Từ cậu bé mồ côi cha trở thành trưởng công an xã trẻ nhất tỉnh Hà Tĩnh

Đại úy Trần Công Đại, Trưởng Công an xã Xuân Viên.

Trưa tháng 6, trời nắng như đổ lửa, chị Lê Thị Bảo Ngọc (xã Xuân Viên, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) vẫn tới trụ sở công an xã làm các thủ tục nhận lại chiếc xe máy bị mất cắp. Rưng rưng nước mắt, chị luôn miệng cảm ơn các anh công an, đặc biệt là Đại úy Trần Công Đại, trưởng công an xã đã không quản ngày nghỉ, truy tìm kẻ gian, lấy lại tài sản đáng giá nhất của gia đình chị.

Đại uý Trần Công Đại như vui lây niềm vui của người phụ nữ nghèo, và vui hơn vì chỉ trong thời gian ngắn, anh cùng đồng đội đã phá thành công vụ án trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn xã.

32 tuổi, Đại uý Trần Công Đại là một trong những trưởng công an xã trẻ nhất tỉnh Hà Tĩnh, nhưng lại có bề dày thành tích trong công tác: 4 lần nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an và tháng 8/2022 được Thủ tướng tặng Bằng khen.

Đại úy Trần Công Đại bàn giao xe máy bị mất cho chị Lê Thị Bảo Ngọc.

Để được đứng trong lực lượng công an, Đại úy Trần Công Đại đã vượt qua vô vàn khó khăn. Sinh ra ở vùng quê nghèo miền Trung, bố mẹ phải vất vả, gồng gánh mới đủ nuôi Đại và 2 em ăn học.

Năm Đại 14 tuổi, người bố đột ngột qua đời trong một vụ tai nạn lao động. Mọi cực khổ dồn lên đôi vai gầy của mẹ. Để anh em Đại có cuộc sống tốt hơn, 4 năm sau ngày chồng mất, bà nuốt nước mắt, để 3 đứa con côi cút ở nhà, sang nước ngoài lao động.

Ngày bé, Đại thích xem những bộ phim về cảnh sát hình sự và nuôi ước mơ được đứng trong hàng ngũ của lực lượng công an. Chính đam mê đó đã vực dậy tinh thần của Đại, giúp anh thêm ý chí để học tập, rèn luyện.

"Lúc mẹ đi nước ngoài thì tôi nhận thông báo đậu vào Học viện An ninh nhân dân. Tôi ra Hà Nội học, còn 2 em ở nhà tự chăm lo cho nhau và nhờ thêm ông bà nội. Thật sự những năm đầu tiên đối với tôi rất khó khăn, tâm trí lúc nào cũng hướng về gia đình, vừa thương 2 em, vừa thương mẹ ở nước ngoài, những lúc trái gió trở trời không ai chăm sóc", Đại nhớ lại.

Năm 2014 ra trường, Đại nhận quyết định về công tác tại Công an tỉnh Hà Tĩnh, sau đó về Công an huyện Nghi Xuân. Tháng 3/2020, Đại úy Trần Công Đại được điều động về giữ chức vụ Trưởng Công an xã Xuân Viên.

"Lực lượng công an có bao nhiêu chức năng, nhiệm vụ thì công an xã cũng bấy nhiêu phần việc. Đơn vị tôi thời gian đầu chỉ có 3 người, trong đó 1 người đi học, trong khi đó địa bàn rộng và nhiều biến động. Chúng tôi phải vừa làm, vừa bám địa bàn, bám quần chúng. Sau này, mọi việc đi vào ổn định hơn", Đại uý Đại chia sẻ.

Trong thời gian làm nhiệm vụ trưởng công an xã, Đại úy Trần Công Đại trực tiếp chỉ đạo phối hợp điều tra khám phá 14 vụ, 21 đối tượng phạm pháp hình sự; đồng thời phát hiện, bắt giữ, xử lý 4 vụ, 12 đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy; 5 vụ, 27 đối tượng đánh bạc…

Anh thường xuyên bám sát địa bàn, nhớ tên, thấu hiểu hoàn cảnh từng gia đình. Mỗi khi nghe thông tin có người gặp khó khăn hoặc xảy ra vụ việc, anh cùng đồng đội nắm tình hình để có biện pháp giúp đỡ, can thiệp kịp thời. Vì thế, trong mắt người dân, anh Đại là trưởng công an xã nhiệt huyết, tận tình, được yêu mến.

"Ở xã có rất nhiều vụ việc xảy ra ban đêm. Chỉ cần người dân gọi điện đến thì bất cứ việc lớn hay nhỏ, mâu thuẫn trong gia đình, làng xóm, hay vợ chồng cãi vã chúng tôi đều phải xuống để phối hợp lực lượng công an xã bán chuyên trách, chính quyền địa phương cùng giải quyết", Trưởng công an xã Xuân Viên cho biết thêm.

Đại úy Trần Công Đại không thể quên vụ ông Hoàng Trần Cổn dùng búa đinh đánh vào đầu con dâu đang mang bầu sắp sinh và 2 cháu nhỏ. Sau khi gây án, nghi phạm bỏ lên núi và uống thuốc sâu định tự tử. Nhận tin báo của quần chúng nhân dân, Đại úy Trần Công Đại cùng công an xã triển khai lực lượng vào hiện trường, phối hợp người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu và truy tìm ông Cổn.

"Khi phát hiện ông Cổn ở trên núi, ông ấy đã bị ngộ độc thuốc sâu. Tôi và công an viên của thôn Nam Viên khẩn trương đưa ông ta tới bệnh viện và cứu được ông. Tôi vừa giận vừa thương. Hoàn cảnh gia đình ông này khó khăn. Ngôi nhà chỉ có 15-20 m2 mà cả gia đình gồm con trai, con dâu và các cháu chung sống. Tuy nhiên, hành vi của ông Cổn đối với con dâu và cháu như vậy không thể chấp nhận được, khiến tôi rất bức xúc", Đại úy Trần Công Đại cho hay.

Từ lúc mới về nắm địa bàn, Đại úy Đại cùng công an xã lập danh sách tất cả các đối tượng cộm cán. Hàng tháng, hàng quý, công an xã gọi họ lên làm việc và yêu cầu viết cam kết không vi phạm pháp luật. Với những thành phần cá biệt, Đại cùng anh em công an xã đến tận nhà, làm việc với hàng xóm, người thân để họ thường xuyên kèm cặp, theo dõi các đối tượng.

"Hiện trên địa bàn xã Xuân Viên, về cơ bản các đối tượng cộm cán đều không có các hành vi manh động quá mức. Từ khi công an xã chính quy về, những vụ án cố ý gây thương tích trên địa bàn giảm đi rất nhiều", anh Đại nói.

Vất vả nhất là thời kỳ thực hiện 2 dự án lớn là Căn cước công dân và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đại uý Trần Công Đại và đồng nghiệp thường xuyên phải làm việc đến 1 - 2h sáng. Rồi những lúc vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa trực bão lụt, Xuân Viên thuộc vùng đỏ, anh em phải chốt chặn, trực 24/24h, cả tháng không về nhà.

Để hoàn thành nhiệm vụ, Đại úy Trần Công Đại cho biết, anh may mắn có được sự ủng hộ của người vợ. Vợ anh luôn cáng đáng hết tất cả công việc trong gia đình.

"Thời gian tôi ở với anh em, đồng đội còn nhiều hơn ở với vợ con. Thời điểm dịch bùng phát, trong khi mình trực, tiếp tế cho bà con nhân dân thì chính vợ lại là người tiếp tế cho mình và anh em trong đơn vị", Đại úy Trần Công Đại cho biết.

Trưởng Công an xã Xuân Viên thừa nhận, nhiều lúc rất áp lực, anh từng nghĩ sẽ xin chuyển vị trí khác, nhưng sau đó, được sự động viên của đồng đội và người thân, anh lại tiếp tục cố gắng.

"Với cương vị là một trưởng công an xã, tôi luôn tâm niệm phải cố gắng làm được nhiều nhất có thể để phục vụ bà con nhân dân, giữ được cuộc sống bình yên. Mọi thủ tục hành chính liên quan đến an ninh trật tự luôn được tạo điều kiện tốt nhất", Đại úy Trần Công Đại khẳng định.

Không chỉ được người dân tin yêu, Đại úy Trần Công Đại còn là tấm gương mẫu mực để 2 em trai học tập, noi theo. Hiện cả 3 anh em cùng đứng trong lực lượng Công an nhân dân, và điều thú vị là cả 3 anh em đều là cựu sinh viên Học viện An ninh nhân dân.

Người em thứ hai là Thượng úy Trần Văn Thắng (SN 1993) đang công tác tại Đội An ninh Công an huyện Kỳ Anh. Người em út là Trung úy Trần Văn Lợi (SN 1996) công tác tại Đội An ninh, Công an thị xã Kỳ Anh.

Đại úy Trần Công Đại và Trung tá Hồ Công Đạt trao đổi công việc.

Trung tá Hồ Công Đạt, Phó trưởng Công an huyện Nghi Xuân nhận xét, Đại úy Trần Công Đại là trưởng công an xã trẻ, có năng lực. Khi Công an tỉnh Hà Tĩnh và Bộ Công an thực hiện chính quy hoá công an xã, Đại úy Đại từ Đội phó đội Tổng hợp Công an huyện đã tình nguyện về làm Trưởng Công an xã Xuân Viên. Quá trình về địa bàn, nhiều năm liền Đại úy Đại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

"Xã Xuân Viên được đánh giá là một trong những địa bàn tương đối phức tạp về an ninh trật tự, trong đó có tệ nạn trộm cắp vặt, mua bán trái phép chất ma tuý. Từ khi Đại úy Trần Công Đại về đảm nhiệm chức vụ trưởng công an xã, công tác an ninh trật tự tại đây chuyển biến tích cực. Các vụ việc có chiều hướng giảm rõ rệt", Phó trưởng Công an huyện Nghi Xuân nói.