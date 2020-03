Điểm danh loạt xe sang và 'vua' doanh số bị triệu hồi trong tháng 2

Chỉ tính riêng trong tháng 2, có 7 đợt triệu hồi được các hãng xe thông báo đến khách hàng vì các lỗi liên quan đến túi khí, dây đai an toàn hay lỗi hộp số. Trong đó, các mẫu xe sang như Lexus RX350 hay Audi Q5, hay mới đây là "vua" doanh số Toyota Vios cũng góp mặt.

1. Toyota Vios và Corolla Altis lỗi túi khí

Những ngày cuối tháng 2, Toyota Việt Nam công bố đợt triệu hồi 1.561 chiếc xe Toyota Vios và Corolla Altis để kiểm tra và thay thế cụm bơm khí túi khí hành khách phía trước.

Toyota Vios sản xuất từ năm 2007 - 2008 nằm trong đợt triệu hồi lần này vì lỗi túi khí.

Theo đó, 35 chiếc xe Toyota Corolla Altis sản xuất từ năm 2004 đến 2005 và1.526 chiếc Vios được sản xuất từ năm 2007 đến 2008 nằm trong đợt triệu hồi này. Nguyên nhân là do cụm bơm túi khí không có chất chống ẩm dẫn tới việc trong trường hợp xe gặp tai nạn và hệ thống túi khí được kích hoạt, tùy theo từng hoàn cảnh, việc giải phóng khí trơ có thể tạo nên áp lực bên trong quá lớn và dẫn đến khả năng cụm bơm khí bị nứt vỡ, các mảnh kim loại của bơm khí có thể bắn văng ra xuyên qua túi khí đã được bơm phồng, dẫn đến nguy cơ gây chấn thương cho hành khách trong một vụ tai nạn.

2. Lỗi hộp số trên Lexus RX350

Trước khi Toyota Vios bị triệu hồi vài ngày, Lexus Việt Nam chính thức thông báo về việc gần 300 xe RX350 bị triệu hồi để cập nhật phần mềm ECM và thay thế hộp số nếu có hư hỏng, đây đều là những xe được sản xuất trong khoảng thời gian từ ngày 19/10/2017 đến 26/12/2018.

Gần 300 chiếc Lexus RX350 bị lỗi hộp số phải triệu hồi.

Công ty mẹ của Lexus, Tập đoàn Toyota Nhật Bản (TMC) cho biết, trên các xe Lexus RX 350 bị ảnh hưởng, áp suất dầu của hộp số có khả năng đột ngột thay đổi đến giá trị không đúng khiến xe bị giật khi vào số D, nổi đèn check động cơ hoặc khiến ly hợp trong hộp số bị hư hại. Nguyên nhân được xác định là do bộ phận điều khiển hộp số tích hợp bên trong ECM được lập trình chưa tối ưu, dẫn đến hiện tượng nêu trên.

3. Khung cạnh ghế quá sắc, Ford Việt Nam triệu hồi Explorer

1.796 xe Explorer thuộc diện phải triệu hồi.

Cũng vào cuối tháng 2, Công ty TNHH Ford Việt Nam cho biết, trên mẫu Explorer được sản xuất trong khoảng thời gian từ 13/2/2016 đến 25/10/2017 có phần khung ghế chỉnh điện phía trong có phần hoàn thiện không đúng, để lại cạnh nhọn sắc bén. Chi tiết này có thể khiến người sử dụng bị thương/đứt tay nếu chạm vào giữa ghế và cụm điều khiển trung tâm.

Theo thống kê của Ford Việt Nam, có khoảng 1.796 xe Explorer thuộc diện bị ảnh hưởng của đợt triệu hồi này.

4. Triệu hồi Audi Q5 vì ốp chắn bùn

Cùng ngày với việc Ford triệu hồi mẫu Explorer, Audi Việt Nam cũng ra thông báo về việc triệu hồi 628 chiếc SUV hạng sang Audi Q5 để thay thế vít lắp cố định ốp chắn bùn bánh xe sau với thân xe. Những chiếc xe này buộc phải triệu hồi vì trong quá trình sản xuất tại nhà máy, vòng đệm của ốp chắn bùn trên các xe bị ảnh hưởng có thể lỏng ra do các sai số về dung sai và dao động trong quá trình lắp ráp, khiến ốp chắn bùn không được gia cố chắc chắn vào thân xe, dẫn tới khả năng rơi ra khỏi xe trong quá trình sử dụng.

5. Toyota Việt Nam triệu hồi xe Hilux do bị lỗi ở ống nhiên liệu

Giữa tháng 2, Toyota Việt Nam công bố chương trình triệu hồi 32 xe Toyota Hilux do Toyota Việt Nam nhập khẩu và phân phối, sản xuất trong thời gian từ ngày 10/4/2019 đến 3/5/2019. Nguyên nhân được xác định là do trong quá trình lắp ráp, tài liệu hướng dẫn lực siết ống nhiên liệu – đoạn mối nối nối bơm nhiên liệu với ống phân phối trong hệ thống phun nhiên liệu của động cơ diesel không chính xác, dẫn đến khả năng tại mối nối của đoạn ống này có thể bị lỏng dần theo thời gian do rung động của động cơ. Trong trường hợp mối nối bơm nhiên liệu với ống phân phối nhiên liệu của động cơ diesel bị lỏng, nhiên liệu có thể rò rỉ tại vị trí các mối nối này, khiến động cơ bị chết máy.

6. Toyota Alphard bị lỗi dây đai an toàn

Là một trong những gương mặt điển hình trong danh sách top những mẫu xe ế ẩm nhất trên thị trường Việt Nam, Toyota Alphard mới đây cũng được triệu hồi để khắc phục lỗi dây đai an toàn của hàng ghế thứ 2.

MPV hạng sang của Toyota phải triệu hồi.

Toyota Việt Nam cho biết, 24 chiếc Toyota Alphard bị triệu hồi lần này được xác định có dây đai an toàn với trang bị hai hệ thống khóa đai có thể không được lắp đặt chính xác và đúng cách trong qua trình sản xuất. Trong nhiều trường hợp, khi xảy ra tai nạn, dây đai an toàn của hàng ghế thứ 2 trên Toyota Alphard có thể không giữ cơ thể người đúng cách, dẫn đến nguy cơ gây chấn thương cho người sử dụng.

7. Mitsubishi triệu hồi hơn 900 xe Outlander Sport

Đầu tháng 2, Mitsubishi đã thông báo chương trình triệu hồi mẫu xe Outlander Sport vì lỗi cần gạt nước không hoạt động.

Hơn 900 xe Outlander Sport có thể bị lỗi cần gạt nước.

Theo đó, đối tượng nằm trong diện triệu hồi này là 903 xe Outlander Sport do Mitsubishi Việt Nam (MMV) nhập khẩu và phân phối có thời gian sản xuất trong năm 2015. Các mẫu xe Outlander Sprot được lắp ráp sau thời gian tháng 3/2016 đã được lắp cơ cấu điều khiển cần gạt nước loại đã cải tiến.

Nguyên nhân được xác định do thiết kế của các khớp cầu của cơ cấu điều khiển cần gạt nước không đạt yêu cầu dẫn đến nước có thể thâm nhập vào thông qua các chụp cao su của khớp cầu này và làm cho khớp cầu bị ăn mòn. Kết quả là khi khớp cầu bị hỏng do ăn mòn, cần gạt nước sẽ không hoạt động.

