ngấm ép, tráng phủ hoặc phun… Xử lý theo phương pháp này, vải thành phẩm có khả năng diệt tới 90% khuẩn sau 1h tiếp xúc và giảm còn 60-70% sau một số lần giặt.

Với khẩu trang kháng khuẩn của May Sông Hồng, tất cả các chất kháng khuẩn sử dụng trong dệt may đều thân thiện và không có hại với sức khỏe. Hiện nay, chất lượng vải kháng khuẩn phục vụ sản xuất khẩu trang vải cần đáp ứng các yêu cầu chứng nhận hợp quy theo QCVN 01/BCT: 2017 và có khả năng diệt khuẩn ≥ 90% thử nghiệm theo tiêu chuẩn AATCC 100: 2012.

Ông Bùi Đức Thịnh, Chủ tịch HĐQT Công ty CP May Sông Hồng cho hay, May Sông Hồng nhiều năm lọt top 4 doanh nghiệp dệt may Việt Nam, lọt top 2 doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Mỹ cùng với đó May Sông Hồng nhận thấy được trách nhiệm của mình trước lời kêu gọi của Chính phủ và cộng đồng vì vậy sau đợt 1 phát gần 100.000 khẩu trang miễn phí thông qua hàng trăm nhà phân phối, đại lý đến người tiêu dùng.

Lần này May Sông Hồng quyết định đưa đến người tiêu dùng hàng triệu sản phẩm khẩu trang kháng khuẩn với giá bán phi lợi nhuận (7000đ/chiếc) cùng chất liệu vải 100% cotton kháng khuẩn, giúp loại bỏ các loại vi khuẩn. Tính năng kháng khuẩn của khẩu trang cũng được duy trì sau 30 lần giặt.

Kết quả thử nghiệm chất liệu vải làm khẩu trang kháng khuẩn Sông Hồng ở Trung tâm Thí nghiệm Dệt may cho thấy khả năng khả năng kháng khuẩn – Tỷ lệ suy giảm của vi khuẩn là trên 99,9%.

“Chúng tôi hy vọng với sự xuất hiện của khẩu trang kháng khuẩn Sông Hồng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho cộng đồng trong công tác phòng chống dịch Covid-19 hiệu quả”, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần May Sông Hồng nói.

Được biết, Công ty CP May Sông Hồng là một trong những nhà máy sản xuất hàng may mặc và chăn ga gối đệm lớn hàng đầu Việt Nam. Ra đời vào năm 2001, sản phẩm chăn ga gối đệm Cao cấp Sông Hồng chính thức đánh dấu sự tham gia một thương hiệu nội địa vào thị trường hàng tiêu dùng trong nước, nhằm cạnh tranh với các thương hiệu và Công ty nước ngoài vốn độc chiếm thị trường lâu nay.

Với hơn 20 xưởng sản xuất được xây dựng và quản lý tập trung trong phạm vi tỉnh Nam Định, có lợi thế về vị trí địa lý gần sân bay, cảng biển, nguồn nhân lực được đào tạo có chất lượng với chi phí cạnh tranh, bộ máy quản lý là người Việt Nam, kết hợp thêm việc tuyển dụng các chuyên viên quốc tế đầu ngành, công ty đã và đang trở thành đối tác tin cậy của rất nhiều thương hiệu thời trang nổi tiếng trên toàn thế giới.

Năm 2019 đánh dấu năm thứ 7 liên tiếp Forbes Việt Nam - tạp chí kinh tế hàng đầu thế giới bình chọn, công bố danh sách “50 doanh nghiệp niêm yết tốt nhất Việt Nam”. May Sông Hồng đã vinh dự nằm trong danh sách 50 này.

Cuộc bình chọn qua 7 năm đã trở thành một trong những giải thưởng thường niên uy tín nhận được phản hồi tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp.

Công ty CP May Sông Hồng muốn chứng minh rằng, các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam luôn mang trong mình khát vọng và ý chí vươn lên mãnh liệt.