Điểm danh siêu xe đặt tên theo người nổi tiếng

Pagani Huayra BC (Benny Caiola)

Horatio Pagani đã xây dựng công ty của mình từ con số không, ông di cư từ Argentina đến Italy khi còn trẻ và vào làm việc tại Lamborghini. Năm 1992, ông mở công ty Pagani Automobili. Có một người đã truyền cảm hứng cho Pagani trong những năm đầu lập nghiệp là Benny Caiola, đây là một trong số ít người nhìn thấy tiềm năng của Pagini ngay từ đầu. Benny Caiola cũng là khách hàng đầu tiên của Horacio Pagani.

Chỉ có hai chiếc xe phiên bản Pagani Huayra BC được chế tạo. Chúng đều được trang bị động cơ tăng áp kép V12, được xây dựng theo tiêu chuẩn AMG với hơn 750 mã lực. Hệ thống treo, phanh, bánh xe và lốp xe, khí động học đều được nâng cấp từ "tiêu chuẩn" Huayra.

Pagani Huayra BC (Benny Caiola) được đặt tên theo vị khách đầu tiên.

Phiên bản Acura NSX Alex Zanardi

Alex Zanardi là người đã giành được hai giải vô địch FedEx FedEx trên những chiếc xe đua do Honda cung cấp. Anh cũng là cựu tay đua Công thức 1 và là người chiến thắng trong Paralympic Games. Đôi chân của anh bị cắt cụt do một vụ tai nạn xảy ra vào năm 2001. Để ghi nhận công lao của Alex Zanardi, một phiên bản Acura NSX Alex Zanardi được ra đời với con số giới hạn 50 chiếc, mức giá lúc đó là 84.745 USD. NSX Zanardi Edition nhẹ hơn và có sự điều chỉnh hệ thống treo mạnh mẽ hơn so với NSX thông thường.

Bugatti Veyron Ettore

Bugatti Veyron là cái tên không thể thiếu trong danh sách này. Đây là mẫu xe mang tính biểu tượng của thời đại và là tượng đài trong ngành sản xuất ô tô. Mặc dù không còn được sản xuất nữa nhưng cái tên Bugatti sẽ còn được chú ý. Đây là mẫu xe thuộc tập đoàn VW, nhà sản xuất này cho biết đã mất khoảng 6,24 triệu USD trên mỗi chiếc Veyron mà họ bán ra. Họ đã cố gắng hạn chế những tổn thất bằng cách tạo ra các phiên bản khác nhau mà không tốn nhiều chi phí, một trong số đó là chiếc Bugatti Veyron Ettore 2013.

Chiếc Bugatty Veyron Ettore nằm trong loạt "Legends of Bugatty".

Bugatti Veyron Ettore được đặt theo tên của một trong những người sáng lập công ty Ettore Bugatti và là một trong 6 phiên bản đặc biệt của hypercar như là một phần của loạt "Legends of Bugatti". Chiếc Bugatti Veyron Ettore được làm một phần từ nhôm đánh bóng bằng tay kết hợp với sọi carbon màu xanh. Các nhà thiết kế đã lấy cảm hứng từ Bugatti Type 41 Royale năm 1932, trong đó có một bức tượng "con voi nhảy múa" của Rembrandt Bugatti (anh trai của người sáng lập và một nhà điêu khắc).

Hình con voi nhảy múa được đặt giữa các ghế và bảng điều khiển.

Ferrari Enzo

Cái tên nói lên tất cả, chiếc siêu xe được đặt tên theo người đã sáng lập ra hãng xe nổi tiếng Enzo Ferrari. Chiếc xe được trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên 6.0 lít có nguồn gốc từ F1 với công suất 651 mã lực và mô-men xoắn 485 lb-ft, Enzo có thể tăng tốc từ 0-60 dặm/giờ trong 3,14 giây, lên 100 dặm/giờ trong 6,6 giây và cuối cùng đạt tốc độ 221 dặm/giờ. Chỉ c 493 chiếc xe Emzo được sản xuất có giá 670.000 USD. Tuy nhiên, ngày nay, con số đó đã tăng lên tới 3 triệu USD.

Chỉ nghe tên thôi cũng đã hiểu chiếc xe được gọi theo tên người sáng lập.

Lamborghini Gallardo LP 550-2 Valentino Balboni

Công ty siêu xe của Italy muốn tôn vinh người lái thử xe cần mẫn của mình là ông Valentino Balboni sau 40 năm cống hiến. Từ đó phiên bản Gallardo LP 550-2 Valentino Balboni đã ra đời với giới hạn 250 chiếc. Phiên bản này có hệ thống dẫn cầu sau, tương phản với dòng sản phẩm Gallardo dẫn động bốn bánh. Động cơ V10 hút khí tự nhiên của nó tạo ra 542 mã lực, giúp đẩy siêu xe từ 0 đến 62 dặm/giờ trong 3,9 giây và đạt tốc độ tối đa 199 dặm/giờ. Nó cũng có thể được trang bị hộp số tay sáu cấp.

Bạn có thể xác định một phiên bản Balboni bằng một dải chạy dài từ đầu đến cuối xe và một huy hiệu bên dưới cửa sổ bên, có chữ ký của Balboni.