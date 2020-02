Chống dịch Corona: Hãng xe nghiêm túc, tài xế và khách hàng hưởng lợi

Quy định rõ ràng, thưởng phạt nghiêm minh

Dưới sự sự khuyến cáo của ngành y tế, hàng triệu người dân Việt Nam đã phải học cách bảo vệ bản thân bằng nhiều biện pháp, đặc biệt khi di chuyển bằng các phương tiện công cộng, xe taxi, xe công nghệ…

Tài xế công nghệ trang bị nước rửa tay diệt khuẩn cho hành khách trong mùa dịch.

Riêng với hãng xe công nghệ “be” thuộc công ty cổ phần beGroup, không chỉ dừng lại ở việc phát đi thông báo đến các tài xế và khách hàng về việc chủ động phòng tránh dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV) gây ra, doanh nghiệp này cho biết vừa khởi động chiến dịch “beClean” với mục tiêu “be” & tài xế đồng hành cùng khách hàng phòng chống dịch Corona qua những chuyến xe an toàn.

Theo đó, “be” tiến hành hàng loạt hoạt động hướng đến đội ngũ tài xế của mình như: trao tặng khẩu trang, nước rửa tay nhanh và vitamin tổng hợp tăng cường sức đề kháng cho tài xế ở Hà Nội và TP.HCM. Bên cạnh đó, chiến dịch “beClean” còn đưa ra các nguyên tắc vàng dành cho tài xế trong mỗi chuyến xe như: luôn đeo khẩu trang (bắt buộc), hạn chế nói chuyện, vệ sinh xe mỗi ngày, mở cửa xe cho khách và hạ kính xe trong điều kiện cho phép (dành riêng cho beCar).

Việc tài xế đeo khẩu trang là yêu cầu bắt buộc từ “be” nhằm phối hợp tốt nhất với các cơ quan chức năng để nâng cao nhận thức và hành vi phòng, chống dịch bệnh. Nếu các tài xế không tuân thủ, hãng sẽ áp dụng các mức chế tài phù hợp, cao nhất là khóa tài khoản hoạt động. Các nội dung về phòng tránh dịch bệnh cũng được “be” đưa vào nội dung huấn luyện bắt buộc cho các tài xế mới đăng ký ứng dụng.

Riêng với khách hàng, trước khi bắt đầu mỗi chuyến xe “be”, khách hàng đều nhận được một thông báo về các nguyên tắc vàng phòng chống dịch bệnh để cùng chung tay làm nên chuyến xe an toàn. Dự kiến, chiến dịch “beClean” kéo dài đến 21/2/2020.

Ứng dụng “be” sẽ trao tặng 2000 bảo hiểm sức khỏe với quyền lợi lên đến 350 triệu đồng/người dành cho các tài xế tuân thủ đúng nguyên tắc chống dịch Corona

Tại chiến dịch “beClean” lần này, beGroup cho biết sẽ trao tặng 2000 gói Bảo hiểm sức khỏe PTI có quyền lợi lên đến 350 triệu đồng/người cho 2000 tài xế tuân thủ đúng các nguyên tắc vàng và có doanh thu cao nhất chiến dịch.

Đây rõ ràng là động thái nhanh chóng và kịp thời của “be” nhằm tăng cường bảo vệ tài xế và hành khách trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh virus Corona.

“Hãng nghiêm túc, tài xế và khách hàng đều có lợi”

Chị Phương Anh (nhân viên một ngân hàng tại Hà Nội) cho biết, do đặc thù công việc, dù giữa mùa dịch, chị vẫn phải đến công sở đều đặn mỗi ngày. Hà Nội những ngày này thời tiết mưa phùn, rét đậm nên chị thường di chuyển bằng taxi hoặc beCar (dịch vụ ô tô 4-7 chỗ của ứng dụng “be”): “Mình đi beCar vì thấy tài xế đeo khẩu trang, còn mời mình sát khuẩn tay, sau lưng ghế bác tài có cả hướng dẫn an toàn phòng chống dịch. Hãng xe nào cũng chủ động phòng chống dịch bệnh như thế thì khách hàng sẽ an tâm hơn”.

Tài xế nghiêm túc thực hiện quy định của hãng xe giúp hạn chế nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng

Tại TP.HCM, theo ghi nhận của phóng viên, việc đeo khẩu trang khi di chuyển được các bác tài áo vàng chấp hành đặc biệt nghiêm túc. Chị T.T.H.Nga (tài xế beBike – TP.HCM) cho biết, bản thân chị cảm thấy khá lo ngại khi dịch bệnh xảy ra, nên khi “be” yêu cầu bắt buộc phải đeo khẩu trang khi hoạt động chị liền nghiêm túc chấp hành.

“Công ty làm việc rất kịp thời, vừa ra khuyến cáo chống dịch an toàn cho tài xế là triển khai liền việc tặng khẩu trang, vitamin… và cung cấp tài liệu hướng dẫn. Cánh tài xế “be” thấy hỗ trợ thiết thực nên cũng rất nghiêm túc chấp hành các quy định của hãng”, chị Nga chia sẻ.

Riêng với anh H.V.Ngọc (tài xế beCar – TP.HCM), lúc đầu thấy hãng nhắc phải vệ sinh xe mỗi ngày và khuyến cáo có thể khóa tài khoản với tài xế không chịu đeo khẩu trang, anh cũng thấy hơi bất ngờ và khó chịu. Tuy nhiên, theo dõi tình hình dịch bệnh, anh nhận ra việc đeo khẩu trang khi hoạt động và vệ sinh xe thường xuyên chính là đảm bảo an toàn trước tiên cho bản thân và gia đình mình. Anh Ngọc vui vẻ: “Nhờ “be” ra cảnh báo sớm mà mình biết cách bảo vệ sức khỏe cho cả mình và khách hàng. Sẽ quyết tâm để giành được một suất bảo hiểm “xịn” của công ty trong chiến dịch này!”

Rõ ràng, câu chuyện của “be” là một minh chứng cụ thể cho công tác chống dịch hiệu quả từ phía doanh nghiệp. Chống dịch không phải chỉ là kêu gọi suông hay phát tặng vài chiếc khẩu trang. Việc có quy định rõ ràng, đi kèm thưởng – phạt xứng đáng chính là biện pháp đơn giản, dễ áp dụng mà hiệu quả mang lại thật cụ thể.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.