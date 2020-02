Lộ diện thiết kế vừa sang vừa chất của vé xem F1 tại Việt Nam

Nón lá - Vành nón che chở tâm hồn Việt

Được lựa chọn làm hình ảnh cho tấm vé hạng Phổ thông, nón lá trên tấm vé chặng đua Formula 1 VinFast Vietnam Grand Prix 2020 được cách điệu với hình ảnh quốc kỳ Việt Nam. Từ ngàn xưa, nón lá được coi như một vật dụng gắn bó với người dân Việt, đặc biệt là người phụ nữ Việt Nam tần tảo. Hình ảnh các bà, các mẹ, các chị với vành nón lá trên những cánh đồng, ruộng lúa đã đi vào văn thơ như hình tượng bất hủ của phụ nữ Việt, được biết đến rộng rãi trong cộng đồng quốc tế.

Nón lá truyền thống bước vào tấm vé Phổ thông của chặng đua F1 tại Việt Nam

Với hình ảnh được in trên chiếc vé F1, chiếc nón lá với sự mềm mại vốn có được cách điệu cùng lá quốc kỳ đầy kiêu hãnh là sự hòa quyện của di sản lâu đời với tinh thần vươn lên. Đó là những giá trị truyền thống và hiện đại tạo nên một hình tượng hài hòa, đầy năng lượng và mạnh mẽ.

Mặt nạ - Nụ cười muôn đời của dân gian

Trong nghệ thuật sân khấu Việt Nam, chiếc mặt nạ với nụ cười hồn nhiên, vui tươi luôn là đạo cụ quen thuộc. Dù trải qua hàng trăm năm thay đổi và phát triển, chiếc mặt nạ vẫn tồn tại như lưu giữ cái hồn của sân khấu Việt. Dù là những câu chuyện đả kích, trào phúng hay hài hước, nụ cười vẫn hiện diện để khích lệ tinh thần lạc quan, yêu đời dù thời cuộc đổi thay.

Được lựa chọn làm hình tượng chính cho loại vé Khán đài, chiếc mặt nạ cười như một thông điệp về niềm vui, về sự hiếu khách thường thấy của người Việt khi đón tiếp bạn bè quốc tế, là thông điệp về việc duy trì thái độ tích cực với cuộc đời để vượt qua khó khăn trong mọi hoàn cảnh.

Mặt nạ là hình tượng đặc trưng của sân khấu Việt với nụ cười lạc quan, yêu đời trên thiết kế vé khán đài.

Tranh Đông Hồ - Ước mong về sự đủ đầy, đầm ấm

Những chiếc vé hạng Lounge Vàng được lấy hình ảnh chủ đạo là bức tranh Đông hồ “Lợn ăn cây Ráy” - một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất của dòng tranh dân gian này. Hình tượng lợn trong tranh Đông Hồ vốn mang ý nghĩa đủ đầy, ấm no, kết hợp với xoáy âm dương thể hiện sự phát triển, sinh sôi nảy nở.

Bức tranh “Lợn ăn cây Ráy” chính là tác phẩm gửi gắm ước mơ về sự sung túc, ấm no, an nhàn của người Việt bao đời này. Trên vé Lounge Vàng, bức tranh có tông màu vàng khiến ý nghĩa này nổi bật hơn, giống như lời chúc đầm ấm và đủ đầy cho những khán giả của hàng ghế này.

Tranh Đông Hồ “Lợn ăn cây ráy” với ý nghĩa ấm no, đủ đầy được lựa chọn làm hình ảnh chủ đạo cho vé hạng Lounge Vàng.

Hoa sen - Quốc hoa dân tộc

Xuyên suốt nhiều triều đại Việt Nam, hoa sen được coi là loài hoa cao quý, biểu tượng của hoàng gia. Hoa sen luôn nhận được nhiều lựa chọn nhất trở thành quốc hoa của Việt Nam, mang ý nghĩa triết học - nhân sinh cao quý, đại diện cho sức vươn dậy và ý chí sống mãnh liệt như dân tộc Việt.

Chính vì địa vị đặc biệt mà loài hoa này được lựa chọn làm hình ảnh chủ đạo trong tấm vé dành cho hạng Platinum, như thông điệp nồng ấm chào đón các vị khách của hạng vé này với ý chí và tinh thần Việt, với sự tinh túy và cao quý trong văn hóa Việt.

Hoa sen là hình ảnh chủ đạo cho hạng vé Platinum.

Trống Đồng - Biểu tượng vĩnh cửu của văn hóa Việt

Trải qua hơn 4.000 năm lịch sử, chiếc trống đồng trở thành biểu tượng vô giá của văn hóa và lịch sử Việt Nam. Đây cũng là lý do trống đồng được in trên tấm vé của hạng ghế có giá trị cao nhất của chặng đua - Diamond Suite. Trống đồng được coi là vẻ đẹp hoàn mĩ, là sự kết hợp đỉnh cao của tay nghề luyện kim, mỹ thuật về bố cục, hoa văn, màu sắc. Mặt trống thể hiện cuộc sống sinh hoạt của người dân, ẩn chứa những thông điệp, ước mơ về cuộc sống đủ đầy, an vui.

Đó chính là lý do nhiều người cho rằng trống đồng chứa đựng những tinh túy về tư tưởng, trí tuệ và tinh thần của cha ông thời cổ đại. Vì vậy, dù trải qua hàng ngàn năm với nhiều thăng trầm lịch sử, trống đồng vẫn vẹn nguyên ý nghĩa cao quý của nó.

Trống Đồng là di sản văn hóa vô giá của Việt Nam.

Giờ đây, xuất hiện trên tấm vé Diamond Suite, trống đồng một lần nữa cho thấy sức ảnh hưởng bao trùm văn hóa Việt và là niềm tự hào của các thế hệ trẻ về dòng dõi Lạc Hồng thuở xưa.

Với ý nghĩa sâu xa của những hình ảnh đầy giá trị văn hóa, những tấm vé của chặng đua Formula 1 VinFast Vietnam Grand Prix hứa hẹn sẽ gây ấn tượng với khán giả và du khách đến tham dự, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa và lịch sử lâu đời của dân tộc, giúp bạn bè quốc tế hiểu hơn về các giá trị này. Đây sẽ là những “tấm vé mời” bạn bè quốc tế đến với Việt Nam nhiều hơn trong tương lai để tiếp tục hành trình khám phá đất nước này.

Vé của chặng đua Formula 1 VinFast Vietnam Grand Prix có 2 loại, vé điện tử và vé in. Vé điện tử dành cho các hạng vé Phổ thông và Khán đài. Khán giả có thể in vé mang theo, hoặc lưu trên điện thoại khi đến cửa soát vé. Vé in bao gồm vé giấy dành cho hạng vé Phổ thông và Khán đài và vé dạng thẻ cứng có dây đeo đựng trong hộp sang trọng cho hạng vé Doanh nghiệp. Vé được gửi tới người mua từ ngày 17/2/2020.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.