Từ gánh hàng rong, bánh xèo 6.000 đồng ở Sài Gòn hơn 20 năm vẫn đông khách

Từ một gánh hàng rong đến quầy hàng chiếm một góc nhỏ trong khu ăn uống đông đúc trước chợ Phạm Văn Hai, suốt hơn 20 năm nay, vị bánh xèo của cô Sáu vẫn không đổi.

Mỗi ngày cô bán tầm vài trăm chiếc, luôn có một lượng khách hàng thân thiết cố định. Bánh xèo đúc theo kiểu miền Trung, cỡ nhỏ bằng bàn tay người lớn xòe ra, có nhân tôm và thịt bò, thêm giá vào cho đỡ ngán.

Bột bánh cho thêm nghệ tạo màu vàng, chiên giòn rụm, nhai vui miệng. Những chiếc chảo đúc bánh luôn phát ra tiếng xèo xèo liên miên vui tai. Ở đây còn có bánh khọt ăn cũng khá ổn mà giá cả bình dân, hợp túi tiền nhiều người.

Như nhiều tiệm bán đồ ăn ở chợ khác, quầy bánh xèo cô Sáu chỉ có vài chiếc bàn nhựa lùn, kê dưới chiếc dù cho khách ngồi ăn nên trời nắng thì khá nóng, còn mưa thì ướt át, khó chịu. Vì vậy vào những hôm thời tiết Sài Gòn khó chịu, quán vắng khách thì đến tận 22h bạn ghé vẫn còn vài chiếc bánh mua về ăn khuya. Tuy nhiên, thời điểm cuối năm trời mát mẻ thì bánh ở đây hết khá sớm, tầm 20h là cô đã dọn tiệm sạch sẽ.

Phần viền bánh không mỏng dần như bánh xèo miền Tây mà dày đều từ trong ra ngoài. Cỡ nhỏ có giá 6.000 đồng/cái, mỗi người ăn tầm 4 cái là vừa đủ. Ngoài ra còn có bánh lớn với giá 20.000 đồng/cái cho một người ăn, hai người ăn tầm 3 phần lớn là no nê.

Vốn là món ăn dễ gây ngán do đồ chiên dầu mỡ, lại nhiều tinh bột nhưng nhờ cuốn với đủ loại rau sống nên món ăn không tạo cảm giác ngấy. Điểm cộng ở đây là chén nước mắm pha loãng vị vừa miệng, kết hợp hoàn hảo với bánh xèo, thêm một tí ớt tươi xay vị the the vào là chuẩn cho một bữa tối Sài Gòn mát trời.

Bạn có thể gọi thêm ly trà đá hoặc nước mía giải khát cho đã thèm. Bên cạnh đó, khu này còn bán nhiều món khác như cháo sườn, gà nướng, bún, phở... cho bạn lựa chọn.