'Tú bà' môi giới mua bán dâm ở Hà Nội ra đầu thú

Ngày 29/7, Công an TP Hà Nội cho biết, sau thời gian dài trốn truy nã, Lò Thị Lả (SN 1999; trú tại xã Na Son, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) đến Công an phường Ngô Quyền (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) để đầu thú về hành vi làm trung gian dẫn dắt gái bán dâm cho khách.

Theo điều tra của cơ quan công an, tháng 12/2018, Công an huyện Phúc Thọ bắt quả tang một số người có hành vi mua bán dâm trên địa bàn. Đồng thời, công an làm rõ Lả là người trung gian dẫn dắt gái bán dâm cho khách.

Lò Thị Lả tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Đến ngày 31/12/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phúc Thọ ra quyết định khởi tố bị can đối với Lò Thị Lả về tội “Môi giới mại dâm”. Tuy nhiên, Lò Thị Lả bỏ trốn khỏi địa phương gây khó khăn cho công tác điều tra.

Sau đó, ngày 11/4/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phúc Thọ ra quyết định truy nã bị can đối với Lò Thị Lả. Tới ngày 25/7/2020, Lả đến công an đầu thú về hành vi phạm tội của mình.