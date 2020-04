Duy trì giãn cách xã hội

Tin nhắn xuất hiện trên điện thoại của trung sỹ Joseph Rosso. Đó không phải là tin báo về một vụ cướp, vụ nổ súng hay một vụ tranh chấp. Tin nhắn cho biết có đám đông nhỏ đang tập trung bên ngoài cửa hàng tạp hóa ở Lower Manhattan.

Cách đây vài tháng, đây chẳng phải là chuyện gì to tát tới mức phải đánh động tới cảnh sát. Nhưng trong mùa dịch thì hoàn toàn khác.

Cảnh sát New York tuần tra làm nhiệm vụ trong mùa dịch COVID-19. (Ảnh: Reuters)

Lắc đầu, trung sỹ Rosso lên chiếc xe tuần tra di chuyển tới địa điểm được thông báo. Khi anh gần tới nơi, khoảng 10 người trước cửa hàng tạp hóa tự động dần tách giãn ra.

"Tôi sống ở thành phố này cả đời và tôi chưa bao giờ tưởng tượng ra điều này. Đó là điều siêu thực", viên sỹ quan cho hay.

Kiểm tra gian cách xã hội là công việc hàng ngày của cảnh sát New York cũng như lực lượng thực thi trên khắp nước Mỹ trong mùa dịch.

Trung sỹ Rosso và cộng sự của anh, sỹ quan Nicholas Contardo hiện thuộc lực lượng gồm 708 thành viên được rút khỏi các nhiệm vụ khác, để thực thi các quy tắc giãn cách xã hội, nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus.

Dịch bệnh ảnh hưởng tới mọi khía cạnh của công tác trị an ở thành phố lớn nhất nước Mỹ. Hiện tại tội phạm bạo lực giảm mạnh. Các sỹ quan tuần tra trở thành cảnh sát y tế công cộng, cảnh báo người dân duy trì khoảng cách 2m.

Joseph Rosso đứng quan sát đám đông mua hàng trên con phố East 14th. (Ảnh: NYT)

Họ phải mang khẩu trang, găng tay hàng ngày. Một số lo lắng các vụ bắt bớ, quy trình lấy lời khai hoặc tương tác với những người khác có thể dẫn tới nguy cơ lây nhiễm.

"Bạn luôn sống trong nỗi lo rằng khi bạn bắt giữ ai đó, nếu họ nhiễm bệnh, bạn sẽ bị lây nhiễm. Nhưng bạn vẫn phải hoàn thành công việc của mình", một sỹ quan ở Brooklyn cho biết.

Dịch bệnh cũng khiến nhu cầu về các thiết bị y tế trang bị cho cảnh sát tăng vọt. Tuần trước, Sở cảnh sát New York nhận được 28.000 khẩu trang N95, 53.000 khẩu trang phẫu thuật và 19.000 đôi găng tay.

Khi hàng triệu người dân New York tuân thủ khuyến cáo ở nhà chống dịch, số lượng các vụ án cũng giảm mạnh. Trong 4 tuần qua, các vụ giết người ở New York giảm 20%, các vụ hãm hiếp giảm 45% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhưng các nhân viên cảnh sát lại phải đẩy mình vào một cuộc chiến gian nan không kém - đó là phòng chống dịch.

'Viên đạn thầm lặng'

Gần 20% trong tổng số 36.000 nhân viên cảnh sát New York phải xin nghỉ ốm kể từ đầu mùa dịch. Ít nhất 20 nhân viên các phòng ban, trong đó có 1 thám tử và 2 sỹ quan cảnh sát chết vì COVID-19.

"Đây là một viên đạn thầm lặng", Chủ tịch DEA - Hiệp hội đại diện cho 5.500 thám tử cho biết.

Lực lượng cảnh sát đặc nhiệm được huy động cho chiến dịch phòng chống COVID-19. (Ảnh: Getty Images)

Kể từ khi cuộc khủng hoảng y tế xảy ra vào giữa tháng 3, khoảng 600 cảnh sát đã trở lại làm việc sau một thời gian điều trị.

"Khi dịch bệnh bắt đầu, mọi người nói nó có thể là bệnh cúm. Nhưng nó không phải là bệnh cúm", Ủy viên cảnh sát thành phố New York Dermot F. Shea cho hay.

Để chống lại virus, New York phải huy động tới cả lực lượng đặc nhiệm chuyên truy quét tội phạm quy mô lớn.

Cảnh sát trưởng Raymond Spinella, chỉ huy của lực lượng này cho biết, các sỹ quan của ông được yêu cầu tăng cường tuần tra tại các khu vực có nhiều sỹ quan thông báo bị nhiễm bệnh.

Lo mang mầm bệnh về nhà

Vào một buổi sáng gần đây, trung sĩ Rosso và sỹ quan Contardo cùng 30 người khác được giao nhiệm vụ thực thi các quy tắc giãn cách xã hội tại Công viên Gramercy. Tất cả họ đeo khẩu trang màu xanh lam, đứng cách xa nhau và hướng mắt về người chỉ huy - Phó cảnh sát trưởng Edward Winski.

"Chưa có thuốc chữa virus SARS-CoV-2. Không có vaccine. Vì vậy, ngay bây giờ việc chúng ta có thể làm là giảm thiểu số ca nhiễm. Điều đó có nghĩa là gì? Hạn chế tiếp xúc xã hội. Rửa tay. Cách nhau 6 bước chân", ông Winski nói.

Nhóm cảnh sát tuân thủ quy tắc giãn cách xã hội khi đứng nghe chi thị từ cấp trên. (Ảnh: NYT)

Winski cho biết, bản thân ông cũng thừa hiểu nhiệm vụ của các cấp dưới của mình nghe có vẻ "kỳ quái".

"Nếu 3 tuần trước bạn nói với tôi về việc chúng tôi phải đi xung quanh các công viên và nói mọi người cách xa nhau, giãn cách xã hội, tôi sẽ chẳng hiểu điều ấy có nghĩa gì", ông Winski nói.

Khi Rosso và Contardo bắt đầu ca trực của mình, họ phun chất khử trùng lên các xe tuần tra, chà mạnh bánh xe, ghế ngồi bằng khăn tay.

"Chúng tôi phải đảm bảo rằng nó sạch sẽ", Rosso nói.

Contardo luôn trăn trở mỗi khi trở về nhà sau khi hết ca trực. Đêm nào, anh cũng lo sẽ mang mầm bệnh về cho vợ và 3 đứa con nhỏ ở Massapequa, Long Island. Anh bị ám ảnh với mỗi cơn ho hay cảm giác ngứa ngáy trong cổ họng.

"Liệu đó có phải là triệu chứng không? Tôi lo lắng", Contardo cho biết.

Mỗi đêm, ngay khi về nhà, Contardo đều tắm rửa và thay quần áo trước khi ôm con.

"Lũ trẻ còn nhỏ. Vì vậy chúng sẽ không thể hiểu được. Nhưng bạn vẫn phải làm những gì bạn phải làm", viên sỹ quan cho hay.

Video: Người biểu tình đặt thi thể giả trước tòa nhà Trump ở New York

Siêu thị, công viên là điểm nóng

Siêu thị trở thành tâm điểm "rắc rối" bởi mọi người thường tập trung rất đông tại đây để mua thực phẩm và đồ dùng cho nhiều ngày trú ẩn ở nhà.

Không lâu sau khi Rosso nhận được tin nhắn về đám đông tập trung đông ở cửa hàng tạp hóa ở Lower Manhattan, anh tiếp tục được thông báo về đám đông khác tập trung tại một cửa hàng khác cách đó vài dãy phố.

Cảnh sát New York tuần tra trong Công viên Glen Island ở New Rochelle, New York. (Ảnh: Bloomberg)

Khi cảnh sát đến, nhân viên cửa hàng đang phải khản cổ hò hét kêu gọi đám đông xếp hàng dài đeo khẩu trang. Mọi người bắt đầu nghe theo, che mặt bằng khẩu trang hoặc vải và đứng cách nhau 2 m.

Khi một khách hàng bước vào mà quên không che mặt, nhân viên hỏi: "Bạn có thể kéo áo lên bịt mặt trong khi mua sắm không?". Người này đáp rằng được.

Rosso và Contardo đứng quan sát cách đó vài mét, hài lòng vì sự xuất hiện của họ phần nào khiến người dân tuân thủ các quy tắc. Tuy nhiên, Rosso nói rằng sẽ tốt hơn nếu đám đông tự ý thức được vấn đề mà không cần cảnh sát can thiệp.

Ở New York, người dân sẽ phải nộp phạt 1.000 USD nếu chống đối các quy tắc giãn cách xã hội. Tuy nhiên, từ giữa tháng 3, ít giấy phạt được ghi nhận.

Ở một số điểm nóng như công viên, mọi người cũng dần tự giác tuân thủ các khuyến cáo.

Tại một công viên ở cuối con phố 36th Street, cánh cổng có treo rõ khuyến cáo: Tập thể dục một mình và tuân thủ giãn cách xã hội.

Video: Cảnh sát Mỹ kéo người không đeo khẩu trang ra khỏi xe buýt

Trong công viên, người đàn ông đứng chống đẩy một mình. Ở xa xa, phía đối diện là cặp bố con đang chơi bóng chày. Giữa 3 người này là một cậu bé 4 tuổi đang lái chiếc xe tay ga đồ chơi.

Tại quán đồ uống ở Hookah Plus, chủ quán đóng cửa địa điểm kinh doanh của mình sau khi được cảnh sát nhắc nhở vì để 5 người hút thuốc bên trong 1 ngày trước đó.

"Tôi vui vì anh ấy đã tuân thủ", Rosso nói khi tuần tra qua nơi này.

Rosso tiếp tục nhận thêm thông báo về nhóm người tụ tập ở một quá cafe tại Đại lộ số 7.

Khi tới nơi, anh yêu cầu nhân viên trong quán không để mọi người tập trung và ăn uống ở bên ngoài. Nhân viên này đồng ý và hứa sẽ không để tình trạng này tái diễn.