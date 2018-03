Tử tù bị bắn 9 phát không chết, sống khỏe và lên sóng phát thanh

(VTC News) - Wenseslao Moguel là một trong những trường hợp thoát chết thần kì nhất sau khi bị đưa ra hành hình.

Ngày 18/3/1915, Wenseslao Moguel bị bắt khi đang chiến đấu trong cuộc đấu tranh vũ trang ở Mexico. Sau đó, tòa án tuyên Wenseslao án tử hình và tên này bị áp giải ra pháp trường để xử bắn.

Một đội hành hình gồm 9 binh sỹ được huy động tới để hành quyết. Khi nhận được lệnh, 9 tay súng đồng loạt bóp cò, nhắm thẳng về phía tử tù để chấm dứt sự sống của y.

Khuôn mặt biến dạng của Wenseslao Moguel.

Cho rằng tên tử tù đã chết, đội hành hình rời đi mà không hề biết Wenseslao còn sống dù bị trúng 9 viên đạn, trong đó có viên đạn thứ 9 bắn vào đầu y ở cự li gần. Trong cơn đau dữ dội, Wenseslao vẫn giả chết, lợi dụng thời cơ để trốn đi an toàn.

Mặc dù khuôn mặt bị biến dạng khủng khiếp, Wenseslao Moguel vẫn sống và trở thành một hiện tượng khi câu chuyện của y được đăng tải trên Ripley's Believe It or Not.

Không chỉ có vậy, tới năm 1937, Wenseslao còn xuất hiện trong chương trình radio của Robert L. Ripley tại Cleveland, Ohio, Mỹ nhưng là dưới cái tên El Fusilado, có nghĩa là người từng bị hành quyết.

(Nguồn: Ripleys)

Song Hy