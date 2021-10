Từ 4/10, người dân TP.HCM đổi bằng lái xe như thế nào?

(VTC News) -

Theo đó, người dân đến thực hiện giải quyết thủ tục hành chính phải đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19.

Trong trường hợp người dân chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine phải xuất trình giấy tờ chứng nhận sau: F0 đã khỏi bệnh dưới 180 ngày; đã tiêm chủng (ít nhất 1 mũi đối với vaccine yêu cầu tiêm 2 mũi và sau 14 ngày) và phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (có thể xét nghiệm nhanh) tại cơ sở y tế có thẩm quyền (có cập nhật thông tin tại hệ thống cơ sở dữ liệu chung).

Đồng thời, người dân đến làm thủ tục phải thực hiện nghiêm các biện pháp 5K của công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Giai đoạn từ 4/10 - 31/10

Đối với GPLX các hạng ô tô do ngành GTVT cấp hết hạn sử dụng dưới 3 tháng: người dân đăng ký hồ sơ trực tuyến tại website http://gplx-dichvucong.hochiminhcity.gov.vn và http://dichvucong.gov.vn.

Nơi nhận hồ sơ: Phòng Quản lý sát hạch và cấp GPLX (252 đường Lý Chính Thắng, phường 9, quận 3, TP.HCM) để chụp ảnh, nộp lệ phí.

Trả kết quả hồ sơ: Bắt buộc đăng ký trả tận nhà qua dịch vụ bưu chính công ích. Thời gian thực hiện: kể từ ngày 4-10 trở đi.

Nộp hồ sơ trực tiếp tại địa chỉ như sau: Bưu cục số 3 đường Phan Đăng Lưu, phường 3, quận Bình Thạnh, và bưu cục số 1441 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ, quận 7. Thời gian thực hiện từ ngày 4/10 trở đi.

Đối với các thủ tục hành chính khác gồm: Thủ tục cấp đổi GPLX hạng mô tô (A1, A2, A3) do GTVT cấp; thủ tục cấp lại GPLX do ngành GTVT cấp còn hạn sử dụng; thủ tục cấp lại GPLX do ngành GTVT cấp hết hạn sử dụng (phải sát hạch lại); thủ tục cấp đổi GPLX do ngành Công an cấp; thủ tục cấp đổi GPLX quân sự do Bộ Quốc phòng cấp; thủ tục đổi GPLX do nước ngoài cấp; thủ tục cấp GPLX Quốc tế sẽ đăng ký qua tổng đài (028)1081.

Người dân nộp hồ sơ tại Phòng Quản lý sát hạch và cấp GPLX để chụp ảnh và nộp lệ phí. Các thủ tục này bắt buộc đăng ký trả tận nhà qua dịch vụ bưu chính công ích. Thời gian thực hiện kể từ ngày 11/10 trở đi.

Giai đoạn từ 1/11 trở đi

Ngoài các hình thức tiếp nhận hồ sơ tại mục 2 nêu trên, Sở GTVT thực hiện nhận hồ sơ trực tiếp tại các địa chỉ sau: số 51/2 đường Thành Thái, phường 14, quận 10; số 8 đường Nguyễn Ảnh Thủ, phường Trung Mỹ Tây, quận 12; số 111 đường Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú.

Trả kết quả hồ sơ: Khuyến khích trả tận nhà qua dịch vụ bưu chính công ích.

Trong giai đoạn này, riêng đối với thủ tục đổi GPLX do nước ngoài cấp và thủ tục cấp GPLX Quốc tế, nơi nhận hồ sơ là Phòng Quản lý sát hạch và cấp GPLX, đồng thời khuyến khích trả hồ sơ tận nhà qua dịch vụ bưu chính công ích.

Về trả kết quả các hồ sơ đã thực hiện trước khi ngưng thực hiện thủ tục hành chính do giãn cách xã hội, Sở GTVT cũng hướng dẫn như sau:

Sở GTVT TP.HCM vẫn tiếp tục tạm ngừng trả kết quả trực tiếp cho đến khi có chỉ đạo mới về phòng, chống dịch COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ và UBND TP.HCM.

Nếu người dân có nhu cầu trả GPLX tận nhà vui lòng liên hệ số hotline của Bưu điện (0919.299.144) để đăng ký trả tận nhà.