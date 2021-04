Tự kiểm tra nội bộ trong 11 năm, Hà Nội chưa phát hiện trường hợp tham nhũng

(VTC News) -

Sáng 16/4, UBND TP Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng trên địa bàn TP Hà Nội.

Sai phạm hơn 3.597 tỷ đồng/năm

UBND TP Hà Nội cho biết, theo báo cáo của các đơn vị, từ năm 2009 đến tháng 6/2020, qua công tác tự kiểm tra nội bộ chưa phát hiện và xử lý tham nhũng trường hợp nào.

Từ 1/6/2009 đến 1/6/2020, các đơn vị thanh tra trên toàn Thành phố đã tổ chức triển khai 3.136 cuộc thanh tra, đã kết luận 3.078 cuộc thanh tra. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm trên 3.597 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nước trên 2.380 tỷ đồng, kiến nghị khác trên 1.185 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi trên 2.000 ha đất, xử lý hành chính 523 tập thể và 579 cá nhân; xử phạt vi phạm hành chính trên 375 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra 57 cuộc.

Cũng trong thời gian đó, các cơ quan hành chính của Thành phố đã tiếp 237.109 lượt công dân; tiếp nhận và xử lý 230.960 đơn các loại (khiếu nại 45.988 đơn, tố cáo 23.300 đơn, kiến nghị, phản ảnh 161.672 đơn); thụ lý và giải quyết 18.160/18.319 vụ khiếu nại và 6.612/6.647 vụ tố cáo thuộc thẩm quyền.

Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông phát biểu tại cuộc họp.

Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã kiến nghị thu hồi 22,5 tỷ đồng và 17,5 ha đất; kiến nghị trả lại quyền lợi cho công dân 43,8 tỷ đồng và 3,7 ha đất; kiến nghị điều chỉnh 109 phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng; bán bổ sung 8 nhà tái định cư, thu hồi và điều chỉnh 31 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; xử lý về hành chính 229 tập thể và 389 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra 30 vụVề kết quả điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, Công an Thành phố đã thụ lý điều tra: 256 vụ/627 bị can (trong đó khởi tố: 240 vụ/610 bị can).

Các đơn vị chức năng đã giải quyết 221 vụ/601 bị can (đình chỉ điều tra: 9 vụ/13 bị can; tạm đình chỉ điều tra: 6 vụ/10 bị can; kết thúc điều tra, chuyên Viện Kiểm sát đề nghị truy tố: 206 vụ/578 bị can); đang điều tra 35 vụ/26 bị can.

Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố thụ lý 207 vụ/579 bị can; truy tố, chuyển Tòa: 204 vụ/568 bị can; đình chỉ 3 vụ/11 bị can.

Tòa án Nhân dân Thành phố đã xét xử sơ thẩm 352 vụ/1059 bị cáo; giải quyết: 342 vụ/1023 bị cáo (trong đó: xét xử 265 vụ 777 bị cáo, trả hồ sơ điều tra bổ sung 77 vụ 246 bị cáo); đang giải quyết 10 vụ 36 bị cáo.

Số tài sản thất thoát trong các vụ án tham nhũng đã xét xử là trên 15.687 tỷ đồng, 52.221 m2 đất, 1.774 m2 đất phi nông nghiệp, 79.896 USD, 2.750 Euro. Số tiền tài sản trong các vụ án tham nhũng xét xử đã được thu hồi là hơn 7.623 tỷ đồng.

Theo báo cáo đánh giá của UBND TP Hà Nội, trong những năm qua, Hà Nội đã quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng; ban hành đồng bộ hệ thống văn bản chỉ đạo, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng... với phương châm xác định phòng, chống tham nhũng là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, xuyên suốt quá trình phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.

Đặc biệt, Thành phố đã tập trung thực hiện hiệu quả 5 nhóm giải pháp về phòng, chống tham nhũng, gồm: Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạch định chính sách, xây dựng và thực hiện pháp luật (trọng tâm là đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng CNTT); hoàn thiện chế độ công vụ, công chức, nâng cao chất lượng thực thi công vụ; hoàn thiện cơ chế quản lý kinh tế, xây dựng môi trường kinh doanh cạnh tranh bình đẳng, công bằng, minh bạch; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử trong phát hiện, xử lý tham nhũng; nâng cao nhận thức và phát huy vai trò của toàn xã hội trong phòng, chống tham nhũng.

Tuy vậy, theo UBND TP Hà Nội, dự báo tình hình tham nhũng trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp và tiềm ẩn trong nhiều lĩnh vực như: tín dụng, ngân hàng; quản lý, sử dụng đất đai, giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng; tài chính, thuế... với tính chất ngày càng phức tạp; thủ đoạn tinh vi hơn; phạm vi, lĩnh vực ngày càng rộng. Đặc biệt, vẫn còn dư luận về tình trạng nhũng nhiễu của một bộ phận cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ.

Một số vụ tham nhũng được phát hiện trong lĩnh vực y tế, thực hiện chế độ chính sách người có công gây bức xúc dư luận. Đã xuất hiện tình trạng tham nhũng có tính lợi ích nhóm trong một số lĩnh vực…

Xây dựng đội ngũ cán bộ liêm chính

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông khẳng định: “Về cơ bản, Hà Nội đã đạt được mục đích để ra tại Kế hoạch số 15 năm 2010 về thực hiện Chiến lược Quốc gia Phòng, chống tham nhũng đến năm 2020; công tác phòng chống tham nhũng đã có bước tiến quan trọng: kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm đối với hành vi tham nhũng trên địa bàn, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, loại bỏ dần các nguy cơ, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực góp phần xây dựng bộ máy các cơ quan nhà nước của Thành phố trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu quả; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức liêm chính, củng cố lòng tin của nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô”.

Phó Chủ tịch UBND TP chỉ rõ, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác phòng chống tham nhũng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: việc phát hiện các vụ việc tham nhũng cần được tiếp tục quan tâm thực hiện, trách nhiệm người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo triển khai các giải pháp phòng ngừa tham nhũng có lúc chưa quyết liệt, việc rà soát, đánh giá, sửa đổi, bổ sung nhằm khắc phục những sơ hở của cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội còn chậm; việc tự kiểm tra, phát hiện tham nhũng trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị còn hạn chế, việc thu hồi tài sản tham nhũng hiệu quả chưa cao.

Để khắc phục các tồn tại trên, Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu các cấp, các ngành quán triệt mục tiêu, quan điểm, nội dung và giải pháp trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng trên tinh thần: Kiên quyết, kiên trì, quyết tâm thực hiện mục tiêu: “Ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí; tạo bước chuyển biến rõ rệt để giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội; củng cố lòng tin của nhân dân; xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; đội ngũ cán bộ, công chức kỷ cương, liêm chính”.

Thành phố cũng sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, pháp luật trên các lĩnh vực, xóa bỏ tình trạng "xin - cho", tập trung trong các lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tín dụng - ngân hàng, quản lý tài chính, mua sắm tài sản công; tổ chức cán bộ, quản lý doanh nghiệp nhà nước...

Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan nhà nước và trách nhiệm giải trình của cán bộ, công chức, viên chức…

“Cần phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các tổ chức xã hội, hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, nhân dân; đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của các cơ quan báo chí, truyền thông và mỗi cán bộ, đảng viên trong phòng chống tham nhũng; phát động, tổ chức các Chương trình sáng kiến phòng chống tham nhũng, biểu dương, khen thưởng những tấm gương điển hình và có biện pháp bảo vệ người tố cáo để khuyến khích các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia…”, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Trọng Đông nêu rõ.