Mazda ưu đãi lên đến 100 triệu đồng trong tháng 3

Ngoài ra, khách hàng mua xe Mazda còn nhận được nhiều ưu đãi hấp dẫn khác từ showroom/đại lý.

Trong tháng 3/2020, Mazda CX-8 phiên bản Premium tiếp tục là mẫu xe có mức ưu đãi cao nhất lên đến 100 triệu đồng, trở thành lựa chọn lý tưởng cho các khách hàng mong muốn sở hữu một mẫu SUV 7 chỗ đích thực với thiết kế KODO – linh hồn của sự chuyển động và công nghệ tối ưu hàng đầu.

Trong khi đó, hai phiên bản Mazda CX-8 Deluxe và Mazda CX-8 Luxury cũng không kém cạnh với các mức ưu đãi lần lượt là 80 triệu đồng và 50 triệu đồng. Ngoài ra, khách hàng còn được tặng 01 năm Bảo hiểm vật chất, áp dụng cho tất cả các phiên bản.

Đối với New Mazda CX-5, ngoài chương trình tặng 1 năm Bảo hiểm vật chất dành cho tất cả các phiên bản, thì khách hàng mua phiên bản Luxury còn được ưu đãi 50 triệu, ba phiên bản còn lại là Deluxe, Premium và Signature (1 cầu) ưu đãi 40 triệu mỗi phiên bản. Phiên bản cao cấp nhất là New Mazda CX-5 2.5 Signature (1 cầu và 2 cầu) với bộ tính năng an toàn i-Activsense cũng được giảm 30 triệu đồng.

Đặc biệt, Thaco tăng mức ưu đãi cho Mazda BT-50 bản Luxury lên 25 triệu đồng và 10 triệu đồng cho toàn bộ các phiên bản còn lại nhằm gia tăng sức cạnh tranh.

Riêng khách hàng mua xe All-New Mazda3 sẽ nhận được ưu đãi 20 triệu cho phiên bản Deluxe và giảm giá 10 triệu cho tất cả các phiên bản còn lại của All-New Mazda3 và All-New Mazda3 Sport. Như vậy, với 699 triệu đồng, khách hàng đã có thể sở hữu một mẫu xe thế hệ mới kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế và công nghệ. Bên cạnh chương trình ưu đãi giá, khách hàng mua xe All-New Mazda3 và All-New Mazda3 Sport còn được tặng 1 năm Bảo hiểm vật chất.

Ngoài ra, nhằm tạo điều kiện thuận lợi và thể hiện sự tri ân tới khách hàng, từ ngày 12/3/2020 đến 30/4/2020, Mazda Việt Nam sẽ đồng thời triển khai chương trình chăm sóc khách hàng đang sử dụng xe All-New Mazda3 với ưu đãi dịch vụ bảo dưỡng miễn phí lên đến 20.000 km dành cho toàn bộ khách hàng đã mua xe All New Mazda3 trước ngày 12/3/2020.

Các dòng xe như Mazda2, Mazda6 hiện cũng nhận được mức ưu đãi hấp dẫn từ 20-40 triệu (tùy phiên bản) kèm nhiều gói quà tặng hấp dẫn. Ngoài ưu đãi giá, khách hàng mua Mazda2, Mazda6 2.0 Luxury và Mazda6 2.0 Deluxe còn được được tặng gói bảo dưỡng miễn phí 3 năm/ 50.000km. Riêng đối với xe Mazda6 2.5 Premium khách hàng còn được tặng thêm gói Bảo hiểm bảo hành mở rộng 2 năm/ 50.000km.