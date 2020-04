Đề xuất mọi ôtô phải lắp camera lùi khi tham gia giao thông từ 2025

Theo dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông, Bộ Công an đã đưa ra đề xuất ô tô phải đảm bảo 12 điều kiện về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường thì mới được phép lưu thông.

Theo đó, việc lắp camera lùi với các loại ôtô chỉ áp dụng với những mẫu xe mới, sản xuất, lắp ráp trong nước và xe nhập khẩu. Với các loại ôtô đang sử dụng, xe cũ không yêu cầu phải lắp. Quy định này nếu được thông qua sẽ áp dụng theo lộ trình từ 1/1/2025.

Ngoài ra, tất cả ô tô phải đủ hệ thống hãm có hiệu lực; hệ thống lái có hiệu lực; tay lái của ô tô ở bên trái của xe; trường hợp ô tô của người nước ngoài đăng ký tại nước ngoài có tay lái ở bên phải tham gia giao thông tại Việt Nam phải thực hiện theo quy định của Chính phủ.

Ô tô phải có đủ đèn chiếu sáng gần và xa, đèn soi biển số, đèn báo hãm, đèn tín hiệu. Đối với hệ thống vành và lốp ô tô cũng có những quy định chi tiết như vành, lốp đúng kích cỡ và đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của từng loại xe; gương chiếu hậu và các trang bị, thiết bị khác bảo đảm tầm nhìn, khả năng quan sát của người điều khiển…