Từ nhà tập thể đến căn hộ khách sạn siêu tiện ích dành cho cư dân

(VTC News) -

Trào lưu một thời “nhà tập thể, căn hộ thương mại”

Thập niên 60-70 đến thời điểm trước năm 2000, đa phần cuộc sống người dân Thủ đô trông cậy vào hàng loạt khu tập thể cũ được Nhà nước xây dựng. Về cấu trúc, các nhà tập thể thường chỉ cao 5-10 tầng, không được bố trí thang máy, trong đó tầng trệt dùng để giữ xe, cư dân bắt đầu sinh sống từ tầng 2 trở lên.

Các căn hộ tập thể này thường có diện tích nhỏ, hầu như không có tiện ích đi kèm, tuy vậy, đó vẫn là ước mơ của nhiều người.

Nhà tập thể từng một thời là biểu tượng của các đô thị lớn tại Việt Nam.

Giai đoạn từ 2000 - 2015, mật độ dân cư ngày càng tăng và nhu cầu con người cũng cao hơn, căn hộ lúc này không chỉ đơn thuần để ở mà còn là nơi nghỉ ngơi, thư giãn sau những giờ làm việc vất vả. Đây là lý do các tòa chung cư thương mại ra đời, không chỉ giải quyết bài toán về việc thiếu chỗ ở mà còn bổ sung các tiện ích phục vụ nhu cầu cư dân như: an ninh, thang máy, hầm giữ xe, TTTM…

Cư dân bắt đầu thụ hưởng các tiện ích cơ bản với sự ra đời của chung cư thương mại.

Mức giá các căn hộ thương mại dao động từ 14 – 30 triệu đồng/m2, tùy vào vị trí, chất lượng căn hộ, uy tín của chủ đầu tư. Thực tế, trong thời gian đầu, các căn hộ chung cư thương mại đã tạo ra sự bùng nổ lớn chưa từng có trong phân khúc nhà ở trung cấp với các tiện ích lần đầu có mặt ở Việt Nam, định hình phong cách mới của cư dân đô thị.

Căn hộ khách sạn ra đời

Giai đoạn 2018 đến nay, thị trường BĐS ghi nhận sự ra đời của hàng loạt dự án từ cao cấp, đến ‘siêu’ cao cấp cùng khái niệm ‘căn hộ khách sạn’. Đây là loại hình bất động sản sở hữu đồng thời hai chức năng: không gian sống hiện đại và tiện ích chuẩn dịch vụ khách sạn cao cấp. Chính điều này đã mang đến sức hút, giúp căn hộ khách sạn trở thành xu hướng đầu tư không chỉ tại Việt Nam mà trên cả thế giới. Các căn hộ khách sạn được bố trí nhiều tiện ích nổi bật, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm cuộc sống ngày càng cao của cư dân như: An ninh 24/24, thẻ từ khóa thang máy, hồ bơi tràn, trung tâm thương mại, phòng triển lãm, thư viện, phòng tập gym, xông hơi, massage, trung tâm hội nghị…

Nếu như trước đây, khái niệm ‘căn hộ khách sạn’ thường được gắn với các địa điểm du lịch, nghỉ dưỡng và việc khai thác cho thuê phụ thuộc nhiều vào các yếu tố du lịch, thì nay loại hình bất động sản này đã hiện diện tại trung tâm các thành phố lớn. Không chỉ trên thế giới, tại Việt Nam, quỹ đất nội đô ngày càng hạn hẹp dẫn đến số lượng ‘căn hộ khách sạn’ ở những vị trí “trung tâm của trung tâm” ngày càng khan hiếm trên thị trường. Đó là lý do việc sở hữu một căn hộ khách sạn tại trung tâm nội đô cũng đồng nghĩa với việc thể hiện đẳng cấp, địa vị và sự thành công của chủ nhân.

Là một trong số ít dự án tiên phong theo mô hình ‘căn hộ khách sạn’, TNR The Nosta được nhiều chuyên gia đánh giá là lựa chọn lý tưởng dành cho các khách hàng có nhu cầu ở thực và khai thác cho thuê tại Hà Nội. TNR The Nosta mang đến 12 tiện ích đặc quyền miễn phí trọn đời dành riêng cho cư dân theo tiêu chuẩn quốc tế 5 sao, gồm: bể bơi 4 mùa, bể sục Jacuzzi, phòng xông hơi thư giãn, phòng tập gym hiện đại; phòng tập thể thao đa năng, skygarden vườn chân mây, khu vui chơi trẻ em ngoài trời, phòng vui chơi trẻ em Kid Club; thư viện số hiện đại, khu vực làm việc Co-working space, wifi phủ sóng toàn bộ các khu vực công cộng, trạm sạc (charging station) cho xe đạp điện – xe máy điện.

TNR The Nosta tái định vị lại khái niệm ‘căn hộ khách sạn’ với 12 tiện ích tiêu chuẩn 5 sao miễn phí trọn đời cho cư dân.

Bên cạnh đó, với “concept” kiến tạo một sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường, 100% căn hộ tại TNR The Nosta đều có thể bố trí khoảng sân vườn nho nhỏ - đây là điểm nhấn ấn tượng, mang đến không gian xanh, sống thư giãn cho mỗi gia đình ngay giữa phố phường đông đúc của thủ đô Hà Nội.

Tọa lạc tại vị trí “kim cương” số 90 đường Láng, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa, từ TNR The Nosta, cư dân dễ dàng tiếp cận với hầu hết các trung tâm văn hóa, giải trí trong nội đô. Được quản lý và phát triển bởi TNR Holdings Vietnam (thành viên Tập đoàn TNG Holdings Vietnam với 25 năm xây dựng và phát triển), TNR The Nosta là một trong số ít dự án chung cư có vị trí tại vùng lõi trung tâm thành phố nhưng mức giá chỉ từ 1,9 tỷ đồng/căn hộ 2 phòng ngủ. Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ trung tâm dưới 2 tỷ sắp biến mất thì TNR The Nosta là dự án hiếm hoi còn sót lại với mức giá ưu đãi như vậy.