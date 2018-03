Tứ kết Champions League: Barcelona gặp may, Real Madrid có nguy cơ thành cựu vô địch

(VTC News) - Barcelona và Real Madrid vừa trải qua những cung bậc cảm xúc trái ngược trong lễ bốc thăm tứ kết Champions League.

Lá thăm may rủi vừa mang đến cho vòng tứ kết Champions League những cuộc so tài rất đáng chú ý. Juventus vs Real Madrid, Liverpool vs Manchester City, Barcelona vs AS Roma, và Sevilla vs Bayern Munich. Dưới đây là tổng hợp của VTC News về những cặp đấu rất đáng chú ý kể trên.

Juventus vs Real Madrid: Thử thách cực đại cho nhà vô địch

Champions League được coi là thành trì cuối cùng để cứu vãn mùa giải cho Real Madrid, khi thầy trò HLV Zinedine Zidane bị loại khỏi cúp Nhà vua và gần như không còn hy vọng vô địch La Liga. Tuy nhiên, ngay khi vừa vượt qua Paris Saint-Germain, Real lại phải đương đầu với đỉnh núi khó khăn và chông chênh hơn nhiều, đó là Juventus.

Cặp đấu này cũng tái hiện trận chung kết Champions League mùa trước, khi Real khiến Juventus phải nhận thất bại bẽ mặt với tỉ số 1-4. Tuy nhiên, bối cảnh trận chung kết và hai lượt trận tứ kết là rất khác nhau, khi Juventus hiện tại có thời gian và cơ hội để toan tính hơn, so với việc phải chơi trận đánh lớn như cách đây gần một năm tại Cardiff.

Ronaldo từng lập cú đúp trong chiến thắng vùi dập 4-1 của Real Madrid trước Juventus.

Lần gần nhất đối đầu theo thể thức lượt đi - lượt về, Juventus đã hất cẳng Real khỏi Champions League với tổng tỉ số 3-2 sau hai lượt trận. Juventus hiện tại không còn khó lường như cách đây ba năm, song "Bà đầm già" vẫn có thừa sự tinh quái, bản lĩnh và còn được bổ sung những nhân tố mới như Gonzalo Higuain hay Paulo Dybala. Trong khi đó, Real đã sa sút rất nhiều dù Cristiano Ronaldo cùng các đồng đội vẫn còn đó "ADN chiến thắng" khi được trở về "đất mẹ Champions League".

Khó cho Real, song đó cũng là cơ hội để đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha thể hiện bản lĩnh.

Barcelona vs AS Roma: Ernesto Valverde thở phào nhẹ nhõm

Barcelona vừa vượt qua "cơn bĩ cực" mang tên Chelsea ở vòng 1/8, và giờ là lúc đội bóng của HLV Ernesto Valverde thở phào khi chỉ phải gặp AS Roma. Tất nhiên, không đội bóng yếu nào có mặt được ở tứ kết, nhưng tránh được Real Madrid, Bayern Munich, Liverpool hay Manchester City đã là may mắn ngoài sức tưởng tượng của Barca.

Lần gần nhất so tài tại Champions League, cú đúp của Lionel Messi, Luis Suarez cùng các pha lập công của Gerard Pique và Adriano Correira đã giúp Barca vùi dập AS Roma với tỉ số 6-1. Đội bóng của HLV Eusebio di Franchesco hiện tại trưởng thành hơn rất nhiều ở Champions League so với Roma của Luciano Spalletti hay Rudi Garcia, nhưng từng đó xem ra là chưa đủ để hạ gục Barca quá mạnh ở thời điểm này.

Messsi là sự khác biệt của Barcelona. (Ảnh: Reuters)

Sevilla vs Bayern Munich: Nụ cười cho Hùm xám

Thần may mắn tiếp tục mỉm cười với Bayern Munich tại Champions League năm nay. Sau khi tránh được cả Barcelona, Manchester City, Liverpool và Bayern Munich ở vòng 1/8 và chỉ phải gặp Besiktas (do Bayern xếp nhì bảng), Bayern tiếp tục nhận được lá thăm nhẹ nhàng với cái tên Sevilla.

Sevilla đã tạo nên bất ngờ lớn nhất ở Champions League tính đến lúc này khi "hất cẳng" Manchester United với chiến thắng ngay trên sân nhà Old Trafford, và với một Bayern vẫn đang loay hoay tìm kiếm diện mạo ổn định, Sevilla được kỳ vọng tạo nên bất ngờ để viết tiếp câu chuyện cổ tích xứ Andalucia tại giải đấu danh giá nhất châu Âu.

Dẫu vậy, Sevilla có hai vấn đề. Thứ nhất, đẳng cấp và kinh nghiệm của HLV Vincenzo Montella không thể so sánh với "cáo già" Jupp Heynckes - người được mệnh danh như "bảo tàng sống" của bóng đá Đức. Thứ hai, trình độ của Sevilla vẫn ở dưới Bayern một bậc, minh chứng là Sevilla có nhiều khả năng không được dự Champions League mùa tới khi kém vị trí thứ tư của Valencia tới 11 điểm, trong khi Hùm xám xứ Bavaria đang là độc cô cầu bại ở Bundesliga.

Dù vậy, mọi thứ đều có thể xảy ra trong bóng đá.

Sevilla sẽ viết tiếp câu chuyện cổ tích?

Liverpool vs Manchester City: Đỉnh cao nội chiến nước Anh

Không biết người Anh nên vui hay nên buồn với kết quả này. Sẽ không có chuyện cả hai đại diện nước Anh cùng bị loại ở tứ kết, nhưng sẽ không có chuyện bán kết Champions League có sự góp mặt của cả hai đội bóng Anh, khi Liverpool phải đương đầu với Manchester City.

Man City đã thua bốn trận ở mùa giải này, song trận đấu mà nửa xanh thành Manchester thua tâm phục khẩu phục nhất, chính là trận đấu trên sân Anfield với Liverpool. 90 phút đỉnh cao ở Merseyside cho thấy: Jurgen Klopp và binh đoàn thiện chiến của ông không hề run sợ trước Man City. Đội bóng áo đỏ đủ sức chơi sòng phẳng và biến giấc mộng ăn ba của Pep Guardiola tan thành mây khói.

Đây là lần đầu, Liverpool chạm trán Man City ở Champions League. Lịch sử sẽ trở thành điểm tựa vững vàng cho Liverpool khi họ đang là đội bóng Anh giàu thành tích nhất ở đấu trường này. Man City sẽ phải chứng minh họ không phải "hổ giấy" như cách bị AS Monaco loại khỏi Champions League mùa trước.

Trong mùa giải cuối cùng (bị đánh giá là thất bại) ở sân Etihad, HLV Manuel Pellegrini đã đưa Man City lọt vào đến bán kết. Không lẽ Pep Guardiola không thể làm được tốt hơn?

Liverpool đủ sức quật ngã Man City.

Hồng Nam