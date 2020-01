BMW chiếm 'ngôi vương' tại Mỹ

Theo số liệu thống kê từ Businesswire.com, trong năm 2019, BMW bán được tổng cộng 324.826 sản phẩm, tăng 4% so với con số 311.014 vào năm ngoái. Đóng góp lớn nhất vào kết quả kinh doanh này của BMW là các dòng crossover, điển hình là x3 và x5, doanh số của crossover BMW đã tăng 35,5% từ năm 2018 lên 159.277 chiếc. Dòng 3-series mới ra mắt cũng giành được danh hiệu xe đạt hiệu năng tốt nhất trong phân khúc sedan hạng sang.

BMW trở thành thương hiệu xe sang bán chạy nhất nước Mỹ.

Hãng xe đồng hương với BMW là Mercedes cũng không bị bỏ lại phía sau quá xa khi họ bán được 316.094 chiếc vào năm 2019 - không bao gồm các xe tải Sprinter và Metris. Doanh số về cơ bản không thay đổi so với năm 2018 khi công ty chỉ bán thêm 135 xe.

Doanh số xe hơi giảm mạnh ở các mẫu xe như CLA (-45,0%), C-Class (-18,6%), E- / CLS-Class (-13,6%), S-Class (-16,4%), SLC ( -7,7%) và SL (-20,5%). Điểm sáng duy nhất của thương hiệu ngôi sao ba cánh là dòng xe cỡ nhỏ A-class toàn toàn mới, với 17.641 xe bán ra và dòng xe coupe AMG GT 4 cửa với 4.208 sản phẩm bán ra, tương đương mức tăng 175,9% so với năm 2018.

Về dòng xe crossover và SUV, doanh số tăng lên cho mọi mẫu xe ngoại trừ GLA với mức giảm 8,3%. Doanh số của G-Class tăng 85,1% lên 7.348 chiếc, trong khi GLE và GLC tăng lần lượt là 8,6% và 5,6%.

Đứng thứ 3 trong danh sách này là Lexus với 298.114 xe được giao vào năm 2019. So với năm 2018, kết quả này tăng nhẹ 0,1%. Các dòng xe gồm IS, GS và LS cùng nhau giảm lần lượt 34,9%, 48,8% và 30,6%. Ở chiều ngược lại, 2 dòng xe có đóng góp mạnh mẽ vào kết quả kinh doanh của Lexus là ES với mức tăng 5,9% và RC tăng 36,7% so với năm 2018.

Vị trí thứ tư thuộc về Audi với doanh số tăng 0,4% lên 224.111 chiếc. Cadillac cũng tăng 1,0% lên 156.246 trong khi doanh số của Lincoln tăng 8,3% lên 112.204 chiếc.

Các thương hiệu xa xỉ Nhật Bản có một năm khó khăn khi doanh số Acura giảm 1% xuống còn 157.385 chiếc. Tuy nhiên, điều đó gần như không tệ như hiệu suất của Infiniti khi doanh số giảm 21,1% xuống còn 117.708 xe. Mỗi mẫu Infiniti đều giảm với mức giảm lớn nhất đến từ QX30 (-60,1%), Q60 (-44,4%) và Q70 (-43,0%).