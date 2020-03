Các hãng xe Ấn Độ đối mặt nguy cơ thiếu hụt linh kiện

Các nhà sản xuất ô tô Ấn Độ như Mahindra and Mahindra Ltd và Tata Motors cho biết, nguồn cung các bộ phận từ Trung Quốc đang bị gián đoạn do các nhà máy ngừng hoạt động vì ảnh hưởng của Covid-19 (nCoV).

"Chúng tôi dự đoán khó khăn về nguồn cung phụ tùng sẽ tiếp tục diễn ra trong vài tuần nữa trước khi trở lại bình thường", ông Veejay Ram Nakra, Trưởng phòng Kinh doanh và Tiếp thị của Mahindra and Mahindra Ltd cho biết trong một thông cáo báo chí.

Nhiều nhà sản xuất ô tô lớn của Ấn Độ bị ảnh hưởng do sụt giảm nguồn cung từ Trung Quốc.

Một công ty khác là Tata Motors cho biết nhà sản xuất này cũng bị ảnh hưởng bởi gián đoạn nguồn cung do sự bùng phát của nCoV ở Trung Quốc và họ đang cố gắng xoay sở để giảm thiểu tình trạng này.

Mahindra and Mahindra Ltd và Maruti Suzuki đã đưa ra các báo cáo về sự sụt giảm doanh số trong tháng 2 so với một năm trước vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Theo đó, doanh số bán hàng trong nước của Mahindra and Mahindra Ltd giảm 42%, trong khi Tata Motors báo cáo giảm 34%. Maruti Suzuki cũng thông tin tổng doanh số bán hàng trong nước giảm 1,6% trong tháng 2 so với một năm trước.

Không chỉ Ấn Độ, một loạt nhà sản xuất tại các thị trường khác cũng đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt linh kiện sản xuất ô tô như Nhật Bản, Hàn Quốc hay Jaguar Land Rover - một hãng xe lớn của Anh cũng phải ngừng sản xuất vì các bộ phận xuất xứ từ Trung Quốc không được cung cấp đầy đủ.

Theo dõi thông tin dịch cúm virus corona phát trên các bản tin của kênh VTC1, VTC14, VTC16, ứng dụng VTC Now và liên tục cập nhật trên VTC News.