Từ Hy Viên bị chồng nói xấu trên mạng xã hội

“Đại S” Từ Hi Viên và chồng thiếu gia kém 5 tuổi Uông Tiểu Phi là một trong những cặp đôi đình đám nhất nhì làng giải trí Đài Loan (Trung Quốc). Bất chấp những lùm xùm, tai tiếng, hai người vẫn bên cạnh nhau, đến nay đã tròn 10 năm tình nghĩa vợ chồng, có với nhau một con trai và một con gái.

Tuy nhiên, cặp đôi “người đẹp – thiếu gia” gần đây lại vướng tin đồn trục trặc tình cảm. Đáng nói hơn, chính người trong cuộc đã có động thái củng cố nghi vấn trong lòng cộng đồng mạng.

Cụ thể, cách đây vài ngày, Uông Tiểu Phi bất ngờ đăng trên mạng xã hội được cho là chê bai vợ, còn so sánh với em vợ - MC “Tiểu S” Từ Hi Đệ giữa đêm khuya. “Em à, em gái em ngày nào cũng bận rộn công việc, còn em hàng ngày chỉ trông con. Anh chẳng thể lúc nào cũng ở bên cạnh, em nghĩ xem thế nào?”, vị thiếu gia sinh năm 1981 viết.

Từ Hy Viên và chồng con.

Lập tức, bài đăng trở thành chủ đề tranh cãi trong cộng đồng mạng. Đa số dân mạng tỏ ra phẫn nộ vì cho rằng Uông Tiểu Phi khinh thường vợ không đi làm, chỉ biết chăm con: “Anh không ở bên cạnh, để mặc Đại S một mình chăm con, anh nghĩ thế nào?”, “Anh còn mặt mũi nào mà thốt lên câu đó?”, “Anh không biết chăm con vất vả như thế nào ư?”, “Một người đàn ông mà lên mạng nói xấu vợ, thật đáng khinh”…

Theo Sinchew, mỹ nhân “Vườn sao băng” không có hoạt động nào nổi bật trong làng giải trí sau khi kết hôn và sinh con. Thỉnh thoảng cô xuất hiện trong các show truyền hình hoặc đi dự sự kiện, còn lại hầu hết thời gian tập trung chăm lo gia đình. Đặc biệt sau khi sẩy thai vào năm 2018, sức khỏe cô càng giảm sút, không thể duy trì lịch trình dày đặc như trước đây.

Bên cạnh đó, một số người nhận định, Uông Tiểu Phi thực ra lo lắng nữ diễn viên sinh năm 1976 buồn chán, bí bách khi chỉ quanh quẩn trong nhà chăm con, trong khi anh không có bên cạnh động viên. Được biết, Uông Tiểu Phi thường xuyên bay qua lại giữa Đài Bắc và Bắc Kinh vì gia đình và nơi làm việc ở hai nơi khác nhau. Nhưng thời gian dịch bệnh bùng phát, anh không thể duy trì mật độ như trước.

Bài đăng hiện đã bị xóa. Tuy nhiên, cả phía Từ Hi Viên và Uông Tiểu Phi không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào.

Chưa dừng lại ở đó, cánh paparazzi mới đây bắt gặp Uông Tiểu Phi say xỉn đến mức phải có người dìu. Theo truyền thông, chồng Đại S buồn chuyện kinh doanh khó khăn nên “mượn rượu giải sầu”. Trong khi đó, dân mạng bàn tán, Uông Tiểu Phi chán nản chuyện làm ăn nên ngày càng đổ đốn, còn "giận cá chém thớt" bà xã nổi tiếng,

Hồi đầu tháng 7, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin, Từ Hi Viên đã bán lỗ căn hộ thuộc tầng 19 của tòa Quan Đức Viễn Kiến với giá 8,3 triệu USD, để giúp ông xã gặp khó khăn tài chính. Được biết, căn hộ này được rao bán từ hồi tháng 2, với giá 9,3 triệu USD, nhưng không có người mua. Cực chẳng đã, Đại S phải nhiều lần giảm giá đến mức lỗ.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, công việc kinh doanh khách sạn ở Đài Loan và đại lục (Trung Quốc) của gia đình Uông Tiểu Phi rơi vào khủng hoảng do số lượng khách sụt giảm. Để cứu vãn tình hình, chồng của nữ diễn viên “Vườn sao băng” phải cho một lượng lớn nhân viên nghỉ việc. Từ Hi Viên cũng hỗ trợ chồng bằng cách bán bớt tài sản cá nhân.

Ngoài ra có thông tin, Uông Tiểu Phi và Từ Hi Viên đã đồng ý tham gia show truyền hình đề tài gia đình, với thù lao lên đến 2,9 triệu USD (khoảng 70 tỷ đồng). Đây được cho là biện pháp “cứu cánh” để bù đắp một phần khoản thua lỗ trong kinh doanh.