Từ đầu năm tới nay, TP.HCM ghi nhận 17 ca tử vong do sốt xuất huyết

(VTC News) -

Trong tuần đầu tiên của tháng 8 (từ ngày 1 - 7/8), TP.HCM ghi nhận 3.066 ca bệnh sốt xuất huyết, tương đương so với số mắc tuần trước, giảm 6,4% so với trung bình 4 tuần trước, trong đó số ca nội trú giảm 3,5% và ngoại trú giảm 9,4%.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC), số ca mắc có xu hướng giảm so với trung bình 4 tuần trước, tuy nhiên vẫn đang ở mức cao so với cùng kỳ các năm. Trong tuần, thành phố ghi nhận thêm 1 ca tử vong tại TP Thủ Đức, nâng tổng số ca tử vong do sốt xuất huyết trong năm nay lên 17 trường hợp.

Các vật dụng đọng nước lâu ngày dễ phát sinh lăng quăng.

Tích lũy từ đầu năm đến nay, TP.HCM có 39.449 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 378,8% với cùng kỳ năm 202, với số ca sốt xuất huyết nặng là 679 ca.

Tỷ lệ ca nặng trên tổng số ca mắc sốt xuất huyết tính đến tuần qua là 1,72%, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm 2021.

Cũng trong tuần qua, có 7/22 quận, huyện có số ca bệnh trong tuần tăng so với số ca trung bình 4 tuần trước, bao gồm các quận: 1, 6, 8, 11, Bình Tân, Phú Nhuận, Tân Bình. Riêng quận 11 có số ca bệnh trong tuần 32 tăng báo động so với trung bình 4 tuần trước.

Thành phố cũng ghi nhận thêm 181 ổ dịch sốt xuất huyết phát sinh ở 96 phường, xã thuộc 20/22 quận, huyện, TP Thủ Đức, giảm 18 ổ dịch mới so với 2 tuần trước đó.