7 căn bệnh thường gặp vào mùa hè và cách phòng ngừa

Say nắng: Say nắng là tình trạng phổ biến trong những tháng hè. Bệnh xảy ra do cơ thể tiếp xúc kéo dài với ánh nắng hoặc cơ thể vừa tiếp xúc trong thời gian dài ở nền nhiệt độ cao. Theo các chuyên gia, để phòng ngừa say nắng, bạn nên tránh ra ngoài từ 12h trưa đến 16h. Bởi đây là thời điểm các tia nắng mặt trời chiếu cường độ mạnh.