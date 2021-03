Tứ kết Europa League: Man Utd, Arsenal dễ thở

(VTC News) -

Manchester United sẽ so tài với Granada ở tứ kết Europa League. Thầy trò HLV Ole Solskjaer đang có phong độ tốt ở giải đấu này khi vượt qua một loạt đối thủ khó chơi như Real Sociedad và AC Milan để có mặt tại tứ kết.

Quỷ đỏ sẽ chạm trán với Granada, đội bóng Tây Ban Nha gây bất ngờ khi loại Napoli của Italy. Granada là hiện tượng thú vị, nhưng khó sánh vai với Quỷ đỏ về đẳng cấp.

Arsenal cũng có thể nở nụ cười mãn nguyện khi chỉ phải gặp Slavia Prague. Arsenal đang dần hồi phục về phong độ và sẽ quyết tâm vô địch Europa League để tìm kiếm vé dự Champions League.

Man Utd có cơ hội lớn vào bán kết.

Ajax Amsterdam có trận đấu với đối thủ cân sức AS Roma. Mùa 2016/2017, Ajax từng vào tới chung kết giải đấu. Ở trận còn lại, Villarreal chạm trán với Dynamo Zagreb - đội vừa gây bất ngờ khi quật ngã Tottenham.

Nếu vào bán kết, Man Utd sẽ gặp đội thắng trong trận đấu giữa Ajax và Roma, còn Arsenal gặp Dynamo Zagreb hoặc Villarreal trong trường hợp vượt qua Slavia Prague.

Europa League có thể chứng kiến chung kết toàn Anh.

Kết quả bốc thăm tứ kết:

Granada vs Manchester United

Arsenal vs Slavia Prague

Ajax Amsterdam vs AS Roma

Dynamo Zagreb vs Villarreal

Kết quả bốc thăm bán kết:

Granada/Manchester United vs Ajax Amsterdam vs AS Roma

Dynamo Zagreb/Villarreal vs Arsenal vs Slavia Prague

Các trận đấu lượt đi tứ kết Europa League diễn ra vào ngày 8/4, lượt về ngày 15/4. Các trận bán kết diễn ra vào ngày 29/4, lượt về ngày 6/5.