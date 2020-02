Bị Honda doạ kiện, hãng xe điện PEGA nói muốn 'làm bạn' như Messi và Ronaldo

Hãng xe điện PEGA vừa công bố văn bản phản hồi thư của Honda Việt Nam (HVN) về hành động sử dụng hình ảnh của Honda SH trong buổi ra mắt sản phẩm eSH của PEGA khi không được cho phép.

Ông Đoàn Linh, Chủ tịch HĐQT kiêm CEO của Công ty PEGA cho biết, sự cố trên chỉ là hiểu nhầm: "Buổi lễ ra mắt sản phẩm PEGA eSH 2020 đơn thuần chỉ là buổi giới thiệu nội bộ của PEGA. Sự so sánh này là việc rất bình thường trong giới công nghệ trên toàn cầu (như Apple năm 2007 tại buổi lễ ra mắt từng so sánh iPhone 3 với Moto Q, Nokia E62 của Nokia...)".

PEGA cho biết công ty muốn làm bạn với Honda Việt Nam giống như Messi và Ronaldo trong bóng đá để cùng thúc đẩy nhau phát triển.

Trước đó, ông Naoki Suiko, Giám đốc Lĩnh vực kinh doanh xe máy của Honda Việt Nam cho biết, tại buổi ra mắt mẫu xe điện mới Pege eSH 2020 vào ngày 11/1 (được phát trực tiếp trên facebook), công ty PEGA có hành vi quảng cáo sản phẩm này bằng cách so sánh trực tiếp với xe SH của Honda Việt Nam (cụ thể là so sánh các tiêu chí như độ an toàn, tiếng ồn, mức độ ô nhiễm môi trường, khả năng vận hành, chống nước, màn hình hiển thị...).

PEGA so sánh eSH 2020 và Honda SH. (Ảnh: VnExpress)

Theo phía Honda, Công ty PEGA sử dụng hình ảnh xe SH tại buổi ra mắt xe eSH mà không được sự cho phép của Honda Việt Nam. Ông Naoki Suiko cho rằng, việc làm này xâm phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích hợp pháp của Honda Việt Nam, ảnh hưởng xấu đến hình ảnh, thương hiệu của xe SH.

Honda Việt Nam yêu cầu PEGA cải chính công khai, gỡ bỏ hình ảnh, lời nói so sánh trực tiếp với sản phẩm SH; chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, thông tin liên quan đến xe SH trên bất kì quảng cáo, bài đăng, hình ảnh, video nào khác và cam kết không tái diễn. Honda Việt Nam khẳng định sẽ khởi kiện và yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu PEGA không tuân thủ.

